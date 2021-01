3 shares







Trabajo de territorios con todos los MATICES –

Deja un par de minutos la tarea ligada a servir y ayudar a los adultos mayores, mujeres y hombres, que peregrinan hacia la puerta que abre y abraza con un plato de alimento a los que menos tienen. En Moreno Sur el día se presenta apacible. Lorena Borda sostiene el tapabocas sin que ello sea una obstáculo para expresar la importancia de la prevención en materia de enfermedades de transmisión sexual: «Desde hace cuatro años desde la ONG Matices venimos trabajando los dispositivos de educación sexual en territorio mediante charlas, que también realizamos en la Plaza San Martín».

El año pasado recibí un informe extraoficial de un aumento considerable de sífilis

Es así, desde hace cinco años viene en crecimiento y nosotros estamos trabajando muchísimo. Hay que hacerlo con los jóvenes, aún cuando nos dirigimos a una escuela y lo abordamos falta mucho por recorrer y nos quedan muchos cabos sueltos.

El relajamiento, incluyo lo que es VIH, ¿se debe a que existen tratamientos y cócteles que reducen el impacto de la enfermedad?

El tema de VIH es que pasó a ser una enfermedad crónica y se trabaja mucho en lo que llamamos adherencia al tratamiento, Matices recibe mucha demanda al respecto. Cuesta mucho sostener que durante toda la vida se tomen dos pastillas por día (a la noche), un hacer permanente con las personas para que no lleguen a un estadio de SIDA.

¿Hay accesibilidad y gratuidad para acceder a los medicamentos?

Sí, en el Hospital se entregan pero lo que hay que trabajar es en la adherencia, la continuidad, es decir, que la persona que lo recibe tome conciencia que vive con un virus y es así para toda su vida.

Hablemos de la prevención primaria, ¿en que estadio se encuentra?

Por la pandemia no pudimos dar charlas a los jóvenes en las escuelas pero el objetivo está apuntado allí. También digo que cuando nos abren las puertas de un lugar damos las charlas a los adultos. A veces nos encontramos con personas que no tienen ni idea de lo que es un preservativo, ni masculino ni femenino.

Ese abordaje depende de las aperturas no solo edilicias

Así es. Cuando nos presentamos en una escuela para ofrecer una charla son los mismos padres y hasta directivos los que no se abren, incluso estando la Educación Sexual Integral como programa en las escuelas.

Allí la educación es para los adultos e institucional, que se comprenda que ESI es esencial porque los cuerpos deben ser cuidados, como se dice, son territorios

Desde el nivel inicial se enseña el cuidado del cuerpo pero a la salud sexual la toman como que uno enseña a tener sexo cuando se trata de enseñar el cuidado del cuerpo, que se empiecen a respetar y hacer que otros respeten su cuerpo.

Ante o frente a ese obstáculo, ¿cuál es el abordaje o la estrategia?

Bueno, dejamos el buzón anónimo y nos encontramos que chicos del último año de Primaria y los primeros de Secundaria hacían preguntan que nos sorprendían, dando cuenta que saben del tema a partir de los dispositivos tecnológicos que les proveen todo tipo de información al respecto, pero ellos /as necesitaban saber de otras cosas. Considero que hay que romper con el trabajo de concientización un montón de estructuras que vienen de la crianza, de la formación religiosa, pero hay Iglesias que nos abren la puerta y otras no, pero claramente radica en el adulto, de eso no tenemos dudas.

En febrero Matices tiene planificado dar continuidad a las intervenciones en barrios, en plazas, un testeo que busca vincular realidades existentes, problemas que están, abordajes que integran la demanda, con la meta de prevenir, enseñar y acompañar.