Primaria N° 13: calor en las aulas, la normalidad interrumpida

Comienzo del fin de semana largo. Jueves después de la lluvia las puertas de las escuelas por supuesto que están cerradas. El alivio de madres y padres está conectado a una ola, no precisamente de calor sino de protección.

Roxana nos puede brindar mínimos detalles sobre la habitabilidad de su hijo en la Escuela Primaria N° 13: «Acá tenemos aire acondicionados pero solo andan dos. Desconocemos si se trata de un problema en la instalación eléctrica, pero en lo concreto la semana pasada y ante la ola de calor varios alumnos /as sufrieron descomposturas».

¿Tu hijo?

No, pero si compañeros de él. En mi caso lo llevo porque él no quiere faltar a la escuela, pero está sucediendo que muchas mamás han decidido no enviarlos y cuidar la salud de ellos /as. Las altas temperaturas los afectan…

Qué hacen las autoridades ante el problema de los aire acondicionados

Mirá, realizan las presentaciones pero un grupo de docentes nos sugirió que como mamás nos presentemos en el Consejo Escolar para exigir soluciones porque todas queremos que no pierdan los últimos días de clases pero en condiciones seguras, sin que sufran nuestros hijos /as el calor.

Es posible que, ante el cierre del ciclo lectivo, se disponga algún esquema virtual o bien entrega de tareas para realizar en cada hogar

No, a través de un grupo de WhatsApp las autoridades piden que llevemos a nuestros hijos /as a la escuela…

¿Qué vas a hacer?

Como te dije, no quiero que pierda sus días de clases, yo lo mando con botellas de agua bien fría, pero pienso qué hacer porque sufre el calor sin aire acondicionado en las aulas. Es la educación, es la salud y la vida de los niños /as.