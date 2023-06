Préstamo demorado: el banco de los Brics debatirá en agosto la incorporación de la Argentina

La titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, Dilma Rousseff, le comunicó a Sergio Massa, que el directorio está de acuerdo en sumar al país. Se formalizaría en agosto lo que permitiría obtener financiamiento, es decir que Massa no logró fondos frescos ahora para fortalecer las reservas.

La titular del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los Brics, Dilma Rousseff, le informó este jueves al ministro de Economía, Sergio Massa, que el directorio de la entidad votará en la próxima reunión en agosto de esa entidad la incorporación de la Argentina a esa institución financiera. En caso que se apruebe el Gobierno podría obtener asistencia en materia financiera, pero recién a partir de agosto, es decir que Massa no logró fondos frescos ahora cuando necesita fortalecer las reservas del Banco Central.

La reunión se realizará en Sudáfrica y se resolverá la incorporación al banco de otros tres países: Arabia Saudita, Egipto y Zimbabwe.

Para poder incorporarse, el banco de los Brics, grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, recibirá un aporte de capital del Estado argentino por U$S 250 millones en bonos soberanos en manos del Tesoro, procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Anses y de otras vías, informaron desde la cartera económica. Es decir, que Massa rifa los bonos de un fondo cuya función es garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones en caso de contingencias mientras los haberes de los adultos mayores pierden poder de compra.

La inclusión del país será debatida por “los gobernantes” de la institución financiera (ministros y titulares de bancos centrales) de todos los integrantes del bloque: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Rousseff le informó la noticia a Massa en la reunión que mantuvieron a las 9 (hora de China, 11 horas más que en la Argentina) en la sede de la institución financiera ubicada en el barrio Pudong de Shanghai: el titular de la cartera económica llegó acompañado junto al presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce; y el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

El ministro de Economía sigue en gira en China a la caza de inversiones y acuerdos que permitan aliviar la falta de dólares en las reservas del Central. Así, ya se reunió con grandes empresarios y mineras ofreciendo los bienes comunes naturales del país, como el litio.

Este viernes Massa espera el anuncio de la renovación de los swaps por U$S 18.000 millones y la ampliación dentro de ese paquete de U$S 5.000 a U$S 8.000 millones de la posibilidad de usar esas divisas.

Las negociaciones de Massa apuntan a financiar las importaciones en otras monedas ante la debilidad de las reservas del Banco Central. En el primer cuatrimestre del año el déficit comercial fue de U$S 1.469 millones. El déficit comercial con China en el mismo período fue de U$S 2.597 millones, y con Brasil de U$S 1.762 millones, según datos del Indec. Las importaciones de ambos países representaron el 42% del total en los primeros cuatro meses del año. Los acuerdos con China podrían darle cierto respiro a Massa, pero la sangría de dólares no se detiene para financiar el resto de las importaciones por ser una economía atrasada y dependiente, por los pagos de la deuda (privados y pública), la remisión de utilidades de las grandes empresas extranjeras y las intervenciones en el mercado de cambios que podrían acelerarse si hay nuevas corridas cambiarias.