Presupuesto 2023 y los signos legislativos para Instagram

El intercambio y debate parlamentario estará en algún estadio del proceso que arrancó en 2021 cuando el Concejo Deliberante tiene un recambio de nombres que le otorgó el sello de renovación. El jueves pasado el Frente de Todos aprobó la «ley de leyes». Un estimado en números, 54 mil millones de pesos de Presupuesto General de Gastos y Recursos en 2023.

Ejercitando (con los riesgos que eso tiene) sintetizar el valor testimonial de concejales y concejalas opinantes, las intervenciones elegidas toman un vector que los caracteriza (no es lo único).

Lucas Franco, El Capitán legislativo, sostiene aquello que expresó en los tres años anteriores, esto es, el valor que conservan los presupuestos de su conductora Mariel Fernández: la conquista de la autonomía municipal (con recursos propios municipales) se cubre el pago en personal, lo que es considera un histórico éxito:

El hermano de la Intendenta, todo un cuadro dirigencial del Movimiento Evita, ratificó su impronta legislativa. Emma Fernández es directo, claro y contundente en el anuncio de aplicar el próximo año todo el Fondo de Financiamiento Educativo en infraestructura escolar, unos 2.500 millones de pesos:

Asumió en reemplazo de Brancato y tomó el bastón de mando de uno de los dos bloques de Juntos por el Cambio. Juan Fernández encaró con fuerza el pésimo Servicio Alimentario Escolar en manos del municipio, la protección política a las empresas proveedores y los graves inconvenientes en las escuelas, que incluyeron fugas y explosiones de gas, sin olvidarse de Sandra y Rubén a modo de desafío al gobierno:

En franco crecimiento legislativo, Josefina Díaz Ciarlo, líder de SOMOS, potenció el crecimiento presupuestario de dos secretarías claves para fortalecer las políticas públicas:

El Caballero Gastón Fraga, otro guerrero de la gestión Mariel, levantó la bandera de autonomía municipal explicada en el porcentaje que se lleva el pago de salarios (por debajo de la inflación) y la plena aplicación de los Fondos Afectados a sus fines específicos:

Gastos en el periódico municipal, afiches y una empresa que trasciende las gestiones como lo es CompuBecar. María Selva Aguilar de Juntos por el Cambio consolida los detalles del análisis presupuestario:

Representando a La Cámpora en el Ateneo Néstor Kirchner, la concejala Marisol Gallardo destacó el Presupuesto 2023 que tiene números y perspectiva de género:

La intervención de Gonzalo Galeano, concejal y responsable del Torneo Evita, merece una distinción. Apuntó y puso la pelota en territorio adversario, definiendo a amarillos y naranjas como Juntos por el NO que vota en contra del pueblo de Moreno y abandonan la función democrática:

Mirko García, concejal peronista en Juntos por el Cambio, no mordió la banquina y desistió con poesía política responder la embestida. Puso el esférico en la cancha y con sus guantes habló del Presupuesto y el 1 de la Selección, el Dibu Martínez:

Alberto «Beto» Fraiz tomó el recorrido de la Secretaría de Tránsito y Transporte que conduce su hermano Martín Fraiz. Repasó las metas alcanzadas y habló de los controles que seguirán su marcha el próximo año hacia la empresa La Perlita:

Casa Pueblo, Salud Mental, un modelo que para la concejala del Frente de Izquierda Lorena Pereira tiene semejanzas con las políticas que llevó adelante Mauricio Macri:

Fortalecer derechos, ampliar las políticas públicas, dar la cara en forma inmediata, brindar respuestas. Noelia Saavedra en su última sesión como concejala (pidió licencia y volvió al Ejecutivo), habló de los necesarios controles, de fiscalizar la calidad de la comida y el control a las empresas que proveen en escuelas públicas, generando actas cuando lo que entregan no es de calidad:

La representante del Partido Obrero desde su banca proclamó una consigna de la izquierda, que la Intendenta, concejales /as no perciban un ingreso mayor al que tiene una docente de cargo titular. Clara Echazarreta, ex Pueblo Libre y hoy integrante del Movimiento Evita, bancó el sueldo de los funcionarios porque hay que nivelar para arriba. En alusión a Lorena Pereira, concejala y docente de izquierda, le envió un mensaje: «No me parece un mensaje propicio de una docente hacia la comunidad educativa»:

A lo largo del año Gisele Agostinelli, presidenta de un bloque de Juntos por el Cambio, habló de la inseguridad y las políticas del gobierno. Registró el porcentaje de incremento hacia el 2020 y definió que la «seguridad» no es una prioridad para la actual gestión:

Mejorados, nuevos asfaltos, las plantas que procesan el material en Cuartel V, una propia y otra alquilada. Noemí Aguilera, Movimiento Evita, saca a relucir una conquista: ahora los vecinos /as pueden salir a caminar sobre el asfalto:

Como la «economía popular» es base fundante del Movimiento Evita y, desde diciembre de 2019, una política a desplegar, la concejala Florencia Asseff entregó un detalle que tiene el Presupuesto 2023 y que no demuestra allí un fortalecimiento de lo que pregona el gobierno de La Capitana:

El año legislativo 2022 terminó (en materia de sesiones) el jueves pasado. Salió sin problemas para el oficialismo el fuerte aumento de tasas y el Presupuesto 2023. Vienen las fiestas, luego receso y a la vuelta un impactante año electoral donde Mariel no solo conduce sino que ya sentó las bases para su reelección.