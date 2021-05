“Que los compañeros puedan seguir permaneciendo y transitando una cursada cómodamente”

Desde el miércoles 26 hasta hoy sábado 29 de mayo inclusive en la Universidad Nacional de Moreno (UNM) se lleva a cabo el 6° PROCESO ELECCIONARIO 2021, con opción Votación Virtual dentro del contexto que atravesamos actualmente ante la situación epidemiológica de coronavirus (COVID-19). Charlamos con Camila Gaona, candidata a consejera titular del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, correspondiente a la Carrera Arquitectura. La lista está conformada por el frente 100% Estudiantes, donde ella es representante del Movimiento Estudiantil “Somos Arquitectura”.

¿Cuántas listas hay?

Es importante contar que las elecciones del Consejo Superior se dividen en tres estamentos (Docentes, alumnos, y no docentes), y luego de una dividida de una manera jerárquica ya que hay representantes que van a estar sentados en la mesa del consejo superior que es la autoridad máxima de la autonomía de la universidad, y después en cada Departamento, que son tres: Humanidades y Ciencias Sociales, Economía y Admin. Y por último el de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas que es en donde yo estoy participando para la representatividad. Después en cada departamento a su vez se dividen por carreras, y participan ahí otros compañeros y compañeras.

¿Quiénes conforman el frente 100% estudiantes y cómo surge esta lista?

El frente 100% estudiantes es un espacio plural de varios movimientos estudiantiles que ya viene participando hace mucho tiempo, arrancó en el 2017. Nosotros aún no habíamos empezado a participar políticamente de ese espacio cuando se fundó, nosotros empezamos nuestra recorrida en el 2018 y nos sumamos al frente en el 2019 para las elecciones del Consejo Superior, anteriores a esta. En ese momento nos sumamos porque había muchísimas cuestiones que como estudiantes estábamos atravesando propias de nuestra carrera en arquitectura. Entonces creímos que la mejor opción para poder cambiar las realidades era hacernos cargos de las representatividades del cogobierno y poder estar en los espacios donde se discute las políticas universitarias. Entonces empezamos a participar de esa manera en el 2019 con este espacio.

¿Hay representantes de otras carreras?



El frente lo conforman varias agrupaciones. En específico lo importante que hay que remarcar de esto es que tenemos compañeros y compañeras de todas las demás carreras, tanto en económicas como en las de humanidades, como en las de aplicadas tenemos espacios estudiantiles haciéndose cargo de actividades y de representar las distintas carreras. Creo que es algo muy importante de mencionar porque es muy importante garantizar la representatividad en cada carrera y nosotros nos comprometemos a hacerlo, porque en principio nos parece que si nos queremos presentar a una elección tan importante no podemos dejar afuera ninguna carrera, sin que nosotros podamos tener algún representante sin que alguien esté velando por las políticas que se puedan llegar a generar para su propia carrera y su propio espacio.

Tengo entendido que hubo un problema en cuanto a los avales, con el fraude del MST…

Sí, así es. Somos la única lista que pudo cumplir con todos los requisitos para poder presentarse a elecciones. Porque la posible opositora que podríamos haber tenido que fue la lista de la izquierda, del MST, no cumplió con los requisitos. En principio era algo básico que eran los avales, no cumplieron con las cantidades que se debían llegar y, además, tampoco cubrían los espacios con representantes de los distintos departamentos, creo solo tenían representantes en el departamento de humanidades, no cubrían la totalidad de las carreras y no tenían las suplencias necesarias. Pero al margen de esto, también fue una cuestión de que la Junta Electoral de la UNM observo la lista. Obviamente fue también por las múltiples denuncias que se hicieron por la falsificación de firmas, explicándolo brevemente había dos formas de presentar los avales que obviamente por la situación en la que estamos. Al no poder ir salón por salón a juntar las firmas de nuestros compañeros la universidad nos ofreció una nueva plataforma donde cada estudiante debía ingresar con un usuario y contraseña, que era la misma que usamos generalmente para el CAMPUS. Ahí se podía dar el aval a la lista que había presentado los formularios para poder presentarse y postularse. Y bueno la segunda opción era la manera tradicional con la carga de unas planillas escritas a mano.

¿Cómo se dieron los avales y cuántos se necesitan para la lista?



