Primero, la política

Josefina Díaz Ciarlo es, sin lugar a dudas, una de las voces más importantes que tiene el gobierno de Mariel Fernández en el Concejo Deliberante. En diálogo con Desalambrar entregó definiciones acerca del gobierno nacional y el acuerdo con el FMI, la unidad de la coalición gobernante, la gestión legislativa local, la política de género y por último habló de lo que es y entiende del Peronismo de Moreno:

¿Cuál es la posición de SOMOS frente al entendimiento y acuerdo con el FMI?

Nosotros respecto al acuerdo del FMI acompañamos la firmeza del presidente en discutir posibilidades para que nuestro país no sufra justamente un ajuste condicionado por esta deuda que contrajo Macri y que es parte de la discusión. Haciéndonos cargo como gobierno de la deuda que contrajo Macri que es absolutamente ilegal en términos de cómo se conduce la política. Sin embargo respecto a lo que va sucediendo en este tiempo lo que sí creo que no está en duda es la unidad del Frente de Todos, podemos tener matices, podemos tener diferencias en función de este tema en específico, en cómo había que negociar y demás, creo que como han dicho quiénes son parte fuerte de este gobierno de coalición como el presidente, Máximo mismo y Sergio Massa y los movimientos sociales dentro de ese aspecto de sostén en la Argentina. Todos hemos insistido en lo que hay que cuidar mucho es la unidad del Frente de Todos porque es lo que le permite a nuestro pueblo poder seguir teniendo un gobierno de fortaleza que es en mi opinión lo que estos dos años tiene que suceder. Tener un Alberto fortalecido, tener un Presidente que pueda conducir los hilos de este país porque en realidad lo que tenemos que poder lograr es que la Argentina pueda ponerse de pie y reestructurarse de manera económica en función de pensar un futuro mejor, más próspero para la sociedad.

La carta de Máximo Kirchner no es un matiz, es un quiebre. Después le pueden poner los colores que quieran, las texturas que quieran, pero es un quiebre porque dice nosotros no queríamos acordar esto, esto lo decidió el equipo económico, lo hizo Guzmán y compañía. Es mucho más que una definición porque además él sale de la presidencia de un bloque que eso quiere decir que va a tener más centralidad, ¿qué es lo que tiene que tener la unidad de cara al pueblo, no a la estructura de ustedes, sino de cara al pueblo?

Si, por eso para mí tiene que tener coincidencia en qué medidas o en qué acciones tenemos que tener en los próximos dos años para defender justamente lo que se ha debilitado tanto con el macrismo en sí que es, el salario y el trabajo de los argentinos y en función de eso la situación económica de las familias. Porque nosotros estamos discutiendo una medida macroeconómica como es el acuerdo del FMI, el pago de esa deuda y cómo podemos llegar a pensar otras relaciones económicas a nivel mundial. Pero en realidad lo que la Argentina necesita es saber cómo va a continuar su situación de estabilidad económica. En eso creo que es donde está la coincidencia del Frente de Todos. Hay matices y hay diferencias en función de que tenía que suceder con esta situación y con lo que es central en nuestra economía que es esta deuda contraída por Macri, de un acuerdo que no cumplió primeramente y que además dejó la deuda más grande que ha tenido la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, sin embargo, sí creo que hay coincidencia en que nosotros tenemos que poder proyectar medidas y acciones por parte del gobierno nacional, que creo que Alberto también las tiene porque de hecho cuando se trasladan los acuerdos del nuevo acuerdo del FMI, con algunas cuestiones muy centrales y sensibles que son, por ejemplo, que no vaya a existir una reforma laboral. Entonces en esas coincidencias que tiene el Frente de Todos tenemos que posicionar y empezar a trabajar con propuestas de cara a la sociedad y revisar aquellas cuestiones que hoy nos tienen un poco más ajustados en nuestra economía familiar.

Del Congreso bajamos al Concejo Deliberante. Es real que ustedes como oficialismo acompañan los pedidos de informes de la oposición pero la consulta es por qué las respuestas amplias, completas y a tiempo no son entregadas por el Departamento Ejecutivo

Respeto a eso creo que hay algunas respuestas que no han llegado, otras han llegado, por ejemplo, del año pasado el tema más sensible que hemos tocado, el último informe del parque industrial por ejemplo llegó en el mes de enero, una visita al Parque que han hecho los concejales y que no pude estar

Admitimé que llegó tarde, muy tarde, y de forma incompleta

Llegó luego de una reiteración de pedido. Ahora también me parece que hay una lógica de trabajo del Ejecutivo y el Concejo Deliberante que es de conjunto porque hay muchos temas que cuando se inician se trabajan en conjunto. Respeto, por ejemplo, decisiones a tomar en situaciones sensibles ha sido también muy articulada la difusión al nuevo sistema de recolección de residuos, hay una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, pero ocurre que en papel luego está el pedido de informe, pero la realidad es que la respuesta ante hechos sensibles ya estuvo en esas mesas de diálogo. Ahora, si hay que mejorar no está mal que nosotros podamos generar otros mecanismos en los que tengamos las respuestas más rápidas. Ahora también hay muchas respuestas que están en el andar diario de las nuevas situaciones que van sucediendo en Moreno. Nadie hizo un pedido de informe de cuánta obra pública se hizo en estos dos años porque en la calle se ve constantemente trabajando las máquinas en el hormigón nuevo o la máquina de la asfaltera generando el asfalto nuevo, entonces hay muchas cosas que el Concejo Deliberante también tiene la necesidad de reconocerle a este Ejecutivo municipal que sustancialmente ha cambiado su participación y su presencia en nuestro distrito. Después con todo lo que no ha respondido, nosotros el año pasado hicimos una lista de aquellos pedidos de informe que no han sido respondidos y lo pasamos a la Secretaría correspondiente, en este momento estamos en un receso que termina el 17 de febrero pero el diálogo con el Ejecutivo es constante con todos los concejales porque también es una realidad que tanto concejales del oficialismo como de la oposición tienen repuesta de cualquier secretaría del Ejecutivo.

¿Qué ves desde adentro del gobierno lo que se hace, realmente, en materia de perspectiva de género cuando una mujer dice esto me pasó?

Yo creo que hemos cambiado sustancialmente la manera del acompañamiento y el abrazo a las mujeres de Moreno. Hoy las mujeres de Moreno en una situación de violencia de género tienen respuesta y una guardia que funciona las 24 horas, y hay un equipo que se encarga de lo que no depende del Ejecutivo municipal, por ejemplo Comisaría de la Mujer, comisaria en general, y poder judicial. Hay un acompañamiento en toda esa situación. Respeto a lo que es protocolo municipal también se está revisando en la práctica porque hubo un protocolo que no fue aprobado por el Concejo Deliberante, esta en ejercicio y es parte de lo que es derecho de las trabajadoras para utilizarlo como herramienta frente a una situación de violencia. Ahora creo que la presencia de la Secretaría en eso es tan cercana y realmente tan sensible en la manera de abordar, es decir tiene mucha empatía frente a la situación que hoy estamos. Sin embargo, si considero como he dicho en esa sesión a la que referís que nosotros necesitamos poder mirar más profundamente desde el lugar de concejales y legislamos desde la perspectiva de género y no utilizamos la perspectiva de género como excusa para la instalación de otras discusiones políticas porque eso también es sensibilidad social. Necesitamos modificar la desigualdad, no aprovechar la desigualdad para la gestión, la gestión digo en nuestro rol de concejales que fue una discusión el año pasado en esa sesión respeto a una situación de inseguridad que se había sufrido y que no tenía que ver con género porque quienes viven la violencia de género tienen que poder distinguirse en función de lo que sucede en relación también con la inseguridad social, que son dos cosas distintas.

