Presupuesto Municipal 2022: números estimados, cifras ejecutadas

El oficialismo cuenta con 13 manos seguras para salir airoso de la última gran sesión del año. La Secretaria de Economía, Mariela Bien, concurrió al encuentro con los /as legisladores /as para informar y responder las preguntas del caso. El Presupuesto es un CÁLCULO de los recursos que administra el Departamento Ejecutivo. El mismo se puede comparar desde los estimados, entonces la cifra es:

1- Año 2021: 12 mil millones de pesos

2- Año 2022: 21 mil millones de pesos

Para que la estimación porte algo de certeza y rigurosidad, no sería inoportuno conocer el estado de ejecución del actual ejercicio. Explicado de otra manera: ¿cuánto fueron los miles de millones de pesos que ingresaron a la cuenta municipal?

En otras y viejas administraciones. el nuevo Presupuesto tomaba como base el EJECUTADO del ejercicio que culminaba. Así en el transcurso del año siguiente se producían las ampliaciones presupuestarias que daban diferencias importantes respecto a ese estimado.

La Secretaría de Economía habló con Desalambrar sobre las ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria, y como mínimo agregado del Presupuesto 2022:

Tuviste una reunión con el nuevo Concejo Deliberante sobre el Presupuesto 2022, ¿qué podés contar de ese encuentro?

Con el equipo de Economía y la Directora de Presupuesto, estuvimos reunidas con todos los concejales, con los nuevos, se hizo una presentación en PowerPoint donde se explicaron los lineamientos, donde se les explicó que el Presupuesto es una herramienta de gestión para aplicación de políticas públicas, cómo se hicieron los cálculos, tanto los provinciales como los propios. Hicimos cuadros comparativos, la verdad que obtuvimos un buen ida y vuelta con los concejales, lo único que hicimos fue tratar de convencerlos a que nos acompañen porque consideramos que el presupuesto es fundamental.

Dicen que es la ley de leyes…

Así es, es una de las principales herramientas que cuenta el Ejecutivo para arrancar el año. Y la verdad que se viene un gran año para Moreno, mucha obra pública, fortalecimiento de la seguridad, políticas ambientales, educación. Estamos en el 93 % de la ejecución del Fondo Educativo, y así con todos los recursos afectados. Una disminución de la evolución del pasivo, muy importante.

Creo que es la primera vez que los ingresos propios están por encima de los recursos que ingresan de Provincia y Nación. Ahí cambia un poco los patrones, si bien las diferencias son escasas va en línea de esa autonomía que ustedes están pretendiendo.

Totalmente, en los recursos municipales del Tesoro Municipal, la participación de libre disponibilidad es del 60% contra el 40. La verdad que queremos darle ésta impronta a no tener que, depender tanto de las transferencias que aclaro, y también lo dije en la presentación del presupuesto, son transferencias genuinas, que nos corresponden por ley, tanto la de coparticipación, como la de fondo Educativo, como la de Fondo de Programas Sociales. Porque a veces por ahí se interpreta como que son ayudas sociales y no, una ayuda social por parte de Nación un ATN o un ATP, que es un aporte del tesoro provincial o un aporte no reintegrable.

AUDIO 1 MARIELA BIEN

La figura del ejecutado, yo siempre la vinculo con las cifras del nuevo presupuesto. Podría decir que los presupuestos son números y dibujos, podría argumentar esto, porque después depende de las evoluciones. El Presupuesto ejecutado en este 2021 que arrancó con 12 mil millones de pesos, ¿de cuánto es?

Tuvo dos redeterminaciones, así que estimamos que va a ser el ejecutado para el 2022 el que figura en el presupuesto.

Es decir que el ejecutado de este año es de 21 mil millones de pesos, un muy buen número.

En la Rendición de Cuenta vamos a exponer más detalladamente.

Y una de las naves insignias del gobierno de Mariel el cual integrás, el ahorro significativo en el servicio de recolección de residuos. Ya no está la empresa Trébol y existe un sistema mixto, se contrata la mano de obra a la cooperativa Gestionar del Sindicato de Camioneros. La planta de transferencia de residuos no se ejecutó, entonces los camiones recolectan y llevan la basura al Complejo CEAMSE. ¿Es correcto decir que los aumentos por mano de obra se ajustan ya no por la fórmula polinómica sino por convenio colectivo de Camioneros?

Así es.

¿Y qué resultó este año?

Tuvimos dos actas paritarias que tuvimos que hacer las redeterminación tal cual lo especificaba el pliego de bases y condiciones.

¿Y el ahorro?

Lo que te puedo decir es que nosotros estamos haciendo 47 mil calles más que no se hacían antes. Y estamos en un ahorro promedio del 50%.

¿Del 50 por ciento? ¿Si miro el último presupuesto del Trébol y lo proyecto? Mariel nunca iba a prorrogar el contrato a esa empresa, no había ninguna posibilidad.

No, vamos a basarnos en datos reales. Vamos a terminar la ejecución desde enero a diciembre y vamos a hacer una descripción técnica de cada componente para ver el ahorro real que tuvo el servicio de recolección.

Un mensaje final para la población. Ha sido un año muy difícil, muy complejo

Solamente que nos sigan acompañando, creo que si están viendo estos efectos multiplicadores de ver una obra en la calle, la instalación de una cámara, la luminaria, el servicio de basura, que está respondiendo cada vez mejor. Claro que falta, falta mucho, Moreno es muy grande y lo encontramos con muchísimas dificultades. Y muchas veces escucho ‘es el deber hacer’, devolverle los fondos afectados, bajar la deuda, pagar los sueldos en término. Nos han felicitado proveedores porque estamos al día con ellos. Sí, es el deber hacer, pero no se hacía y sin recursos es muy difícil poder aplicar una buena política y creo que lo estamos haciendo. Solamente confíen, estamos trabajando una muy buena gestión, seguramente con muchos errores, nos equivocamos pero el hacer hace que tengamos esta dinámica. Que nos sigan acompañando, apostamos a una muy buena gestión y que tenga la certeza de que cada recurso que ingresa al municipio de Moreno es aplicado a una política pública.

AUDIO 2 MARIELA BIEN

Desalambrar pudo acceder a los gráficos que fueron entregados a los nuevos concejales /as. Por estimado, el Gasto en Personal previsto es superior a los 10 mil millones de pesos, un 50 por ciento del total de los recursos. La planta total de trabajadores /as es la siguiente:

PLANTA PERMANENTE: 4753

PLANTA TEMPORARIA: 1272

TOTAL: 6.025 trabajadores y trabajadoras

Los recursos de Libre Disponibilidad se estiman en 15 mil millones de pesos.

El organigrama cuenta con 12 SECRETARÍAS.

Desarrollo Comunitario (que administra la gigantesca partida del Servicio Alimentario Escolar) lidera la tabla de recursos.

Mujeres, Géneros y Diversidades es la que menos dinero tendrá para ejecutar en 2022.