Nosotros creo que una de las cosas que más trabajo nos dio fue ir compañero por compañero a presentarles esta plataforma, explicarles cómo se utilizaba para que nos pudieran dar los avales y lo hicimos. La verdad fue una gran labor, en principio porque era una plataforma nueva, obviamente entendiendo que no todos nuestros compañeros tienen esa facilidad con la virtualidad. Nos tomamos ese trabajo en serio. Y luego después de algunos pedidos, creo que incluso ésta lista lo había solicitado, se bajó el cupo que se necesitaba para poder presentar avales que eran un mínimo del 10% del padrón electoral que dé el aval a la lista, se bajó a un 5%. Pero, aun así, ellos apenas pudieron llegar con el mínimo, pero no de la manera que se debía por la situación sanitaria, que era la plataforma. Sino presentando unas planillas con firmas de nuestros compañeros. En ese caso, me sorprendí muchísimo porque también estaba mi firma, yo fui una de las candidatas de la lista de la 100 de las cuales avaló la lista de ellos. En principio no podría haberlo hecho realmente porque los candidatos no podemos dar avales a ninguna lista, porque te lo prohíbe el reglamento. Esto se dio a conocer porque la universidad publicó la lista de avales. Están en la página de la universidad cargadas, de todos los que se presentaron a elecciones para ser verificadas. Igual que la documentación que tuvimos que presentar, la declaración jurada y toda la documentación presentada para poder oficializar las listas.

¿Cuáles son los requisitos para votar?

Los requisitos para votar son los mismos que para ser candidatos: estar en el padrón electoral; y para estar en el padrón hay que tener un mínimo de regularidad en la Universidad, que es cumplir con dos materias cuatrimestrales por año o una anual. Esto obviamente se modificó, ya que en el año 2020, muchos compañeros no pudieron regularizar materias, quedaron en una especie de pausa con notas finales los cuales capaz no llegaron a cumplir con estos requisitos para la regularidad. Entendiendo esto se tomaron como base del padrón los y las estudiantes que regularizaron materias en el 2019, pero igualmente se incorporaron todos los compañeros ingresantes del 2020, con respecto a eso fue solucionado de esa manera. Y con respecto al procedimiento virtual se abrió una plataforma distinta, así como para avalar también se abrió una plataforma que es para efectuar el voto. Para entrar a votar hay horarios en la que está habilitada por estos días de 8 a 20 horas, 12 horas corridas. Estuvo el 26, 27, 28, hoy viernes y mañana sábado, pero hasta las 2 de la tarde nada más. Y luego se incluyo un día presencial, pero dependerá de las medidas del gobierno.

¿Cuáles son las propuestas que tienen en el Frente?

Con respecto a nuestras propuestas si bien ya venimos haciéndonos cargo de algunas carreras de la universidad. Venimos sosteniendo las representatividades en las reuniones que se hacen cada mes del Consejo Superior en carreras, y en departamentos. Y tanto en el consejo superior que son incluso bastante extensas. Las propuestas si querés te las nombro una por una, pero en términos generales son las que por la pandemia se profundizaron, y otras se evidenciaron. Hay hoy en día muchísimas falencias que veníamos teniendo como estudiantes de una universidad que bueno, entendemos y somos realistas de que está comenzando, está transitando sus primeros años. Pero en estas situaciones de contexto de virtualidad se han evidenciado más como, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el protocolo de violencias vigente de la UNM. Esto ha quedado obviamente muy atrasado y más con respecto a los grises que hay en la virtualidad. El cómo se empieza a desarrollar el acoso virtual, las malas interpretaciones o la violencia a través de las distintas plataformas y redes sociales. Eso es algo muy importante que venimos no solamente intentando visibilizar y que se intenten tomar medidas, sino también acompañando a los y las compañeras que sufren de algún tipo de situación. Creemos muy importante poder llevar estas discusiones desde el sector estudiantil a las mesas de debate de las políticas de la universidad para poder resolverlo. Después algo que son derechos estudiantiles que muchos les podría parecer que “ya están resueltos”, pero no están formalizados. Por ejemplo, el saber de antemano cuál es la oferta académica por medio de un calendario oficial, que esté publicado en el calendario académico el día, horarios e información de comisiones y docentes. Entendiendo la importancia de esto hoy más que nunca, porque muchos compañeros y compañeras somos trabajadores y/o al mismo tiempo, como la pandemia profundizó, estamos a cargo de cuidados de personas en nuestras casas, por lo que necesitamos una garantía de fechas para poder organizarnos, estar al tanto y saber qué días y horarios vamos a tener. Para poder organizarnos en nuestras casas y nuestros trabajos, y poder abordar la cursada lo más cómodamente.

