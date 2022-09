«Que el gobierno no le mienta al pueblo, tiene plata para hacer joda de tres días en la Buján y nos quiere dar 16% de aumento a los trabajadores /as municipales»

La paritaria municipal ya está cerrada unilateralmente por el gobierno. Un 5 por ciento en octubre, un 10 por ciento en noviembre y el último tramo del 6 por ciento en diciembre. Delegado en el sector de Higiene, Damato saca de su billetera el recibo de sueldo y muestra el ingreso mensual que lo convierte casi en indigente. Su palabra describe la situación general de trabajadores /as municipales que preparan la medida de fuerza el próximo lunes que, depende el carácter y la continuidad, buscará reabrir algo que Mariel Fernández da por terminado: «Acá hay dos gremios que son los mayoritarios, SITRAM y ATE. No acompañan, les guste o no, como tienen que acompañar al compañero. Los compañeros quieren el aumento porque no podemos estar más así, porque un kilo de milanesa vale 1500 pesos, y esto te quieran dar un 5%, un 10% de aumento, primero. Somos 5 mil y pico de municipales, si nosotros estamos peleando el sueldo acá, lo peleamos para todos. Hasta para los jefes. ¿Por qué no están acá? Hay gente ahí que quiere venir, no la dejan salir, la aprietan. En el segundo piso del palacio a donde está Conca (Secretario de Gobierno) tampoco dejan salir.

Gobierno no deja hacer paro

Claro, la gente que pone Mariel Fernández. Presionan, no dejan salir.

¿Qué hacen? ¿Te descuentan, te sancionan?

Yo calculo que es así. En nuestra área no pasa, sinceramente no, fíjate que no todos, pero casi todos son del Obrador que antes no venían. Ahora gracias a Dios vienen, acompañando a ATE, acompañando a SITRAM, no importa, pero vienen. Pero hay áreas que los aprietan. Y te dicen ‘vos no digas nada’, hasta el propio delegado, no lo dejaron entrar a hacer una asamblea adentro, algo que por ley te tienen que dejar, pero así trabajan ellos.

Vos te acordás cuando hacían una medida de fuerza planta baja, bloqueaban las cajas, ahora está la policía, no podés entrar

Mirá si nos mienten, que la última vez que ATE hizo un paro ahí, dijeron que nosotros tomamos el Palacio. Que no le mientan al pueblo, tiene plata para hacer joda de tres días en la Buján y nos quiere dar 16% de aumento. Yo migajas no quiero de nadie, mis compañeros salen a juntar ramas, bolsas de basura, con perros muertos, con lo que venga. Ponete en la cabeza que ella el año que viene tiene elecciones, y todos estos compañeros tienen familia, yo tengo familia, y van a votar si le digo ‘hijo votá a fulano’. Van a votar. Se está equivocando. Se lo dije una vez a Walter Festa, Walter, este es tu corazón, porque la gente de acá del centro de Moreno, no te vota a vos. El municipal, como dice el compañero es el que te va a votar a vos, si vos te tirás en contra de nosotros, después no digan son todos vagos. Estamos reclamando, primero y principal que nos den un aumento. Como corresponde y ahora, que no se hagan los pillos y te lo den enero. Porque en enero entra la otra paritaria. Nos están dando en cómodas cuotas. A mí me interesa y que me digas Damato, te doy el 20% ahora, que por lo menos lo vea mi sueldo.

Me decían algunos laburantes, hombres y mujeres que no llegan al día 10 de cada mes y deben recurrir a un crédito. Estamos hablando de un ajuste descomunal que se está viviendo.

¿Pero por qué hacen esto? Mi forma de ver humilde, esto lo haces ¿por qué? Porque tenés que cuidar el laburo. Y porque si te vengo a hacer quilombo a vos o a las chicas me quedo sin laburo. Como yo no llego al 10 como vos decís, tengo que agachar la cabeza y seguir barriendo. Me querés dar dos monedas, dame dos monedas. No tengo borcegos, no importa, salís igual. Así los tienen con miedo a la gente…

¿Has visto algo parecido?

Sí, yo calculo que siempre fue así que aprieten, pero, ahora lo que tienen es que te la están disfrazando con las cooperativas, entonces no se ve el trabajo. Si estamos todos acá, hay camiones contratados, cobran fortuna, muchísimo gasoil, las cooperativas salen a la calle igual, el municipal no para.

El municipio está presente con las cooperativas

Es lo correcto.

¿Cuáles son las condiciones de trabajo y cuánto es el sueldo?

El sueldo de los compañeros, de la mayoría es de $53.000

En el recibo que mostrás es un sueldo básico $59.912, con diez años de antigüedad.

Vos me das el 10% ¿Cuánto es el 10% de ahí? 5 mil pesos. ¿Y no puedo reclamar? ¿No estoy en derecho a reclamar? Estoy en derecho a reclamar lo que me corresponde, no vengo acá porque me gusta ser de ATE, vengo a reclamar, pongo mi recibo para que lo vean.