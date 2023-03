Primaria N° 7: Siempre será la comunidad organizada

PROTESTA DE MADRES Y PADRES EN LA PUERTA DEL ESTABLECIMIENTO –

Se rompió el motor y el agua no sube. El calor no da tregua pero Consejo Escolar, escaso de reflejos, pierde la idea (si es que la tuvo) de enviar bidones o botellas de agua para trabajadores /as y personal directivo.

No hay clases en la Primaria N° 7 de La Reja desde el viernes pasado, a solo dos días del comienzo del ciclo lectivo.

Como la crisis, en esa institución es inocultable, madres y padres constituyen el comité, parándose en la puerta que no pueden cruzar sus hijos /as.

La Primaria N° 7 que mira la «extraordinaria obra de Avenida Storni», recientemente inaugurada por la Intendenta, aguarda una nueva perforación, un nuevo motor, para recuperar la «normalidad» sin corte de cintas por una obra básica que desnuda aquello que alguna vez expresó CFK: «hay funcionarios /as que no funcionan»