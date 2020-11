0 shares







CON UN MÁXIMO DE CIEN PARTICIPANTES –

El nivel o grado de contagios continúa en su fase descendente. La Dirección General de Cultura y Educación bajó el instructivo para alcanzar el objetivo final en un año sin clases por la pandemia. Como Moreno está ubicado en el rango de distritos de Riesgo Medio los lineamientos ya tiene protocolo:

Protocolo

Deberá organizarse la propuesta en el marco del Protocolo Sanitario vigente. Toda acción será realizada según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a la situación epidemiológica en la que se encuentra el distrito, garantizando las condiciones de seguridad y salud de las y los estudiantes, así como del personal docente, auxiliares y familias.

• En aquellos distritos donde los indicadores epidemiológicos indiquen un

riesgo bajo o medio podrá ser de manera presencial al aire libre, en espacios escolares o no escolares conveniados con alguna institución, manteniendo siempre el distanciamiento social preventivo de 2 metros entre personas o grupos de familias que para esta ocasión deberá ser reducido. Al tratarse de una actividad al aire libre, será suspendido por lluvia.

• En ambos casos, podrá planificarse una modalidad mixta, que combine

presencialidad y virtualidad. Al tratarse de una actividad al aire libre, será

suspendido por lluvia.

Sobre los actos de egreso presenciales

Podrán participar de las actividades las/os estudiantes que egresen en todos los niveles y modalidades, sus acompañantes y personal docente y auxiliares. Las/os estudiantes podrán asistir al Acto de Colación con la cantidad de acompañantes conforme lo establecido en el presente documento. Se contará con la presencia de una dotación de personal reducida, indispensable para el correcto desarrollo del Acto, priorizando la participación de las/os egresados.

Se podrá organizar el acto para una única sección por vez, y dentro de lo

posible, se debe evitar la división de secciones. En el caso de que la institución tenga más de una sección, los actos deberán ser en

momentos distintos, preferentemente en días diferentes. Como mínimo, deberá existir entre la finalización de uno y el comienzo del otro una diferencia de 90 minutos para garantizar que docentes, familias, estudiantes no se aglutinen y al mismo tiempo, disponer del tiempo necesario para las tareas de desinfección y limpieza del predio como así también de sanitarios, mobiliario y elementos utilizados.

Debe procurarse que los eventos se realicen en horarios que eviten las franjas horarias de mayor tránsito de personas.

Para el diseño y planificación de cada acto deberá considerarse un índice de

ocupación del espacio para determinar el máximo de personas que podrán ingresar.

Cada egresado podrá estar acompañado por un máximo de 2 personas

quedando conformado así el Grupo familiar: estudiante y 2 acompañantes.

Debe respetarse un mínimo de 2 metros de distancia entre cada Grupo

Familiar. El máximo permitido de asistentes será de 100 personas.

Se podrá incrementar la participación en 1 acompañante más, siempre y cuando no implique la división de secciones y respete la cantidad máxima de participantes (100).

Con antelación al acto, cada Institución educativa deberá conformar listados con el detalle de estudiantes y acompañantes a concurrir por día y horario para respetar el máximo de participantes autorizados y permitir su ingreso el día correspondiente al evento.

Cada Institución diseñará el acto considerando todas las medidas para evitar aglomeraciones en todo momento y controlar que quienes concurran mantengan la distancia social establecida a fin de evitar posibles contagios. Para ello se diagramarán espacios a través de indicaciones de modo que se eviten largas filas en el ingreso, garantizando el respeto de la distancia mínima interpersonal que debe mantenerse durante todo el desarrollo del Acto.

Siempre que sea posible, se dispondrá distintos puntos de entrada y salida con la finalidad de reducir y/o minimizar el aglomeramiento de personas y deberán estar debidamente señalizados.

Sólo podrán participar aquellas personas que no presenten síntomas o que no sean contacto estrecho de un caso COVID confirmado activo.

Las personas que pertenecen a grupos de riesgo no podrán participar

presencialmente del acto. Se puede ofrecer a las/los estudiantes / familias /

trabajadores que lo hagan de manera virtual.

Se tomará la temperatura a todas las personas que participen de la actividad.

No podrán ingresar al establecimiento aquellas personas cuya temperatura sea de 37,5 centígrados o más.

Es necesario disponer en los accesos al lugar del evento de felpudo o trapo de piso embebido en la solución desinfectante con la que la institución educativa cuente.

Al ingreso y previo al uso de las instalaciones, los y las asistentes deberán

higienizarse las manos con alcohol en gel tal como se indica en el protocolo

vigente.

Será obligatorio para el ingreso y durante todo el evento, el uso de tapabocas nariz o barbijo cubriendo boca, nariz y mentón tanto del personal de la escuela como de todos y todas los y las que asistan al lugar. Se indica que no se puede ingresar con alimentos, en tal caso una botellita individual de agua.

El Equipo Directivo arbitrará los medios para extremar las medidas de higiene, reforzar los protocolos de limpieza y desinfección en todos los espacios según lo establecido por las autoridades sanitarias.

La cantidad de auxiliares presentes en el establecimiento el día del acto, estará sujeta a la dimensión de la escuela. En ningún caso podrán ser menos de 2 ni más de 5 auxiliares de manera simultánea.

El intercambio de banderas será simbólico. Ningún abanderado/a y

escolta entrante ni saliente podrá manipularlas, estarán en mástiles o

colgadas. Entre ellos y ellas deberán mantener la distancia indicada entre los y las estudiantes.

En el caso de no contar con micrófonos personalizados, los mismos deberán ser desinfectados antes de ser usados, aunque siempre deben ser utilizados con los barbijos debidamente colocados.

En el caso de entrega de diploma y/o medalla, deberán ser previamente

higienizados y colocados en mesas, para que cada egresado la retire.

Para el momento final del acto y desconcentración, se deberá planificar el cierre del mismo con los saludos y la información necesaria para el retiro ordenado con distanciamiento.

El gobierno bonaerense así planificó el cierre de 2020 y el Acto de Egreso y Colación. Además de las instalaciones que deben estar en condiciones, en especial los sanitarios (baños), debe estar evaluado un abastecimiento de todos los insumos que garanticen el PROTOCOLO evaluado, además del personal auxiliar que demanda el EGRESO casi simbólico pero institucionalmente ESENCIAL.