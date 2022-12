Presupuesto 2023, toda la recaudación de origen municipal afectada al pago de salarios

El próximo jueves el Honorable Concejo Deliberante debatirá los recursos calculados para el próximo año. Del voluminoso y detallado expediente (cuatro cuerpos) depositamos la mirada en los recursos previstos para gastos en personal (así denominado). En los tres primeros años de la gestión Mariel, los /as trabajadores /as municipales obtuvieron recomposiciones por debajo del nivel inflacionario. Esa marca sigue registros históricos referidos al porcentaje que se proyecta tomando el ingreso general. La Masa salarial representa entre un 45 y 49 por ciento de los recursos totales.

Para este año el Presupuesto en Personal arrancó con $ 10.290.171.256, un 48 por ciento del total de ingresos.

De cara a 2023, el mismo ítem presenta $ 23.904.978.587, un 44 por ciento del total.

Con todos los motores encendidos, en avance una fuerte presión tributaria, la gestión de La Capitana, coloca en la columna de recursos municipales de Libre Disponibilidad una cifra de $ 24.578.725.959, menos de mil millones de pesos más que lo destinado a pagar salarios. Para alcanzar esa meta de absorber el mayor gasto o inversión del Departamento Ejecutivo, hay que leer la captura de tributos desde las dos Tasas con mayor incidencia.

El próximo año la Tasa por Servicios Generales prevé recaudar 4.526.000.000 de pesos. Con los mecanismos de notificación y apremios tratará de capturar otros 1.700.000.000 de pesos de ejercicios anteriores.

La Tasa de Seguridad e Higiene, que está a la cabeza de la recaudación y pega en la cabeza de comercios e industrias, prevé unos 8.343.396.000 de pesos, a los que deben sumarse y hay que conquistar unos 2.310.992.000 de pesos de ejercicios anteriores.

Si la maquinaria funciona a la perfección, si todos /as los /as contribuyentes se abrazan a la causa local, relegan otras prioridades en plena crisis y cumplen con la obligación, el modelo de Mariel sostendrá que su marca histórica es no tocar fondos afectados ni nada que se le parezca al momento de pagar en tiempo y forma los haberes municipales.

El plan tributario del especialista Juan Carlos Mairano está escrito… próximo a ser aprobado sin sobresaltos.