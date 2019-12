0 shares







CONSORCIO TRÉBOL Y TRANSPORTES LA PERLITA –

La Intendenta Mariel Fernández no desconoce el modelo privado o concesionado que ocupó una parte de la campaña electoral y, ya con los votos puestos, tuvo su cénit cuando el Poder Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el proyecto de prórroga del contrato de la basura que vence en julio de 2020. La actual Jefa Comunal ocupó la banca como concejal en el período 2011 – 2015 (gestión Mariano West). Esa experiencia es útil ahora en el cargo Ejecutivo y con un bloque de ediles que prometió «terminar con los intereses que son contrarios a las comunidades».

La respuesta de Fernández en relación a los dos grandes empresas es simple, nada novedosa porque es lo que a lo largo de dos décadas se postula y no se alcanza: que cumplan el contrato.

Esa frase parece transferir a Consorcio Trébol y empresa La Perlita toda la responsabilidad del contrato, obviando que el cumplimiento debe ser garantizado por el poder político que instituyó los «monopolios». No se pide, se exige y se aplican los instrumentos que están en el contrato (descuentos y multas, para empezar).

Los casos son muy diferentes, no sólo por los servicios: La Perlita cuenta con un canon que cumple (asfalto caliente) que definió el Poder Ejecutivo y el Legislativo, más los anexos que están en discusión y no comprometidos (rampa para personas con capacidades diferentes), siendo no menor el dato que la firma es de MARCA MORENENSE.

Consorcio Trébol es deficitario en su servicio y por ende vulnera el contrato en lo esencial. Un plan integral de residuos es posible, necesario, pero la cuestión vertebral que ubica a la recolección de la basura en el foco HISTÓRICO es lo que se paga en forma insostenible con un Municipio «empobrecido». El contrato dice que se abona por día y por cuadra, detalle que ningún legislador /a puede desconocer.

En estos marcos de «funcionamiento», la Jefa Comunal dijo en la conferencia de prensa del día 9 de diciembre: «En principio, lo que le estamos pidiendo a las empresas es que cumplan el convenio. Vuelvo a decir que nosotros frenamos esa sesión de la prórroga porque entendíamos que ahí había algo más. Como lo dije en el discurso, queremos que todos los recursos de Moreno sean utilizados aquí, para el bien común, por lo tanto lo que nosotros le requerimos a las empresas es que cumplan con los contratos. En cuanto a la recolección ya preparamos un plan de separación en origen de la basura (domiciliaria), de puntos verdes, que no son cosas nuevas sino tareas que otros municipios vienen desarrollando. Avanzaremos en un planificación con el CEAMSE porque tenemos unos 400 basurales, de eso hay unos 90 que no se pueden resolver con la infraestructura municipal y necesitamos del CEAMSE. Todo es paso a paso, pero lo que queremos solucionar es que Moreno no esté rodeado de basura, si es con el Trébol porque cumple con el convenio, si con las cooperativas que se hacen cargo de Puntos Verdes, de hecho nosotros (Movimiento Evita) hace mucho tiempo que contamos con un punto verde en Cuartel V. Creo que desde los residuos hay una posibilidad de generar trabajo para los sectores de la economía popular, así que seguramente será un plan integral».