«Queremos hacer la radio para revolucionar y recrear cosas que sean efectivas para el pueblo»

LOS PIBES DE LOMAS DE CASASCO –

Ezequiel, Brandon, Alan, Lautaro, Agustina y El Rubio, sueñan, planifican, piensan y trabajan para que en ese barrio del Plan Federal de Vivienda emerja la RADIO, desde las entrañas. Llevaron el proyecto a Chapadmalad y sorprendieron. En plena revolución tecnológica, quieren la palabra y las voces de la comunidad sean representativas de lo que vive, palpita, padece y enfrenta la comunidad. Lo expresan así: «Nuestros proyectos son para ayudar a la gente del barrio, para darle voz a las personas que no la tienen, no tanto enfocarnos sólo en nuestro barrio, para los alrededores también para ayudar a la gente de los alrededores, con entrevistas, que vayan y cuente sus vidas sus problemas y enfocarnos en las problemáticas, no solamente en abusos policiales muchas cosas en los problemas los barrio«.

En Chapadmalad, encuentro de Jóvenes por la Memoria, este grupo de jóvenes de Lomas de Casasco, que tiene el apoyo de la Casa Joven Diana Sacayán y el Comité Provincial por la Memoria, brindó sus argumentos del por qué es fundamental una RADIO: «Lo presentamos en Chapadmalal con un grupo de personas, éramos siete personas alrededor de todos los grupos que eran más o menos quince y demás, nosotros éramos la mitad exactamente. Presentamos todo y cuando presentamos lo de la radio, la gente se queda sorprendida porque es un proyecto que nadie había presentado y por lo que se ve en años anteriores tampoco lo habían presentado y nosotros queremos hacer la radio para revolucionar y recrear cosas que sean efectivos para el pueblo y para todas las personas que no pueden ser escuchadas y queríamos darle voz a los demás, a todas las personas.

Están las redes sociales pero Los Pibes de la Radio de Lomas de Casasco identifican las herramientas: «Las redes sociales se usan mucho pero una radio es otra cosa, es algo que nos va a representar a los jóvenes para demostrar que decir Podemos hacer algo, que podamos representar a los jóvenes del barrio que si podemos ser responsables de algo, que algo vamos a hacer. Nosotros queremos hacer la radio porque, en nuestro barrio aunque hay una comisaría en la entrada, nunca aparece nadie, hay abuso policial, hace dos años habían entrado a robar a la escuela dos chicos se metieron que no tenían nada que ver y los policías los bajaron a los golpes.