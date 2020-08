0 shares







HABLA SOBRE EL TRABAJO MUNICIPAL EL SECRETARIO GENERAL ERNESTO «COCO» LOMBARDI –

«La conozco desde que tiene 13 años, seguí toda su trayectoria política y creo que es una persona muy auténtica». Con esa definición arranca el ex Intendente de Moreno, Ernesto «Coco» Lombardi, actual Secretario General de la gestión Mariel Fernández, quien responde sobre el proyecto político y la relación que existe con los trabajadores /as municipales. «Yo concibo la realidad del Municipio como una convivencia pacífica acordada y dialogada no solo de un poder, me refiero a que el Municipio no está basado únicamente a quien llega al gobierno, está el poder administrativo y también el gremial. Si realmente se jerarquizara al poder administrativo la Municipalidad cobraría un valor diferente. Desde que asumí vengo diciendo que todas las acciones tiene una bitácora de vuelo, como la caja que tiene un avión, en la administración pública es el expediente que tiene que reflejar cada uno de los pasos que se lleva adelante«.

Acerca de la protesta de trabajadores /as municipales que se encadenaron en uno de los ingresos al Palacio de gobierno, Lombardi manifiesta que «lo que se está discutiendo en ese caso es la facultad que tiene el Departamento Ejecutivo de tomar decisiones de administración respetando todas las condiciones que el trabajador merece que le sean respetadas, me refiero a que el Departamento Ejecutivo tomó una resolución de reasignar tareas a determinado personal, respetándole la categoría, pagando el sueldo pero el personal se resiste porque piensa que el camión, el área o el barrio le pertenece. Acá lo que estamos pretendiendo y ojalá que Mariel pueda lograrlo es ordenar pero nos encontramos con acciones muy violentas y en algunos casos descabelladas». Sin dudar, sin asignar responsabilidades con nombre y apellido, el Secretario General afirma que «el Municipio ha sido vaciado, desguazado, incluso el trabajador cosificado en ese concepto ha sido vaciado de respeto, derecho y dignidad».

Por la pandemia y otras razones, «en la Municipalidad de Moreno hoy no trabaja ni la mitad de los trabajadores /as, se implementó el tele trabajo que es una forma pero que por supuesto resiente la eficiencia municipal», afirmó Ernesto «Coco» Lombardi, agregando: «Vamos a llamar a los gremios y miraremos los expedientes para ver si es cierto o no que no se entregaron los insumos básicos. Si nosotros estamos cometiendo un error estamos dispuestos a reconocerlos, señalando que la decisión de la Intendenta es no poner en riesgo la vida de nadie porque transitamos una pandemia».