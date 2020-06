2 shares







Compartimos el siguiente comunicado difundido por Autoconvocadxs Moreno:

La policía de Catonas detiene y tortura a una mujer embarazada y a otros tres vecinos

Repudiamos este accionar represivo violento y vejatorio de las Fuerzas de Seguridad contra vecinxs que pelean por tener una vivienda digna como todo ser humano merece. En tiempos de cuarentena las balas de la yuta, los palos, la tortura no paran, no mantienen la distancia recomendada, no usan barbijo, no contempla protocolos sanitarios.

Condenamos esta represión del Estado policial que contradice el discurso de protección del supuesto Estado benefactor y paternalista. No se puede permitir que el discurso de “no le hagas el juego a la derecha” o “defender la cuarentena a raja tabla” no nos permita denunciar lo que pasa y sigue pasando con el Kirchnerismo o con Cambiemos. Que la lógica de uno y otro en su lucha partidaria no nos amordace la legítima rabia cuando se trata de denunciar los asesinatos, las torturas que sufrimos los sectores populares en manos de la policía asesina.

Autoconvoquemos-nos. Es momento de hacer visible todas las injusticias que estan pasando en Moreno.

Es momento de defender a esta mujer de Catonas que tiene los agallas de hacer público esta denuncia contra la policía, esta mujer que decide salir del lugar de víctima en el que el Estado la quiere poner y sale a luchar denunciando. Ella y sus hijes necesita de nuestra solidaridad. Su marido y sus vecinos detenidos también. Hoy a las 14 en la toma frente al CIC La Bibiana.

Autoconvocadxs Moreno