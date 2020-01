10 shares







LOS NÚMEROS Y LAS COMPARACIONES –

Austeridad, servicios que debe brindar la «comuna de Fernández» en línea a recuperar acciones básicas y hacer que las Tasas y la alta presión tributaria no derive en menor recaudación municipal. En el recinto de sesiones el Frente de Todos aprobó el «modelo político» que tiene mucho de copie y pegue, como sucedió con Festa en diciembre de 2015. Si bien el CAMBIO está en porcentajes mayores comparándolos con la gestión anterior, para los fines que explican la no renovación de 400 contratos y baja de 200 jerárquicos, debe socializarse el monto que está asignado al pago de salarios, detalle que no surgió en el «debate» del Nuevo Concejo Deliberante.

CLASIFICACIÓN POR GASTO

AÑO 2018

Gasto en Personal $ 1.567.650,065 % 58 del total del Presupuesto

AÑO 2019

Gasto en Personal $ 2.274.302,518 % 51 del total del Presupuesto

AÑO 2020

Gasto en Personal $ 3.642.150,596 % 56 del total del Presupuesto



AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

Gasto en Personal CRED ORIG/ VIG CRED ORIG/ VIG CRED ORIG/ VIG Personal Permanente $1.066.480.085 $ 1.534.512.473 $ 2.933.123.034 Personal Temporario $ 428.993.182 $ 588.289.963 $ 518.587.963 Servicios Extraordinarios $ 12.341.535 $ 13.266.759 $ 23.985.561 Asig. Familiares $22.419.731 $ 41.350.953 $ 82.322.856 Asistencia Social al Personal $ 30.041.795 $ 88.377.552 $ 76.352.075 Beneficios y compensaciones $ 7.373.737 $ 8.505.021 $ 7.779.117 TOTAL $ 1.567.650 $ 2.274.302 $ 3.642.150

PLANTA PERMANENTE Y TEMPORARIA (cantidad de empleados)

AÑO 2018

Departamento Ejecutivo 3070 1651

CONCEJO DELIBERANTE 44 70

IDUAR 100 11

IMDEL 69 25



AÑO 2019

Departamento Ejecutivo 2950 1648 114 (horas cátedra) 37 (destajista)

CONCEJO DELIBERANTE 42 62





IDUAR 99 9





IMDEL 75 18







AÑO 2020

Departamento Ejecutivo 3993 951 23 (horas cátedra) 47 (destajista) CONCEJO DELIBERANTE 39 69



IDUAR 96 5



IMDEL 180 31





Con los cuadros se aprecia los volúmenes y, dando por decidido el recorte en Personal, la Planta Total en 2020 rondaría los 4900 trabajadores y no en los 5.434 como figura en el análisis del Presupuesto votado el 28 de diciembre pasado.

Otro aspecto relevante es el monto asignado al trabajador con 40 horas semanales, siendo ésta la base para obtener el ingreso que tiene la Intendenta y los concejales:

Sueldo básico mínimo (40 horas semanales) 2018 2019 2020 En pesos $13.007,40 $15.204,70 $20.949,02

Sueldo de Intendente /a $ 327.904 Dieta de concejales /as $ 102.470

Como se plantea desde hace largos años, el Gasto en Personal absorbe más de la mitad de los recursos municipales y provinciales que componen el Presupuesto General de Gastos. A esto (y para entender que el sistema de funcionamiento no tiene alteraciones) debe agregarse el Gasto en Consorcio Trébol. Resulta notable ver la repetición de la subestimación presupuestaria, en particular el contrato de la basura que se actualiza “LEGALMENTE” por la redeterminación de precios (inflación y salarios). El actual oficialismo señala en los cálculos que Consorcio Trébol tendrá un 16 por ciento de aumento respecto a 2019, cuando la inflación proyectada es de un 40 por ciento para 2020.

De seguir en el juego de las comparaciones que muestran otra disposición, cabe recordar que notables figuras de la actual administración “certificaron que barrido y recolección de ramas no existieron en el año 2019”. Que la zona pública de recolección de residuos careció de camiones. Si esos datos están documentados, la erogación fue hacia la empresa privada. Se reconoció un devengado de 600 millones de pesos pero la Intendenta afirmó que había tres meses sin pagar, representando cada mes unos 55 millones de pesos. La suma, entonces, da 765 millones de pesos, ¿cómo es posible que ese servicio tenga un Presupuesto de 720 millones de pesos para 2020 sin modificar en nada el contrato que vence el 9 de julio?

RECOLECCIÓN, BARRIDO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 $ 460.770.128 $ 760.103.879 $ 1.045.975.388

En la Rendición de Cuentas del último año de administración Festa, aunque antes es Posible, las Comunidades sabrán el monto total que se le asignó a un servicio de recolección de residuos domiciliarios más que deficiente. En en ese instante comprenderemos que del total de Recursos que tiene el Municipio de Moreno, cerca de un 80 por ciento está determinado a Personal y Consorcio Trébol. Así el gran sistema no tiene variantes sino continuidades.