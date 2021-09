“Queremos dar una mano hasta que haya auxiliares”

Mañana 1 de septiembre entran en vigencia las nuevas medidas para la presencialidad plena en todo el país. Lo que se garantiza es, entre otras cosas, reforzar las medidas de cuidado para así proteger a todas las personas que concurran a los establecimientos. En el barrio “Los Hornos”, Cuartel V de Moreno, continúan las problemáticas en torno a la escolaridad.

La escuela Primaria 84 y la Secundaria 85 no cuentan con los auxiliares necesarios para arrancar la presencialidad como corresponde. Desalambrar dialogó con Karina Herrera, vecina del barrio, sobre la situación en la que se encuentran esos colegios:

¿Qué fue lo que pasó?

La problemática es que dicen que no hay auxiliares, nosotros tenemos una cooperativa con 24 compañeros que podemos dar una mano, entrar a trabajar, pero ellos no nos dejan trabajar porque se saben que está la CTA y no sé qué, que es la organización de los auxiliares y le dijimos que nosotros tenemos que cumplir un horario como cooperativistas y nos vendría bien entrar a trabajar ahí pero no nos dejan.

¿Cómo están las condiciones sanitarias de la escuela?

Y las condiciones sanitarias están feas, están mal porque no está limpio el colegio, no hay quien limpie los baños, hay una sola auxiliar y no se puede. En esta instancia que estamos con el calorcito estamos más o menos pasable el tema de la pandemia, pero si sigue así medio fresco, con la escuela sucia, de qué nos viene bien cuidarnos, yo en mí casa, soy diabética con insulina dependiente y que mi hijo vaya a la escuela presencial y me traiga el virus a mí casa de adentro de la escuela.

¿No les dieron ninguna respuesta de por qué no los dejan participar o por qué no hay auxiliares?

Me dijeron que iban a preguntar al director, pero vos sabés que eso va a quedar en la nada. Pensá que somos 24 cooperativistas, podemos hacer de a 5 cada horario que hay que limpiar la escuela, pero no. Hace tres años atrás estuvimos haciendo limpieza en el jardín de acá pero ahora no nos dejan entrar en la escuela.

¿Sabes más o menos la cantidad de alumnos que asisten a las dos instituciones?

Son 1140 chicos. Y lo mismo pasa cuando llegan las cajas, hay veces que no alcanza y hay muchos alumnos que están anotados, ya hace tres años que están yendo a la escuela y a esos alumnos los dejan sin caja porque viene otro alumno que no está matriculado y se lo lleva.

¿Hay una sola auxiliar para las dos escuelas?

Sí una sola auxiliar, y yo sé que los baños no estaban en buen estado. Hoy los chicos que fueron a recuperar el tema del estudio vieron que la escuela estaba sucia, llena de basura, lleno de polvo y uno se queda en la casa para que después la enfermedad llegue de la escuela. Que ese es el peligro de nosotros acá en este barrio. Todas las escuelas en este barrio hacen eso porque no hay auxiliares y lo que nosotros queremos es que, como la Intendenta deja que en los hospitales entren los cooperativistas a trabajar, también se haga lo mismo en los colegios.