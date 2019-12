0 shares







PIQUETE EN LA PUERTA DEL MUNICIPIO, RECLAMO A MARIEL FERNÁNDEZ –

Dos estructuras no tan conocidas en el desarrollo visible de los movimientos sociales tomó posición en la calle Asconapé y cortó el acceso vehicular.

Frente al Palacio que sostiene el telón de Recuperación del Patrimonio Histórico plantaron banderas la 17 de Noviembre y la Organización de Trabajadores Libertarios con reivindicaciones simples, propias del hambre y las urgencias. Ariel lo detalló así: «Estamos frente al Municipio para ver la asistencia a los comedores, el alimento a los compañeros y las bolsas navideñas. Moreno está pasando una crisis muy grande y queremos una solución. Ante la gestión anterior presentábamos petitorios y siempre nos ningunearon. Estamos cansados de hacer eso, los compañeros /as están cansados y por eso decidimos venir y manifestarnos».

Leonardo del OTL aclara que esa fuerza compone el Frente Nacional de Lucha Piquetera y afirma: «Somos el sector que instaló la problemática del hambre a nivel nacional, no solo el Conurbano y hoy venimos por la urgencia de una Navidad sin Hambre ante la desidia del gobierno nacional y los municipios. Hay muchos problemas para poder llegar a contener las necesidades porque el hambre se soluciona de otra manera, hablo de trabajo y una economía productiva. Los depósitos de mercadería fueron saqueados por el gobierno anterior (nacional)…»

Perdón, está el anuncio de entregar una tarjeta para comprar productos o alimentos saludables

Bueno, hay gestiones que no empezaron hace nueve días, tuvieron un período de transición y sabían del tema, dejaron correr la situación para ver si la gente reaccionaba, si tenía hambre o no. Con respecto a la tarjeta, para ser más un anuncio que una solución porque no se implementa automáticamente, incluso para esta Navidad comienza una prueba piloto en Concordia y Córdoba y llegaría al Conurbano donde está la mayor pobreza en el mes de febrero. Aún así alcanza a un universo pequeño, padres y madres con hijos de hasta seis años de edad.

Por ser de extracción social, de un movimiento y militante reconocida, ¿considera que la Intendenta podrá responder con esta demanda?

Ella sabe mucho de la materia, conoce los territorios, es una militante a quien conozco, pero hoy tenemos que irnos con una propuesta concreta, que los compañeros se lleven el bolsón de mercadería y la canasta navideña, en particular para aquellos que ni siquiera cobran un plan social.