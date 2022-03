«Preparo el carro, subo los huevos, salgo a vender para ganarme el pan, así es la vida del pobre»

Se levanta temprano con la rutina definida. Alimentar su caballo, preparar el carro, cargar los maples de huevo, chequear el megáfono y salir a los barrios a ganarse la vida. Jonathan tiene 25 años y trabaja ganándose la vida. Cuanto escucha desde los gobiernos que «hay una guerra declarada contra la inflación» entiende que es un declaración falaz, engañosa. Desde su tracción a sangre recorre calles en condiciones y otras que solo es posible por la fuerza animal. Jonathan mira las esquinas y ve lo que el poder invisibiliza: los soldaditos que el sistema ilegal recluta, los pibes que el sistema institucional excluye:

¿Cómo es tu amanecer, el comienzo del día?

Me levantó a la mañana temprano, sacamos a los caballos a comer, darle su comida, cargar despacito los huevos, armar el carro y salir a vender, a ganarse el pan de todos los días, no queda otra. Está todo caro, la calle está jodida, los precios suben todos los días, hay que caminar no queda otra, es la vida del pobre.

Desde hace cuánto haces esto Jony, de parar el caballo, buscar los huevos y salir por los barrios a vender con ese sonido tan particular, popular, con un megáfono ofreciendo el producto

Como 5 años, me crié con estos animales, con esta gente me crié, toda la vida. Pero, gracias a Dios sigo laburando, no queda otra que laburar y pelear todos los días.

¿Tenés algún plan social?

Estaba en una cooperativa pero, no funcionó.

¿Por qué?

Porque me dieron la baja, yo cuando me separé le dieron la baja, me sacaron del plan.

¿Cuánto es lo que obtenés por día vendiendo huevos?

Y ponele hago dos lucas y media para la comida del día, más los huevos que tengo que pagar, mil pesos, mil quinientos, limpio me deben quedar tres, cuatro lucas.

Si te levantás a las 7 de la mañana a qué hora terminás cuál es tu circuito o recorrido

Y hoy jueves recorrí todo lo que es Las Casitas, 25 de Mayo, Lomas y termino acá lo que es la cancha de Los Polleros, y de ahí me voy para mí casa.

¿Qué edad tenés?

25 años.

¿Estudiaste?

Sí estudié pero cuando falleció mi papá me dediqué a trabajar.

Además de vender los huevos, qué ves en la zona, en los barrios, que encontrás de dolor social, de la angustia social

Y mucha gente, muchos chicos de doce, trece años, haciendo cagadas, fumando porro, lo que menos te imaginas. Mucha gente no tiene ni para comer, encima que las cosas suben todos los días, el pan sube todos los días y hoy en día mil pesos no te alcanza para nada.

¿Cómo se compone tu familia?

Yo estoy separado hace un año, tengo un hijo que hoy vive con la madre pero lo tengo sábado y domingo conmigo.

¿Por qué laburas?

Y porque me gusta, es lo mejor que podés hacer transpirar tu camiseta antes que estar haciendo cagadas.

El gobierno todos los días dice, estamos peleando contra la inflación, es una batalla contra la inflación

Todos hablan pero no hacen nada, hablan y no se hacen nada, es la sincera verdad. Todos los días suben las cosas.