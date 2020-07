0 shares







EZEQUIEL WAJNCER, FUNCIONARIO NACIONAL, DIRIGENTE MORENENSE

Ocupó la Subsecretaría de Educación en el gobierno de Walter Festa. Construye y fomenta la pedagogía comunitaria, popular y social. Hace pocos días mantuvo una reunión abierta con el profesor Alberto Sileoni, ex Ministro nacional, abordando la propuesta «Educación y Nuevas Tecnologías». Ezequiel Wajncer, hombre de la docencia, trabaja en la estructura de Capital Humano de Trenes Argentinos bajo la conducción de Damián Contreras (presidente de Decahf -Desarrollo de Capital Humano Ferroviario»:

¿Qué demuestra y enseña la pandemia y su crisis?

Lo que está generando es quitar el velo de algunas cuestiones, por ejemplo en términos de desigualdades. Argentina es un país que estructuralmente y profundamente es desigual, lo que hizo la pandemia es profundizar esa desigualdad, lo podemos ver en las escuelas donde se apela a la necesidad de la conectividad que varios pibes/as no pueden acceder. En esas cuestiones estructurales deberá trabajar el Estado para garantizarlo.

Eso en torno a lo que hace la pandemia, corre el velo. El hambre es un crimen hace muchos años, ahora estamos en una situación extremadamente compleja. ¿cuáles son los riesgos que usted divisa con la pandemia y luego de ésta?

Soy profundamente optimista y creo que se va a poder trabajar sobre ello, es un deber que tenemos quienes formamos parte de alguna responsabilidad en el Estado. Lo que la pandemia va a dejar, metafóricamente, lo veo como una gran inundación que cuando se va deja la resaca, todo roto y sucio, habrá que ponerse a reconstruir y a limpiar. Claramente el sistema productivo argentino va a quedar resentido, la economía del mundo se hizo rompió lo cual lo hemos conocido y se requerirá una mayor presencia del Estado para poder intervenir en aquellos resortes sociales, comunitarios, culturales y por supuesto económicos y productivos que nos permitan reconstruir en el mundo entendiendo desde otra óptica. Otra de las cuestiones que nos dejó la pandemia como una enseñanza, tristemente, es que nos decían que no había otra forma de vivir, que el capitalismo se había instalado desde una cierta lógica y que era imposible porque el mundo globalizado y etc. etc. etc.… pero con la pandemia tuvimos que aprender a convivir de otra manera, con otras herramientas. Me parece un dato positivo: surgieron redes de solidaridad entre organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, sindicatos, vecinos y demás, esa es la gran enseñanza que nos deja esta penosa situación que nos toca atravesar como humanidad.

Lo que se pone en tensión es el modelo, el sistema capitalista no va a desaparecer con la pandemia. Los que tienen más espalda, los grandes jugadores son los que han obtenido y van a seguir obteniendo respuestas y opciones porque tienen como, eso hay que tenerlo en claro.

Absolutamente, pero fíjate que aquellos grandes paladines del libre mercado y la restricción de la participación estatal están actualmente dependientes del Estado una herramienta fundamental para salir de la crisis. Nació una nueva noción del papel que debe cumplir el Estado en la vida de las sociedades.

Hay que ver cuál es el papel del Estado, como regula, como actúa, como interviene en Argentina. Un punto central que debe mirarse es que sucede con la clase media, los emprendedores y aquellos que no son tan dependientes del Estado sino que buscan a través de la actividad privada un crecimiento que se ajusta a los cánones que rige el sistema. Hoy esa clase está en una situación crítica, no sé qué opina usted al respecto.

Coincidimos, de hecho el gobierno nacional ha lanzado los ATP para poder amortiguar esa caída estrepitosa de la economía que estamos viviendo. Es un escenario inédito, no hay libros que nos enseñen como debemos actuar ante estas situaciones. Estamos y vamos aprendiendo día a día cuales son los mejores resortes, te nombro los ATP para los trabajadores formales como el Ingreso Familiar de Emergencia para los sectores vulnerados de nuestra sociedad. Ante la magnitud de lo sucedido pareciera que todo siempre es insuficiente, y de hecho para alguien que no tiene para comer o tiene que cerrar una empresa efectivamente lo es.

Con este análisis que ofrece, ¿encuentra una línea planificada del gobierno local de Mariel Fernández?

Lo que veo en el distrito De Moreno es que se han generado los diversos comités de crisis ante el COVID centralizadamente y en cada localidad, allí lo que se va trabajando es el compartir información que siempre es necesaria para saber cómo actuar, que aspectos y donde priorizar las distintas acciones que puede realizar y debe desarrollar el Ejecutivo. Lo dijiste vos con anterioridad, aquellos lugares donde existe una pobreza estructural por supuesto que pega más la crisis económica que sufrimos durante el macrismo y se agudiza con la pandemia, va a pegar de una manera muchísimo más fuerte en Moreno que en otros distritos con otro nivel socio económico como Vicente López, por poner un ejemplo.

La economía argentina hace 8 años que no crece si uno mira el mapa un poco más extendido, los resultados que dejará esto tiene que ver con un aumento de los niveles de pobreza, desocupación, hambre, indigencia, ¿cuál es el riesgo de una crisis social? El Estado no es solo imprimir billetes sino que debe tener una planificación.

Seguramente esa planificación debe ser construida con todos los sectores de la sociedad, creo mucho en el desarrollo y el trabajo comunitario, ahí vamos a encontrar las respuestas. En última instancia el Estado somos todos y a la hora de establecer políticas públicas y prioridades es necesario tener un ida y vuelta con la comunidad. Hoy son las redes comunitarias que en conjunto con los Ejecutivos, nacional, provincial y Distritales las que se están haciendo cargo de generar la red de solidaridad, ayuda, olla popular, apoyo escolar, docentes en escuelas repartiendo mercadería, centros comunitarios que también lo están haciendo. La respuesta se tiene que encontrar ahí: en los barrios, las comunidades, por supuesto interactuando con los Ejecutivos de los tres niveles.