Qué hace el Consejo Escolar: Secundaria 77, desde el jueves sin clases

Diciembre con novedades. Tres días hábiles por delante, los empalmes y puentes revitalizar la industria sin chimenea. La fiebre mundialista esconde el termómetro común donde las líneas de desidia suben. Desde el jueves pasado las autoridades de la Escuela Secundaria N° 77, barrio La Perla, informan a madres y padres que SURGE UN PROBLEMA: «Debido a que desde el Consejo Escolar no pudieron solucionar el problema de falta de luz en la institución, Mañana por la mañana quedarán suspendidas las clases. Se dará si atención al público. Esperemos pronta solución para esperarlos la semana próxima».

Lunes 5 de diciembre, no hay clases normales, Consejo Escolar no aparece o no resuelve: «Familias y estudiantes de la ES 77, seguimos sin agua ni electricidad. A fin que nuestrxs estudiantes puedan tener sus clases de intensificación, agradecemos puedan acompañarles al inicio y culminación de cada clase, evitando permanezcan la jornada completa cuando aun no podemos garantizar la higiene de los espacios. Concurrir con botellita personal con agua para beber. Familias que lo deseen podrán fotocopiar autorización para que los /as estudiantes concurran y se retiren solos /as en los horarios de sus materias a intensificar. Avisaremos toda novedad, nos mantenemos en contacto. Dirección EES N° 77″.