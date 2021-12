¿Qué escuelas tenemos en Moreno? ¿Dignas, seguras, habitables?

Las muertes, los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, marcaron un antes y un después. Tomamos una línea de tiempo, qué ocurría con la infraestructura antes de ese momento, la Intervención del Consejo Escolar, la explosión en la Escuela 49, Comité de Crisis, plan de obra provincial y municipal; normalización del Consejo Escolar a partir de diciembre de 2019, el inicio del ciclo lectivo 2020, la aparición de la pandemia, el cierre de las escuelas, la Segunda Ola y el retomar la presencialidad.

Sirven algunos datos objetivos: en 2019, último año de Vidal, y por la exigencia de los gremios, organizaciones sociales y comunidades, la inversión en materia escolar (infraestructura) superó los 700 millones de pesos. La Municipalidad de Moreno, gestión Walter Festa, asumió la responsabilidad de reparar todo lo vinculado al gas, y desde el Fondo Educativo, se destinaron más de 200 millones de pesos en el mismo período.

Para 2020, inicio de la administración de Axel Kicillof, la inversión para toda la Provincia, reparación de escuelas, reducir el riesgo de inicio, fue de 800 millones de pesos (agua, electricidad, gas).

Lucas Franco, concejal del Frente de Todos y Juan Fernández, legislador por Cambiemos – Juntos, aceptan la propuesta periodística de debatir qué escuelas presenta al día de la fecha el distrito de Moreno. La política de Vidal y la precarización laboral; las causas del Consejo Escolar; el rol de los sindicatos; el papel de Aníbal Asseff planteando la Intervención del Consejo Escolar; el uso o aplicación actual del Fondo Educativo; el caso de una escuela que tiene los certificados aprobados de su obra de gas y se está haciendo todo el trabajo de nuevo:

FONDO EDUCATIVO

Juan Fernández: El fondo educativo que le da responsabilidades al municipio por sobre las que tiene el Consejo Escolar porque en este caso y para el año 2022 ya estamos hablando de 88 millones de pesos que exceden bastante el millón y pico de pesos por día y que claramente pueden ser utilizados por más del 50% como lo señalábamos recién en la entrevista. Eso le da al municipio una responsabilidad sobre la infraestructura porque con un millón de pesos por día largos, se pueden hacer un montón de cosas.

La oposición ha objetado que la actual administración no puede explicar en dónde se invierte el millón de pesos por día

JUAN FERNANDEZ: Yo he dicho en varios reportajes lo siguiente, que después de haber tenido una inversión de 700 millones de pesos en el distrito, no digo que hayan quedado las escuelas perfectas. Después de lo que pasó el 2 de agosto de 2018 se invirtió ese dinero en el distrito y todos los edificios escolares que me ha tocado estar, incluso en persona hacerlo, han salido con los doce puntos firmados incluso por los propios padres que han acompañado con el contralor social necesario y me ha tocado a mí firmar esas planillas de los 12 puntos donde salvo dos de ellos que tienen que ver con el plan de evacuación y otro de lo que se llama área de siniestro que tiene que ver con el municipio, que no dependía de la Provincia y se ha firmado. ¿Qué quiero decir? No era el distrito ideal pero creo que se invirtió mucho dinero.

¿Se llegó al mes de marzo de 2020 con todos los edificios en condiciones?

LUCAS FRANCO: Mirá, voy a citar el ejemplo de la escuela 50, en que hay un proceso de judicialización de la obra, como varias. Lo hemos discutido en el Concejo Deliberante en el momento en que este tema llegó al Concejo, que hacía que no solamente se ralentice la culminación de la obra que había empezado y había habido filtraciones, muy compleja, sino que además ralentice la posibilidad de que se reinicie la obra convocando a otro proceso licitatorio o convocando a otra.

Marca registrada de las obras en las escuelas de los últimos 30 años

Por lo tanto como primera cosa, por supuesto que yo adjudico un valor enorme al proceso de lucha de la comunidad educativa, los trabajadores organizados del sindicato, la comunidad, los estudiantes, las estudiantes, como vos bien resaltaste eso es un proceso de continuidad de muchos años pero lo que sucedió en Moreno con los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, profundizó una situación y generó lo que es denominado el Morenazo, no solamente en Moreno sino en otros lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Por lo tanto, yo no puedo dejar destacar el valor que tiene la organización de los trabajadores y las trabajadoras y de la comunidad en todos los procesos de lucha.

