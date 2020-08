0 shares







RECUPERAR EL LUGAR DE TRABAJO –

Efectivos policiales están atentos, dispuestos. Los trabajadores /as permanecen en la reja de ingreso a Palacio, mientras otros /as mantienen posición en la plaza Mariano Moreno y en la calle Asconapé. Así está planteado el campo de batalla o discusión.

El gobierno de Mariel Fernández no piensa en ceder dar un paso atrás y ceder a la presión. Gabriela Santoloya tampoco: «Estamos peleando por nuestros derechos ya que nos desvincularon de nuestro lugar de trabajo, pero además el señor Coco Lombardi (Secretario General del Municipio) se atreve a amenazarnos porque dice que el poder lo tienen ellos, lo tiene Mariel Fernández, y si le canta hacer esto lo hace, de hecho lo hizo. Cuando me presenté días atrás a la Subsecretaría de Recursos Humanos no me dejaron pasar, por lo tanto lo que buscan es ponernos en la figura de abandono de trabajo y dejar más de 70 compañeros en la calle . Nos amenazó la policía diciendo que impedimos el ingreso al Municipio, no es así porque hay otras puertas de acceso, pero insisten en que irán a fiscalía a radicar una denuncia penal. Les contesté que hagan lo que quieran pero nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Los compañeros están encadenados porque queremos volver a trabajar en nuestra área, no tienen motivos para echarnos. Como no tienen palabra, no tienen respuestas, más que la de la agresión que recibimos hoy de parte de Coco Lombardi al decir que ellos hacen lo que se les canta las pelotas«.

¿Seguirán encadenados?

Sí, a pesar que siguen llegando más policías. Vamos a seguir acá hasta que la señora Mariel nos diga que estamos reincorporados a nuestras áreas de trabajo. Reclamos por insumos y de una nos llegó la carta a todos, pero cuando nos vinimos a presentar no nos dejaron pasar. Que quieren hacer, dejarnos sin trabajo, es un capricho de la señora Mariel Fernández.

En esta manifestación que hacen la acompañan con la marcha peronista, ¿cuál es el simbólico mensaje que quieren transmitir?

Que el pueblo está reclamando lo que corresponde, esto que están haciendo es una injusticia. Somos trabajadores /as, y esto nunca haría Evita, mucho menos Perón. Por eso pusimos la marcha peronista para que nos identifiquen.