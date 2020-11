0 shares







EL OFICIALISMO, LA OPOSICIÓN Y EL MODELO –

Analizó el mes de octubre, lleno de fechas pero eligió el 27 y el 30. Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín, dos ex presidentes que dejaron huellas en la política e historia argentina. Como Presidente de UCR de Moreno, Joaquín Nogueira recorre el pasado y analiza el presente: «Octubre es un mes importante para la historia argentina porque entre otras cosas tiene el nacimiento del General Perón, tiene el Día de la Lealtad y fundamentalmente según mí criterio y siguiendo con tus palabras es el 30 de octubre una fecha emblemática para la República porque el triunfo de Alfonsín estabilizó finalmente la vigencia del sistema democrático en Argentina, supo interpretar el deseo de la gente y tuvo la fuerza y la decisión para llevar adelante el procesamiento de la Junta Militar«

Hoy se lo actualiza a Alfonsín, incluso en el oficialismo gobernante

Si, Alfonsín se actualiza permanentemente porque fue un demócrata que no vacilo para cuidar el sistema, en haber terminado antes su periodo porque la situación económica jaqueaba las instituciones y su gobierno, entonces esa oxigenación que trajo a Menen al gobierno le vino bien para afianzar el sistema y afortunadamente esta mala praxis que había en la Argentina de los golpes de Estado para solucionar lo que la gente dice los temas acuciantes de un gobierno terminó para siempre en la Argentina. Y el 27 de octubre, la muerte de Néstor Kirchner que indiscutiblemente es un presidente que va a quedar en la historia de la Argentina

¿Cómo queda en la historia Néstor Kirchener y Alfonsín?

Son dos cosas diferentes, creo que son dos estaturas totalmente distintas, una principal es el porcentaje de votos que lo llevó a la Presidencia. Alfonsín ganó la presidencia con el 52% de los votos electorales después de una noche trágica de la Argentina y Néstor llegó ahí porque no hubo balotaje cuando Menen se bajó. Creo que era otra la situación, creo que era otro el país cuando Kirchner asumió el gobierno, la situación económica era otra, la soja costaba 630 dólares la tonelada, había una gran producción en la Argentina, realizó transformaciones. Creo que va a pasar a la historia, no sé, el tiempo dirá, por eso es la historia cuando las muertes son recientes sigue el fervor de quienes son los acólitos de alguien, así que el tiempo le va a dar seguramente el lugar que se merezca en la historia Argentina

En una nota que no hicimos hace mucho tiempo para Desalambrar, usted me señalaba algo que quiero traer a esta charla. Que tiene que hacer la oposición además de criticar, de oponerse además de construir, ¿está viendo algo, alguna semilla de aquello que se puede cosechar en dos o cuatro años?

La oposición en Moreno que es Juntos por el Cambio, creo que es la herramienta para que Moreno pueda transformarse, ahora como toda herramienta hay que saber usarla, hace falta decirle a la gente que es lo que uno quiere ser, que quiere hacer de Moreno, no alcanza con decir yo quiero ser candidato, en realidad yo creo que Juntos por el Cambio necesita alguien que quiera ser Intendente, no que quiera ser candidato. Para ser candidato no hace falta nada, uno puede esconderse un año y medio y aparecer seis meses antes como aparecen los hongos después de la lluvia, para ser Intendente hace falta estar permanentemente, estar compartiendo con la gente los problemas que tiene y estar ideando el Moreno que queremos. Yo quiero un Moreno distinto, que tenga un gobierno municipal que haga lo que tiene que hacer, quiero un Moreno que de seguridad, limpieza, que de infraestructura, que analice el transporte público correctamente para que esté al servicio de la gente, quiero un Moreno que promueva el comercio, que promueva la industria, que haga lo que tiene que hacer la Municipalidad. Creo que hoy tenemos un gobierno municipal que hace lo que no tiene que hacer y no hace lo que tiene que hacer. Dar de comer a la gente en una situación excepcionalísima podría ser una función del gobierno municipal, pero estas son funciones de la Nación y de la Provincia, entonces lo que tiene que hacer el Intendente es ser gestor para que estos órganos del gobierno que tienen el presupuesto para hacer esas cosas realmente lo desarrollen con la interacción del gobierno municipal, pero no tomar esa bandera como única cuestión porque yo creo que con el tema de la pandemia, el tema de las ollas populares y toda esta circunstancia que se toma como gran emblema y bandera política son equivocadas. La olla popular puede suplir y paliar una situación pero lleva indignidad a la gente

¿Qué sería la dignidad entonces?

La dignidad es el trabajo, es la posibilidad de ganarse el sustento cada día, esa es la dignidad

Venimos de un tiempo de 50 % de pobreza y tal vez un poco más, es una catástrofe social la que estamos viviendo y la que se avecina ¿las cooperativas no serían una mínima herramienta para administrar lo que algunos definen como la gran miseria?

Las cooperativas son una forma de trabajo que en definitiva persigue una forma de desarrollar una tarea no regular porque los cooperativistas son socios de lo que hacen y como socios participan de la ganancias si las hay sino no. No está muy claro el tema de los aportes previsionales de las cooperativas, yo estimo que en muchas de ellas no hay aportes previsionales con lo cual cuando se te termina la fuerza de trabajo o cuando terminás el trabajo quedás desamparado. Creo que es una situación paliativa no creo que sea lo ideal, si es una forma que en algunas oportunidades puede dar una salida pero no creo que sea lo que debe procurar en la República

Todos hablan de la necesidad de la recuperación del trabajo y la cultura del mismo, ahora hay generaciones que están afuera y usted lo entiende ¿por qué no la universalización, de por ejemplo, IFE?

Yo creo que eso avanza en contra de la dignidad de la gente porque es lo mismo que ocurre con el tema con la frase nadie puede estudiar con la panza vacía, entonces las escuelas se transforman en comedores, dan de comer y abandonan la educación. Es verdad nadie puede estudiar con la panza vacía, ahora el Estado tiene la obligación de asegurar la educación y también asegurar que el chico que va a la escuela tenga la posibilidad de ir con la panza llena para lo cual tiene que hacer un comedor en la esquina de la escuela y no transformar la escuela en un mal comedor y que abandona la principal función que es sustancial para una República que es la educación, que produce la movilidad social y finalmente produce trabajo de calidad. Hace falta y contestando tu pregunta vencer la cultura de la pobreza y del empobrecimiento porque puede haber pobreza pero el objetivo del Estado es que no se transforme en una cultura porque cuando la pobreza se transforma en una cultura lo que viene es el empobrecimiento como una forma de vida y eso es lo que no puede existir en la República. Hace falta tener el debate necesario para ver si la Argentina quiere seguir siendo la República o pretende transformarse en otra cosa. Octubre, retomando, es fundamental para recordarlo porque es el mes que colocó a la Argentina en la pobreza más absoluta, el salario más chico lo tiene Venezuela creo que son 10 dólares, después sigue Cuba y después está la Argentina y arriba de la Argentina esta Haití, esto es una desgracia que no puede suceder nunca en la República, esto es una desgracia que lo que quita es la dignidad de los argentinos.