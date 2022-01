Por un proyecto superador, porque nada nace sin historia

PERONISMO DE MORENO –

Dos voces de las tantas que componen una melodía que parece marchar al objetivo.

Dos testimonios que no esconden las diferencias pero coinciden en el saber HACER desde el peronismo en la construcción de un proyecto de gobierno colectivo.

PATRICIA ROSEMBERG

La Dra. Patricia Rosemberg, funcionaria nacional en el Ministerio de Salud, concejala en uso de licencia, cuadro de Pueblo Libre, ratifica conceptos que hacen a un plan desde el Peronismo de Moreno: «Si nosotros pensamos un proyecto de gobierno, los proyectos los realizan las personas, lo piensan las personas, lo enseñan las personas, lo viven las personas, entonces no hay proyectos sin personas, no hay proyectos sin consensos, no hay proyectos sin hablar, sin reunirse. Nosotros no tenemos que juntar fotos, lo que tenemos que hacer es reunirnos y el festejo de ayer que fue el brindis de fin de año y demás, el festejo de ayer un poco sintetiza todas las reuniones que estamos haciendo todas las personas que nos venimos juntando, todo lo que venimos hablando a lo largo del año, por eso te encontrás a festejar con otros porque sentís que hay algo que te junta y lo que te junta es la necesidad de conformar un proyecto para un Moreno peronista pero no que Moreno se tenga que subsumir en el peronismo, cosa que escuchamos, que decimos, Moreno es peronista, ¿qué quiere decir que Moreno es peronista? quiere decir que hay un pueblo donde la justicia social, los proyectos que incluyan, donde los proyectos que se desarrollen, tienen adherencia en el pueblo, en la comunidad organizada, eso es un gobierno peronista y lo que estamos construyendo y lo que venimos hablando es no de qué persona, no de qué candidato, no de que esto es en contra de nadie, sino que entendemos que hay que construir un proyecto superador y después hay que llevar a cabo un proyecto superador, hay que planificar, gestionar y hacer.

ERNESTO «COCO» LOMBARDI

Ernesto «Coco» Lombardi, ex intendente de Moreno, habla de aquellos /as que dejaron un legado, que son la historia. Despliega el sentir de la política de aquellos /as que no serán los protagonistas pero están dispuestos a acompañar activamente: «Nada es para siempre, nada nace sin historia, entonces, nosotros tenemos conciencia de ese no ser para siempre. Y ese no ser para siempre implica que estamos en un momento de la historia, del caminar de ese pueblo, donde tenemos un deber, acá habrá una construcción, una nueva amalgama, es como si se estuviera amasando algo. Nosotros no vamos a ser la pieza principal, no vamos a ser la harina de esa construcción sino tal vez la sal, aportando un determinado sabor que es el sabor de las viejas utopías, el sabor de los valores que no deben perderse, el sabor de las historias que deben reconocerse no porque nosotros somos la historia, sino por muchos de los que ya no están en la historia con los cuales compartimos, de los cuales podemos testimoniar que han entregado su vida, eso tal vez sea lo más importante, no nosotros que continuamos el camino y nos equivocamos mucho, sino aquellos que entregaron su vida para que esto y para que exista un pueblo que es peronista. Para que exista un pueblo que es peronista es porque hay una religión del hoy y del ahora, yo desde esa construcción, la teología de la liberación, entendíamos en su momento que hay una religión que te habla de un pueblo que no es de este mundo pero la religión del pueblo es esa, la vivencia del pueblo permanente del aquí y ahora, es transformar eso, es sentir que el otro es tu hermano no porque te van a premiar el día de mañana, vaya a saber en que cielo, sino que el premio lo vas a encontrar vos interiormente cuando veas que el otro es feliz porque si no es feliz, no vas a ser feliz vos. Este tipo de cuestiones es la que nosotros aprendemos con nuestros compañeros y hoy sentimos el deber de entregarles a los más jóvenes, por eso, se llamaba a los más jóvenes, entre los que estaba ella, Patricia y se les decía bueno estamos acá para aportar, no para ser con factótum sino simplemente para acompañar y estar en lo que guste mandar esa juventud que es la que tiene la responsabilidad del aquí y ahora».

Mariel es una mujer muy desafiante, lo creo, ha desafiado a todo lo que se había construido, tiene una elaboración de relato y del discurso que es el aquí y ahora, los que estuvieron antes ya tuvieron su oportunidad. Vos definiste que el de Mariel es el gobierno del Evita Movimiento. Pregunta, ¿qué es lo que se tiene que construir de verdad para generar atracción y fueguitos en un pueblo que está sometido, que está sumergido en el hambre y la pobreza? Qué es lo que tiene que hacer además de los renunciamientos que tienen que existir

En lo primero es que es con todos y todas, eso no puede ser una frase, ¿cómo se llega? incluyendo pero, cuando nosotros decimos no hay proyecto de gobierno, ni proyectos de vida, yo lo escucho a Coco con lo de las viejas utopías y digo, no son viejas esas utopías, cuando yo lo escucho a Coco, lo escucho a Mariano, yo no siento que hablen de una utopía que no me incluye, yo quiero esas utopías, es un pueblo feliz y no lo digo de inocentemente, qué es un pueblo feliz, por supuesto es un pueblo que no tenga preocupación por el plato de comida a la noche, que pueda traer el plato de comida en función de su trabajo pero no del esfuerzo de la meritocracia, no del esfuerzo de tenemos que sacrificarnos ahora para que dentro de 5 años alcancemos un objetivo, el peronismo es ese proyecto que te construye soluciones concretas y que te asiste cuando te tiene que asistir pero eso es un momento, eso es un momento, no podemos asistir para siempre.

Vos sabés que ese es el gran debate

Es el momento y entonces cómo se construye, es con todos, no puede ser de Pueblo Libre, no puede ser del Frente Renovador, no puede ser del Peronismo, no puede ser de La Cámpora, o es con todos o no aprendimos, también como madurez política. Después de lo que pasó los últimos cuatro años, yo digo cuando ayer nos desayunamos con la Gestapo, mirá si no hay historia cuando un funcionario dice quiero armar causas judiciales contra los sindicatos. Si no miramos eso y lo que está enfrente es un enemigo realmente poderoso que viene a destruir, viene a destruir democracia, viene a destruir trabajo, viene a destruir sindicatos, viene a fugar fiscales, ahora, esto es una realidad, pero cómo se construye otra realidad a esa, es con todos y todas. Lo hablé con vos muchas veces, cuando yo tomo la licencia (como concejala) es porque realmente estoy convencida, y cada vez más, que podía ayudar a Moreno desde otro lugar porque acá no había lugar no para mí como personal individual, no había lugar para construir un proyecto de gobierno en el que se pueda debatir, entonces todo debate es tomado como una amenaza. Eso no es sano porque además estoy absolutamente segura de que Coco en su gobierno, en su gestión habrá hecho un montón de cosas bien y con el diario del lunes hubiera hecho cosas distintas, como le pasa a todos en la vida, ahora, para tomar decisiones tenés que poner las cartas sobre la mesa y eso incluye a todas y todos, y esto no es lo que hace este gobierno, entonces, ¿por qué nos juntamos? porque necesitamos un proyecto de gobierno que no sea solamente el asistente, que pueda pensar un proyecto de 20 años hacía adelante, el Moreno que imaginamos, que nuestras hijas e hijos quieren quedarse a vivir acá, caminar por la calle sin tener miedo, que se eduquen en una universidad que tenga carreras pensando en qué profesionales arma para Moreno, eso es un proyecto a 20 años, ahora, se construye en el aquí y ahora, tenés que pensar a futuro, tenés que gobernar porque la única verdad es la realidad.

Mariel muestra lo que se denomina gestión, sacó a la empresa de la basura, consiguió la asfaltera, trabaja por la equidad tecnológica, WI Fi gratis, tiene para mostrar, tiene un plan

LOMBARDI: Creo que Mariel tiene las mejores intenciones, ella llegó con la convicción que había que sacar al Trébol y lo hizo, se le dieron una cantidad de circunstancias y encontró esa solución a medias, tal vez más adelante la pueda corregir porque esto no es perfecto ni mucho menos, el tema de la diferencia que nosotros sabemos, porque se hablaba en el Concejo Deliberante, entre lo que cobra el que integra la cooperativa Camioneros y el empleado municipal es abismal y obviamente el empleado municipal se siente discriminado por la situación. Entonces, hay como muchas verdades a medias y muchas razones que si hubiera un debate abierto, si hubiera una franqueza, una sinceridad y una capacidad de autocrítica se podría arribar a una solución porque estuvo en todos y todas las compañeras en su momento en decir “bueno, vamos a apoyar esto” en el medio de una discusión. Cuando vos no aceptá la discusión, vos te querés cerrar y cuando tenés casi esa cuestión freudiana de la pulsión tanática de matar a tus antecesores porque sino no te sentís plenamente realizado entonces ahí es donde se encontraban. Creo que tal vez eso, esa confusión de la que tendría que salir el oficialismo para realmente abrazar a todo el pueblo de Moreno.

Ganó con el 46 por ciento, aún con esa pulsión obtuvo ese porcentaje en las urnas

Yo lo que te quiero decir es, ganó, ganó con el 46, en la anterior había ganado con todos nosotros con el 60 pero igual, ahora con el 46, si vos en dos años perdés casi 80 mil votos, no se cuantos son, los otros dos años trata de recuperarlos y no perderlos, porque no es que hay un anti marielismo previo, sino que hay una necesidad de sumarse en un trabajo común donde la militancia tiene que ser de alguna forma el brazo ejecutor de la gestión municipal y no la gestión municipal centrarse en un culto a la personalidad como pareciera ser la figura de la Intendenta. Ella es una militante que la conocemos de toda la vida, cuando era chiquita y que sería maravilloso si pudiera venir y brindar con nosotros, pero lamentablemente la política que lleva adelante es excluyente, entonces, los compañeros de la militancia de los barrios se reúnen y generan alternativas de algo que no le está permitiendo integrarse.

