Presupuesto 2023: la Planta Municipal con 6433 trabajadores /as

Entre las virtudes que destacan a la administración de Mariel Fernández, hay una que es reconocida por sectores opositores que a lo largo del tiempo cuestionaron los planes y el no trabajo o contraprestación de los beneficiarios. La Capitana colocó en las calles, barrios y plazas el Potenciar Trabajo y produjo una presencia del Estado constante. Tímidamente ciertos sectores peronistas se asomaron con críticas a la evidente tercerización del trabajo municipal formal, expresado en la frase Estado paralelo.

Es imposible, por lo menos para este medio, conocer el número de Planes que administran las organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Evita y a la cabeza.

Lo que sí puede ser conocido es el número de trabajadores /as municipales que hacen a la planta. Comparando 2022 con 2023, se registra 408 nuevos empleados /as, agentes, trabajadores /as.

El sueldo básico mínimo para los agentes que revisten en la categoría inferior del escalafón, con 40 horas semanales, queda fijado en $ 68.529.