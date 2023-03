Primaria N° 84: «Nuestros hijos /as estudian como pollitos»

La comunidad, una parte de ella, toma el Recorrido 23 de La Perlita, luego de hacer el empalme desde el fondo del barrio Los Hornos Cuartel V. El destino es el Consejo Escolar de Moreno, ubicado en el Pasaje Sandra y Rubén. Minutos antes de llegar ese grupo de madres y alumnos /as, una columna de aspirantes auxiliares recibe la señal e ingresa al acto público.

La planta baja será escenario de una manifestación pacífica, honesta, que interpela todo y a todos /as. Las niñeces levantan sus carteles, las madres hablan de la historia, de aquella lucha que tuvo el gran acompañamiento de la Asociación Civil El Arca para conquistar la Escuela Primaria N° 84. Hoy ese servicio esencial y público tiene aulas con superpoblación, falta de agua, ventiladores o aires acondicionados. No hay pandemia pero las clases virtuales ganan terreno. Hay alumnos /as que están asignados a aulas modulares y aún no comenzaron el ciclo lectivo 2023: