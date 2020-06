Me gustaría dejar en claro que tanto el convenio de los programas Sumar como Proteger, en ambos legalmente se podían otorgar incentivo a los trabajadores que lo llevaban adelante. Con este programa se compraban insumos para las salas. artículos de librería, medicamentos. No quiero olvidar que se recortaron recursos del Plan Remediar

Todas las compras estaban monitoreadas por ambas partes (Municipio y Provincia) y cabe aclarar también que durante el 2019 no recibió nada de Nación con respecto a programas otorgados. Lo único y muy escaso fueron vacunas recibidas desde Provincia.

Gracias a la activación del programa Sumar y la gran labor de 105 agentes de Salud que lo llevaron adelante, V gracias al aumento de prestaciones se llegó a facturar casi 4 millones de pesos. En el 2019 Se rindió gran parte de esto y fue aprobado por el Ministerio de Salud. También la entrega de expedientes de dicho programa están al día, la rendición que se presenta al Ministerio está atrasada desde el cambio de gestión.

Sobre el monto sin ejecutarse del programa Proteger estaba destinado a la compra de un server nuevo, (que era una exigencia para las salas), el mismo era para equipar e informatizar a las unidades sanitarias. Se vencieron los tiempos de licitación y ya no nos dieron los tiempos legales.

En relación al expediente del club Mariano Moreno me gustaría aclarar que firmamos un contrato de promesa, que esto implicaba que íbamos a hacer entrega de lotes municipales a cambio de un predio de ellos, el mismo está ubicado atrás del municipio. Este era un proyecto de construcción del futuro Concejo Deliberante. Digo «íbamos a ceder» por qué este expediente está sujeto a la aprobación del Concejo Deliberante y el club también tenia ciertas obligaciones por cumplir.