«Pretendemos tener la mejor representación posible en el Concejo Deliberante»

Si miramos por la ventana electoral no es difícil imaginar el retrato de lo que ocurrirá el sábado 24 de julio: la mesa de las listas está servida pero la mayoría de los aspirantes es gobernando por la incertidumbre, es desconocer los ingredientes que estás cocinándose. El Ateneo Néstor Kirchner con la conducción del diputado nacional Walter Correa (¿tendrá su reelección?) ubica aspirantes en la oferta que Mariel Fernández define por estas horas.

El ex concejal Martín Arrizabalaga podría volver a la banca, en caso que su nombre sea ofrecido por el Ateneo y aceptado por la Jefa comunal. Como protagonista, Arrizabalaga escucha los interrogantes… periodísticos:

Esa representación, el lugar en la lista, define cómo, quién elige, quién acuerda, ubica lo que aportó, lo que podía aportar, porque te dicen mirá, te damos el quinto

A ver, uno a la hora de ir a discutir una lista lo primero que discute es sobre los espacios con expectativa de ingreso. ¿Cómo se da la discusión? Cómo distribuimos esa lista, que representación tenemos que tener. El lugar de ingreso no es determinante, pero me parece que se tiene que discutir porque también pone en valor el trabajo que uno viene realizando.

De las estructuras que pelearon la interna del Frente de Todos, de seis solo el Ateneo está acompañando e integrada de algún modo al gobierno de Mariel

Nosotros hemos tenido desde el día 1 predisposición de hacerlo. Lo hemos hecho, tenemos mandato de hacerlo y tenemos convicción de hacerlo y vamos a acompañar y vamos a aportar todo lo que podamos y desde una representación al Concejo Deliberante, lo haremos de una manera mucho más efectiva seguramente.

Te preguntaba si te imaginas de nuevo ahí, porque tu nombre suena

Lo primero es que de la manera que uno entiende la política y las construcciones, lo que uno quiere es totalmente irrelevante en esta discusión, un dirigente político no define en función de lo que tiene ganas de hacer, resuelve en función de las necesidades de su organización, de los espacios que componen. Si tengo la oportunidad de estar en el Concejo Deliberante, creo que tengo mucho para aportar sobre todo si lo hago desde el espacio del “Ateneo Néstor Kirchner” porque hay una gran cantidad de organizaciones que me van a dar los insumos para lo que haya que aportar en el Concejo Deliberante.

Ustedes tenían un programa de gobierno

Sin duda, pero ese insumo lo van a tener compañeros del Ateneo que lleve al Concejo Deliberante, no es propio.

Te lo menciono porque ese baúl le fue ofrecido a Mariel Fernández, me consta que fue así

Si, nosotros digamos tenemos un diálogo y yo creo que la discusión política en Moreno tiene que elevar el nivel, tenemos que empezar a discutir cuestiones estratégicas, y dejar de discutir, nombres propios de candidaturas y discutir a Mariel y en todo caso la gestión de Mariel. Lo importante no es Mariel sino la gestión. Lo importante no es el posicionamiento interno, lo importante no es cuántos espacios tengo en la gestión, no se cierra en los espacios que uno tiene en lo Ejecutivo sino en la posibilidad que se da de discutir las cuestiones estratégicas, y es eso lo que demandamos, es eso lo que hacemos y eso lo que llevamos en cada una de las discusiones. Por supuesto cada vez que discutimos algún tema nosotros lo hacemos desde aquello que propusimos porque es nuestra convicción de lo que hay que hacer. Mariel en algunos aspectos, coincide con una mirada, en otros no tanto, tenemos diferencias metodológicas, pero, hay muchos temas en los que estamos de acuerdo y si lo hubiésemos hecho nosotros, probablemente distinto pero que me parecen, la discusión de la administración, de la recolección de residuos es una discusión en donde me parece que, tanto la propuesta de Mariel como nosotros, teníamos decidido avanzar en correr al Trébol

Ustedes planteaban la Municipalización en su programa de gobierno

Si planteamos la municipalización y lo cierto que es un camino y a lo mejor la correlación de fuerza, las posibilidades directas para lo que tenemos. Igual nosotros acompañamos la mesa para discutir de qué manera sacarlo, nos dieron esa oportunidad, lo hicimos, apoyamos la decisión de sacar al Trébol y estamos convencidos de que eso se haya hecho. Luego la administración de eso depende de la gestión y ahí nosotros no le vamos a decir de qué manera o por dónde tiene que ir. Yo creo que tenemos que empezar a discutir cuales son las cuestiones estratégicas

Vos trabajaste en la gestión de Festa para generar promociones industriales pero este año vino Kicillof a Cuartel V para entregar la escritura del Parque Industrial y escuchó a la Intendenta definir ese acto como fundacional, histórico, como si antes no hubiese ocurrido nada. ¿Qué te pasa con esto? Porque vos estuviste promocionando la llegada de industrias

La forma de comunicación y la construcción de un mensaje político, de una gestión de gobierno, es menester de quien lo conduce. Lo que sí me parece válido discutir es de qué manera vamos a desarrollar Moreno.

Antes se intentó y se hicieron algunas cosas

Sí se hicieron algunas políticas, no se logró profundizar todo lo necesario, momento del país en donde las industrian cerraban entonces desarrollar una política industrial local sin un gobierno, sin una dirección productivista es muy difícil. De la misma manera hoy también podemos, en el marco de la pandemia, que estamos viendo como salvamos las industrias que existen, no existe en la agenda de ninguna industria la localización, entonces es difícil desarrollar una política.

¿Es un gobierno cerrado el de Mariel Fernández?

A ver, qué entendemos por eso, si uno mira el gabinete es del Movimiento Evita casi en su totalidad y es una definición porque tiene el derecho de hacerlo. Luego evaluará los resultados hacerlo de esa manera, si lo miramos desde ahí es un gobierno cerrado. Si lo miramos desde la oportunidad de discutir políticas, nosotros hemos tenido algunas oportunidades de hacerla, la hemos demandado en algunos casos, nos gustaría tener mucha más posibilidad de aportar, por eso pretendemos tener la mejor representación posible en el Concejo Deliberante para tener lugar desde donde hacerlo, además de la construcción común. Yo no sé si lo podemos caracterizar como un gobierno cerrado, pero me parece que esto es un desafío para toda la política de Moreno de poner en discusión una agenda común, de cuestiones estratégicas que van a trascender esta gestión. La tiene que asumir la clase política del distrito para además, desde ahí, convocar a las comunidades, esto es, tanto el espacio que conduce o condujo Mariel Fernández que la llevó al gobierno local, como nosotros hemos planteado la construcción de las políticas en las comunidades, la convocatoria de las comunidades a resolver sus propios problemas. Esto es una cuestión que se tiene que profundizar y materializar.