Una trabajadora denuncia a un jefe y me llegan preguntas sobre qué pasó con esa persona, con ese Jefe. Allí está la Ley Orgánica que se interpreta porque deben estar ciertas pruebas pero la causa se pone en marcha y no hay movimientos como suspensión, desplazamiento del cargo, ¿y qué sucede con esa mujer?

Pero ahí no tengo la respuesta porque en el medio hay pasos que nosotros no lo contamos en función de lo que va sucediendo, se pide que intervenga la Secretaría correspondiente e intervino en todo lo que yo tuve conocimiento. Hoy es la Secretaría (Géneros, Mujeres y Diversidad) la que debe acompañar a esta mujer porque si también hay una situación muy conocida en esto que es la revictimización de la persona, entonces en función de eso lo que se intenta es no revictimizar, no volver a exponer y demás, entonces respeto a esto lo que creo es que la Secretaria siempre ha intervenido rápido, en lo que yo me entere, acompañando a la mujer dando herramientas para poder generar estas denuncias que vos planteaste. Luego de eso hay también una cuestión de cuidado de la persona y no andar contando a todos lo que ha sucedido .

Eso esta bien que se puntualice, evitar la revictimización, el tema es político, qué decisión se toma cuando una mujer hace la denuncia. Va a la comisaria, se inicia una causa penal ¿qué decisión política se toma con la persona que es responsable? ¿Se lo separa, se lo cuida, se lo mantiene? Ese es el tema porque si no hay una movida en ese sentido ahí se esta revictimizando a la mujer que fue a la comisaría

Si, por eso como no tengo los detalles de los pasos, no tengo el desarrollo de cómo fue porque no soy de indagar frente a las situaciones puntuales, pero si creo que tiene que tener acción la Secretaría de Géneros respecto al tema y no te puedo decir que va sucediendo en cada una de las situaciones. Ahora, entiendo que este municipio, este Ejecutivo que fue el primero en crear la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, tiene una mirada en la perspectiva de género en la totalidad de sus gestiones. Desde la gestión tiene bastante claro que debe suceder en cada situación, está el Ministerio de Género de la Provincia y de la Nación y hay una integralidad en el trabajo.

No alcanza con decir somos jóvenes y renovamos. Las prácticas hacen que la política se renueve y sobre todo una mirada que no sea fundamentalista en el sentido, los que fueron fueron y nosotros somos el presente sin que nadie los pueda cuestionar y aceptarlo

Nosotros hemos logrado en los dos años anteriores un Concejo Deliberante que trabaja los temas, que discute los temas, los trabaja, puede ponerse de acuerdo o no, un espacio justamente de profundización de los temas para después llegar al momento de votación y demás. Creo que si eso se profundiza, si eso se mejora, si los espacios van siendo mayores, si los temas se van trabajando en conjunto cosa de llegar a un consenso desde la integralidad del Concejo Deliberante con cada uno de los bloques que la componen es una buena perspectiva. Obviamente que uno siempre espera un legislativo activo, nosotros hemos sesionado muchísimo, pero ante los primeros dos años de administración y sin lugar a dudas para mí eso también es una fortaleza, porque no hemos dejado pasar ninguno de los temas que ha llegado. Después me parece que no tiene que ver con la edad como uno ejerce su rol de concejal porque creo que muchos de los que han sido concejales en Moreno o de quienes han sido dirigentes políticos en Moreno han justamente generado muchas de las ordenanzas que hoy nos permiten a nosotros desarrollar algunas de las cuestiones que queremos desarrollar o desde ahí poder modificar en función de necesidades del municipio. Si creo que tenemos que tener un Concejo Deliberante positivo, que le genere herramientas al Ejecutivo pero que le proponga también cuestiones para poder avanzar en función de lo que Moreno necesita.