AUDIO 1

OBRAS DE GAS

JUAN FERNANDEZ: Recién tocaste el tema gas, hay obras que se están haciendo sobre obras hechas que han sido habilitadas por, no solamente el Municipio sino además por el organismo de contralor que son Naturgy por un lado que es la empresa, Enargás por otro lado, y hoy encontramos haciendo obras sobre obras cuando no hay denuncias al respecto.

¿Qué es eso entonces?

En la escuela 39 si no me equivoco, están haciendo la obra nuevamente una obra que había sido habilitada, entonces la pregunta es cómo no habiendo ninguna denuncia, ninguna situación irregular anunciada, sobre el caso de la obra anterior, se está haciendo nuevamente. Eso llama mucho la atención.

LUCAS FRANCO: Sería bueno que se inicie el proceso administrativo por ejemplo en el Consejo Escolar que tiene un espacio específico que funciona monitoreando la infraestructura escolar o en el ámbito institucional al cual pertenecemos ambos que es el Concejo Deliberante, por eso, uno de los planteos para mí no es menor que sí hayamos votado un pedido de informe que recupera, no solamente lo que pasa en esta gestión, que hemos votado justamente todos los pedidos de informes que se propusieron nuestra gestión, que esa es una singularidad que no ocurría sino que además planteamos y debo decir que la oposición acompañó ese pedido, también recuperar que pasó inmediatamente antes de que asumamos este ejercicio, ¿por qué? Porque entendemos que hubo una situación absolutamente singular en nuestro municipio que fue lo sucedido de Sandra y Rubén que fue todo el proceso de lucha de la comunidad de Moreno que desembocó en una inversión obligada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por, la que se puso en agenda tras los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, la situación de la infraestructura escolar, la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires. Yo no me olvido que en ese momento, previo a la situación del 2 de agosto, teníamos una gobernadora que quería reemplazar con voluntarios a los docentes porque, cuando los docentes planteaban discutir las condiciones de habitabilidad en las escuelas y las condiciones salariales, hubo una campaña de reemplazar con voluntarios y voluntarias a los docentes casi en un ejercicio, es una política antisindical.

JUAN FERNANDEZ: Yo lo que no me olvido, me gustaría hablar de la frase en constructivo de lo que vamos a hacer, de la responsabilidad de todos, pero no me olvido que la intervención del Consejo Escolar, sucedió que se estaban robando la comida de los chicos de Moreno y a su vez porque estaban habiendo un mecanismo, tal la palabra sobre los títulos apócrifos, que permitía que mucha gente de Moreno de buena fe quería ingresar al sistema y era estafada por un gremio (UPCN) con convalidación de parte del Estado, del Consejo Escolar y de algunos funcionarios de La Plata de los cuales hoy están 16 procesados. Desde el día que se intervino el Consejo Escolar hasta el 2 de agosto, se hicieron 1065 intervenciones. Yo personalmente no estaba en Moreno, pero venía habitualmente como cualquier otro distrito.

¿Estabas en la Dirección del Consejo Escolar?

Exactamente, con Marcelo Di Mario, venía a los establecimientos de Moreno que los recorría en la medida que podía, en muchos casos nos decían acá no vinieron desde que se inauguró el edificio. Entonces, no empezó todo el 2 de agosto, ese fue un día lamentable, trágico y te digo más, nosotros la 49, los cinco reclamos que hizo la escuela 49 los atendimos en tiempo y forma, lamentablemente nos enteramos de la explosión después de sucedido. Había un sistema que había naturalizado que el Estado estaba ausente, entonces todo el mundo hacía lo que podía, los auxiliares hacían lo que podían, los directivos hacían lo que podían, los padres, había una naturalización de un Estado ausente, la peor postal de eso es el 2 de agosto.

AUDIO 2

El extracto del debate sobre los edificios escolares es un invitación a recorrer el resto de las ponencias donde aparece, en un momento, la cuestión ideológica: