«Que el Ejecutivo entienda que es urgente solucionar los salarios porque hoy somos los nuevos indigentes»

SE VIENE EL PARO DE SITRAM LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE –

SITRAM convoca a un paro total de actividades para los días 5 y 6 de octubre. El gobierno de Mariel Fernández cerró la paritaria con su oferta final. El gremio entiende que la pérdida salarial está sellada y busca, desde abajo, reconstruir confianza y quebrar la férrea decisión de La Capitana.

Jonas Ebis explica de forma pedagógica por qué los /as trabajadores /as municipales son la variable de ajuste que eligió la Intendencia: «Al mes de julio la inflación era del 56 por ciento y nosotros con el tercer tramo del 10 por ciento (que cobramos ahora) llegamos a un aumento acumulado del 39 por ciento. Estamos corriendo 17 puntos atrás. Las proyecciones del INDEC dan un 95 por ciento de inflación en este año, y el gobierno ofrece un 70 por ciento».

Lorena Costa, joven con larga experiencia en SITRAM, emite conclusiones ceñidas al modelo de gestión de la Intendenta: «Nuestra propuesta siempre fue y es que el Ejecutivo escuche, que entienda que es urgente que solucione el salario de los /as trabajadores /as. Hoy somos los nuevos indigentes. Si no entiende esa necesidad que podemos esperar para Moreno»