“Queremos apuntalar al Intendente /a que en el 2023 represente un nuevo modelo político del peronismo»

PERONISMO DE MORENO SE CONVOCA A UNA CITA HISTÓRICA –

Pueden caer en la tentación simplista quienes piensen o crean que los que tienen muchas marcas políticas – partidarias en sus cuerpos anhelan detentar de nuevo algún cargo público. No desafían al tiempo por lo que enciende la llama es la historia y no como un buen libro de anécdotas. Es la historia que debe inscribirse en los capítulos del futuro pero que debe admitir el presente y no anular el pasado.

El encuentro, reunión, brindis y reencuentro del Peronismo de Moreno confirma lo que pudimos escribir y decir a lo largo de este año: terminaba la elección y se abría otro ciclo donde la disputa es abierta, explícita y democrática.

Ricardo “Lolo” Gómez, cuadro peronista y figura de ANCLA Moreno, alcanza una síntesis que deberá tener como protagonista al PUEBLO: “La historia política de Moreno y la riqueza que tiene nuestro distrito que está sustentada fundamentalmente en su pueblo. Esa riqueza siempre pretendemos que la rescaten las nuevas generaciones, que sean una continuidad de esa lucha. Moreno inscribió hitos en la historia política del peronismo, en los años ’70, ’80, en los ’90 y en el 2000, y hoy después de tanta pelea y lucha dentro del peronismo, reconociendo nuestras diferencias y precisamente esa es la riqueza del peronismo, la capacidad de unir en la diversidad. Perón siempre buscó mantener un movimiento de contención conjunta, siempre recordamos aquello que quería hacer Cooke, un armado más ideológico y Perón le decía “si elijo los mejores me quedo solo”. Aspiramos que ese movimiento que siempre estuvo y está presente, aún cuando hay comentarios de jóvenes dirigentes que señalan que el peronismo no está en los barrios, cuando la verdad es que está como estuvo del 76 al 83. Con esto digo que está resistiendo en cada uno de los barrios. Lo que está apareciendo es una nueva dirigencia y es la que nosotros, los compañeros /as que venimos de una larga historia de lucha, queremos apuntalar para que realmente en el año 2023 haya un Intendente o una Intendenta que represente un nuevo modelo político del peronismo donde el actor principal sea el pueblo de Moreno, no los ilustrados, no los iluminados o quienes creen que la historia empezó con ellos. Los nuevos dirigentes y cuadros políticos tienen que ser la continuidad de una historia de lucha».

RICARDO «LOLO» GÓMEZ / ANCLA MORENO