Pero también se ve muchas desigualdades respecto a la cursada virtual…

Sí obviamente, es otra de las cosas que la virtualidad pone en evidencia son las desigualdades que hay con respecto al acceso a internet y los aparatos tecnológicos que podemos llegar a tener para cursar las materias. Con respecto a eso, si bien venimos asesorando compañeros y acompañando procesos, también lo que necesitamos es acceso a aparatos tecnológicos de calidad. Que si bien la universidad de alguna manera pudo resolver en cuanto a becas de conectividad y algunas otras becas más que fueron generándose en tiempos de emergencia. Lo que necesitamos es mayor igualdad de oportunidades y queríamos generar de parte del frente es que las aulas de computación estén a mayor disposición de esto, que en principio no son muchas, creo que son 30 o 40 computadoras. Que se podríamos llegar a darles acceso a los estudiantes que no tienen los medios necesarios para rendir un examen virtual o incluso abrir un Word, que en el teléfono es más difícil mientras estás cursando. Es un problema bastante complejo que hace más difícil la permanencia a la cursada virtual. Si bien hay una normativa en la cual participamos por medio de los representantes anteriores, que se generó desde el consejo superior el año pasado, y toma en consideración la flexibilidad con respecto a horarios, a entregas de trabajos prácticos y con respecto a horas que se pueden conectar o no los compañeros y compañeras. Necesitamos que se siga avanzando en materia de políticas universitarias para lograr acompañar a los estudiantes. Queremos que se pueda generar que se sigan formando sin que haya bajas a materias, ese es el mayor objetivo. Que los compañeros puedan seguir permaneciendo y transitando una cursada dignamente.

¿Cómo es la experiencia para ustedes y las expectativas que se tienen en una elección que es virtual en este caso?

En principio nosotros desde nuestro espacio, desde el movimiento de arquitectura un poco disconformes con las acciones de la universidad con desarrollar en esta instancia tan complicada por cuestiones de público conocimiento sanitario de la pandemia, más que nada porque en principio estos meses, que son justamente en invierno, donde los casos se multiplican. Aparte de que estamos en pleno proceso de cerrado de materias, lo que a nosotros como estudiantes se nos complica un poco más. También incluso a los docentes obviamente, pero bueno siempre se desarrollaron justamente estas fechas por lo que me imagino no quisieron demorarlas mucho más ni que se junten con las elecciones nacionales, pero bueno. En este sentido nosotros al principio no estábamos muy de acuerdo, pero obviamente terminamos participando igual porque no queremos que no haya representantes en nuestra carrera, que es arquitectura y el garantizar que haya responsables haciéndose cargo de los lugares de representación, para nosotros es muy importante. Las expectativas son que se desarrolle el comicio lo mejor posible dadas las circunstancias. Solo eso.

Algo que quieras agregar…

Si, esto es algo muy personal, entendemos que este año y medio de pandemia tanto estudiantes como docentes, hemos pasado situaciones personales difíciles. Algunas más difíciles que otras, por esto también de las desigualdades que nos encontramos. Pero también entendemos que no podemos dejar estos espacios sin representación porque después de todo son los representantes los que velan por las políticas públicas que conforman y construyen a nuestra Universidad y entendemos también que el voto es la mínima acción y expresión de apoyo y legitimidad a este proceso que no solamente es el espacio donde nos estamos formando como futuros profesionales, sino también es donde nos formamos como mejores ciudadanos. Entonces el no poder participar de estos espacios es algo que, en realidad, como actores sociales de la universidad no podemos permitir siendo que estamos construyendo, un espacio… un hábitat más digno para nosotros mismos, más justos, más democráticos e inclusivo. Como estudiantes tenemos que entender ese rol que tenemos dentro de la universidad, aparte de que somos la población mayoritaria, obviamente, los estudiantes somos la mayor población que accede y que usa el establecimiento. Igualmente, también quiero agradecer a los compañeros, compañeras y compañeres que puedan llegar a votar. Agradecerles a los que puedan realizar el voto pese a todo, hay que seguir empujando y tirando todos juntos hacia adelante. Es una de las cosas que venimos siempre remarcando; aunque estemos todos lejos y separados solo conectados a través de la virtualidad… estamos todos juntos y eso es como algo que personalmente me gustaría remarcar.