«Que se estén haciendo 35 aulas es algo histórico»

La Presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Sonia Beltrán, docente de carrera, defendió la política pública de la gestión de Mariel Fernández y, por supuesto del ejecutivo provincial. Al concluir el acto en la Escuela 49, la funcionaria brindó respuestas de su función, las obras realizadas y respondió a las críticas que transmitió la comunidad durante el acto.

Dijo Sonia Beltrán: «En el momento en que había un gobierno (Macri) en que desaparecían los ministerios, yo venía reclamando como militante y como docente. Luego pasó el asesinato de dos compañeros que todavía no tienen justicia. Hoy seguimos luchando desde el lugar que nos ocupa por nuestras escuelas, lo que todavía nos falta en las situaciones que tenemos que seguir mejorando, por acompañar el crecimiento de nuestro Moreno con la creación de escuelas, por la ampliación de aulas, con un trabajo articulado porque hay una decisión política de nuestra Intendenta y de nuestra gobernación para articular e invertir. La verdad es que esto, lo de Sandra y Rubén, si nos hubieran escuchado a tiempo, por todos los reclamos que hicimos, se podría haber evitado. Hemos encontrado escuelas en peores condiciones que ésta (la 49) cuando asumimos (diciembre de 2019). La 49 estaba refaccionada (sic) pero seguimos arreglando escuelas desde que asumimos. Hicimos mucho pero sabemos que falta, somos conscientes de eso, pero hay un trabajo en conjunto y un Estado que acompaña. En lo local, que se estén haciendo más de 35 aulas es algo histórico«.

La comunidad de la Escuela 49 se animó a emitir palabras y opinión, ¿te interpela en algún lugar?

Me hace pensar, posiblemente, en dónde está ese enojo porque si bien somos conscientes de lo que falta, yo también puedo decir objetivamente que en los años 2020 y 2021, pandemia mediante, hicimos más de 1500 obras, menores y mayores, en 198 edificios; con un programa de Provincia de más de 600 obras grandes. En lo que va del año, con recursos del Fondo Compensador, llegamos más de 700 obras y 41 obras, entre ellas de gas que tienen que ver con un reacondicionamiento porque el gas solo será para la cocina (el resto con equipos de aire acondicionado frío – calor). Pero entiendo que puede haber algún enojo, generado desde algún espacio o no, pero cada uno es libre de expresar el dolor y la bronca de la manera que sale, pero somos muy conscientes del laburo que hacemos y de la decisión política de invertir en educación, porque es algo que se ve y no se puede negar. Cuando asumimos en diciembre de 2019 en el Consejo Escolar empezamos de CERO, no había ningún tipo de información, no había fondos y si deuda, y no lo planteo como una victimización sino que nosotros sabíamos a dónde íbamos y lo que íbamos a hacer. Fue muy difícil enfrentar las deudas que dejó la gestión anterior pero sobre todo la deuda con las comunidades.

En Moreno, ¿cuántas escuelas no cumplen con los 12 puntos de habitabilidad?

Todas están con gas y si hoy alguna no lo tiene es porque falta lo bucrocrático, lo administrativo, la disposición que emana de una oficina provincial. Todas están las cuestiones de agua y sanitarios, y se van haciendo arreglos diarios porque para afrontar el inicio de clases (año 2022) tuvimos que prestarle vital atención a las que estaban en riesgo. Hay edificios muy viejos que no han tenido mantenimiento durante años…

Terminó el receso, ¿hay algún riesgo de reinicio?

No, tenemos obras pendientes, un montón de legajos elevados, trabajados con el Municipio y la Provincia, pero no hay riesgos de inicio.