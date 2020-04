9 shares







No todos los concejales /as muestran un esfuerzo denodado para que se cumpla el aislamiento, distancias obligatorias, elaboración de insumos sanitarios, y etc. Algunos /as participan de la agenda diaria que realiza la Intendenta Mariel Fernández. Si esas posturas reales están verificadas en fotos, trabajos de cierto riesgo, ¿por qué no es posible que todos /as ocupen la banca y sesionen como manda la Ley Orgánica de las Municipalidades, cumpliendo con las distancias? Ese desempeño integra la función natural, más en ciclo de crisis.

La presidenta del HCD convocó para mañana a una sesión extraordinaria que porta tema único: comisiones y sesiones virtuales. Es el presidente de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio (la UCR tiene representación legislativa en la figura de Dolores Fábregas), quien realiza un análisis técnico – político de la apuesta virtual o de control remoto que lanza el oficialismo. El aporte al debate lleva el título:

LA TENTACIÓN DE PONER EL CARRO DELANTE DEL CABALLO

Vecinos y amigos los días de la primer cuarentena y su prórroga transcurren con los primeros días del otoño; y se impone cumplir estrictamente con ella para preservar la propia salud y así afianzar la Salud Pública. Es nuestra obligación disminuir la velocidad de circulación del Covid-19 y ello se logra cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020. Quedan exceptuadas todas aquellas personas que cumplen funciones que han sido consideradas esenciales; tal el caso de los Concejales.

Este tiempo es bueno para escuchar a los que nos necesitan; para la lectura y la reflexión; y quienes tienen la responsabilidad de conducir el gobierno Municipal, Intendente y Concejales debieran considerar el ejemplo del Presidente Alberto Fernández, que supo aprovechar la experiencia negativa de países del Hemisferio Norte y de la región, que realizó una amplia convocatoria a todos los sectores y así con un gran consenso político tomó las decisiones difíciles que nos dan tiempo para luchar contra la pandemia. La claridad con que el viernes, el Presidente, se dirigió a los argentinos y el tono coloquial y afable con que agradeció a todos y nos sumó para seguir en este camino me exime de más comentarios.

En el caso de Moreno quienes son las cabezas de los dos Departamentos del gobierno Municipal parece que prefieren poner el carro delante del caballo. No muchos días atrás, en esta ola tecnológica que parece haber invadido al poder Municipal Morenense, me refiero al uso de plataformas de teleconferencias, con esta herramienta la Intendente, reunida con algunos concejales, propuso; y un entendido explicó las ventajas de instalar un crematorio para efectuar la disposición final de los cuerpos de quienes mueran por coronavirus (Covid19). Muchos quedaron sorprendidos! Cómo en lugar de intentar una logística adecuada para llegar a todos, los que necesitan, con ayuda alimentaria y de artículos imprescindibles como alcohol líquido, en gel, lavandina y jabón, pensaron en un crematorio de cadáveres.

Por lo menos una acción de muy mal gusto en plena pandemia.

En el caso del Concejo Deliberante la Presidente del cuerpo colegiado, en absoluta soledad, presentó un proyecto para que el Concejo Deliberante sesione de manera virtual; digo en absoluta soledad porque ningún otro Concejal acompañó con su firma el proyecto. Una iniciativa que tropieza con la totalidad del ordenamiento jurídico legal que rige el funcionamiento del Concejo Deliberante ( Constitución; Ley Orgánica y Reglamento interno). Nuevamente la ola tecnológica para suplir el hacer. Moreno, nuestro distrito, ha ido decayendo gestión tras gestión hasta lograr ostentar más del 25 por ciento de los hogares con necesidades básicas insatisfechas.

Que solución a los problemas de los vecinos se le ocurrido a la Concejal que ejerce la Presidencia; sesionar por Internet y excluir a los concejales que no tengan una conexión de internet adecuada o se les corte la luz (art. 6 Inc. e del Proyecto). El gran proyecto crea una condición inconstitucional para ejercer la representación obtenida electoralmente. TENER BUENA CONEXIÓN DE INTERNET. Ignora la Presidente del Concejo que hay amplias zonas del distrito donde no hay conexión a Internet y hasta la conexión eléctrica es deficitaria.

Si la ley dice que las sesiones del Concejo son PÚBLICAS (art. 71 ley Org.) con la modalidad que se pretende se excluye arbitraria e ilegalmente al pueblo que no tiene posibilidad de asistir al Recinto de sesiones.

Si el Observatorio del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento publica que en Moreno el 26 por ciento de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas; entonces se pretende ilegítimamente excluir de la participación a una parte significativa de los morenenses que no podrían presenciar las sesiones del Concejo.

Los cuerpos legislativos tienen asignados por la Constitución Nacional y Provincial el lugar en el que sesionan; en el caso del Concejo Deliberante de Moreno sesiona en la cabecera del partido (art. 88, inc. 4, 3er. Párrafo L. O.M.). Quiere decir que los concejales para sesionar deben concurrir al Recinto de sesiones (art. 94 Regl. Interno).

No pueden los concejales, sesionar válidamente cada uno en el lugar que se le ocurra aunque se puedan ver y oír. Surge claro lo absurdo del proyecto de la Presidenta del Concejo; imaginemos que un Concejal se puede conectar de Chubut; o de Cuartel V o de cualquier lado sin concurrir al recinto para garantizar el Quórum como exige la ley.

Se parte de la falacia que los concejales no deben violar las normas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DNU 297/2020) y se lo repite incansablemente en el proyecto. Claro, surge que la Presidente del Concejo Deliberante considera que la función del Concejo no es esencial. Todo lo contrario sostiene el Presidente de la República en el art. 6 Inc 2 del DNU 207/2020.

También puede ser que la Presidente del Concejo haya decidido no salir de su casa. Posición personal respetable y legítima. Hay otros muchos Concejales que han decidido cumplir con su función esencial y concurren a diario a su oficina o recorren los distintos barrios escuchando y ayudando a la gente que los necesita, y abrevando de esos contactos para transformarlos en proyectos.

Señora Presidente del Concejo Deliberante de Moreno no ponga el carro delante del caballo; tal vez sería más sencillo y por supuesto legal que tomara licencia como Presidenta del Concejo y pudiera así cumplir con el aislamiento sin arrastrar al conjunto de los Concejales al absurdo ilegal de sesionar remotamente; lo que podría recrear la fábula de Babel y confundir a los Concejales a tal punto de no poder entenderse.