Tienen que tener respuesta del ejecutivo, me refiero a estar en la sesión con toda la información, completa y desde allí evacuar todas las dudas que existan. Si no sucede es lo que siempre ocurrió en el HCD y así se convierte en una escribanía

Yo no creo que el Concejo sea hoy una escribanía porque realmente a mí me ha tocado presidir los últimos dos años la Comisión de Asuntos Legales y he podido discutir todos los asuntos que han llegado a la comisión y he participado de proponer. Respecto a eso creo que nosotros tenemos que tener el rol de propuesta, decirle ideas que tengamos, trabajarlas en conjunto con el Ejecutivo y poder mancomunar acuerdo en función del desarrollo de Moreno. Después, históricamente el Concejo Deliberante está visto como una escribanía y muchas veces hay mucho desconocimiento en función de cómo se van debatiendo los temas y la profundidad con la que se debaten los temas porque antes de la sesión hay mucho trabajo que no está visibilizado y que significa también la participación del concejal desde otro lugar. Para mí eso lo hemos logrado, hay que profundizarlo, hay que mejorarlo sin lugar a dudas porque nada nunca está consolidado, pero me parece sí, que nosotros tenemos, yo lo he dicho, nosotros vinimos a ser concejales para ejercer nuestro rol dentro del HCD y de eso estoy convencida. El día que uno no pueda proponer, no pueda opinar o no pueda hacer más que votar evidentemente ese lugar no es para uno.

En el cierre de 2021 el Peronismo de Moreno realizó su presentación política más que un brindis. ¿Tenés una opinión sobre ese espacio que se plantea construir un proyecto para disputar el poder en Moreno confrontando con la Intendenta Mariel Fernández? ¿¿Qué ves de eso? ¿Son los viejos, la antigüedad, el pasado, lo que generó que Moreno este así o señalar que la política sigue viviendo en algún lugar , caso contrario es la hegemonía por la hegemoníay nadie cuestiona nada?

No, obviamente que uno no es quien para decir quien tiene las posibilidades de participar en política o no y en eso yo soy muy respetuosa, uno puede tener hasta ahí compañeros que coincide en algunas cuestiones, entonces jamás diría que es un espacio que ha llegado al final de una etapa, todo lo contrario. Si como decía el Frente de Todos en temas nacionales necesita un espacio de unidad, lo he dicho cuando fueron las elecciones en el 2021, me parecía sano que Moreno tenga unidad frente a una lista única, no es un debate que se tenga que dar hoy, es un año de trabajo y reconstrucción y mirar un horizonte de salida para la sociedad, por lo tanto hay temas que con madurez política los podemos discutir más adelante. Sin embargo, es legítimo que cada uno tenga necesidad de organizarse y necesidades de pensar la política desde un lugar que lo invite y comprometa un proyecto político, y si eso significa algo que pueda llegar a proponer cosas para Moreno es sano, ahora sin embargo vuelvo a decir que la unidad es una de las cuestiones fundamentales a cuidar en el marco que nosotros venimos trabajando y hemos luchado mucho para que Moreno deje de ser este distrito que estábamos acostumbrados a mirar desde una mirada de tristeza porque lo veíamos muy deteriorado, muy degastado, muy dejado, y creo que es un distrito que está avanzando con dificultades porque a nosotros también nos atravesó la pandemia. Como digo, legítimo es todo porque dentro de la democracia uno quiere la pluralidad.

No descalificás el espacio de Peronismo de Moreno, lo que me parece una acción respetuosa estando hoy del otro lado, hasta acá

No obviamente, yo soy parte de la gestión de Mariel Fernández, llegamos en un proyecto de unidad de los movimientos sociales y nosotros lo sostenemos y lo cuidamos, sin embargo no me creo con autoridad política ni moral ni de ningún tipo para descalificar a nadie por lo tanto lo respeto, los valoro porque son compañeros del campo nacional y popular, coincido en muchas cosas, en otras no, y el peronismo siempre me ha enseñado que compañeros somos todos. No tengo problemas personales con el espacio, yo creo que hoy no estamos dentro de las mismas discusiones políticas y creo que la unidad es algo importante.

