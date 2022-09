«Queremos ponerle un freno a Mariel, al autoritarismo, a la falta de diálogo»

Gonzalo Díaz, ex funcionario municipal (gestión Walter Festa) está caminando el territorio con la mira puesta en 2023. Dentro del Frente de Todos, la agrupación CRECER apuesta a construir el músculo necesario para alcanzar un objetivo: ser protagonista en una potencial Primaria. Díaz comenta que hablan con varios sectores del peronismo pero subraya que la decisión de CRECER es poner un freno a Mariel Fernández: «Nosotros hablamos con todos, inclusive con compañeros que están en la gestión. De alguna manera vemos el descontento, tanto de los compañeros que están dentro de la gestión y de los compañeros que están en las otras fuerzas políticas. Lo que nosotros vemos es que no hay una decisión clara. Yo todavía no lo escuché a Damián Contreras hablar de cuál es su visión para adelante, qué es lo que se plantea concretamente, sí lo he escuchado a Coco Lombardi, a los compañeros que están dentro de ese espacio (Peronismo de Moreno). A Correa (Ateneo Néstor Kirchner) tampoco lo vi tener una posición clara. Lo que sí estoy seguro que nosotros estamos teniendo una posición clara, vamos a ir a las elecciones, nos vamos a presentar y en el cuarto oscuro los vecinos de Moreno van a tener una opción».

Festa también me dijo hace poco que se va a presentar.

Yo lo había escuchado hace un par de meses que no tenía más ganas. Pero será una decisión de Walter, y lo que plantea hacia adelante. Está caminando y hablando con los vecinos, que lo veo positivo porque lo que necesita el peronismo y lo que Moreno tiene que aportar en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, es la fuerza para poner un freno al macrismo, como nosotros queremos ponerle un freno a Mariel.

Me dijiste que ustedes le quieren poner un freno a Mariel…

Nosotros le queremos poner un freno a Mariel. Le vamos a poner un freno. Hay una cuestión ideológica.

Tendrías que identificar para ustedes ¿qué es el gobierno de Mariel?

Nosotros le queremos poner freno al autoritarismo, le queremos poner freno a la falta de dialogo. Nosotros conformamos una mesa de discusión política, tenemos que conformar esa mesa de discusión política porque en el oficialismo no está, no existe, o por lo menos nosotros no la vemos. Con unos compañeros recordamos que uno de los primeros actos que tuvo Mariel fue poner una garita de la policía en la puerta del municipio, y nosotros estamos en contra de eso, estamos en contra del autoritarismo. Yo también estaba hablando que no estábamos de acuerdo con la Feria de Las Flores, pero tampoco estamos de acuerdo de la forma que se ejecutó, de la forma que se sacó a los feriantes cuando los desalojaron. Y también queremos discutir si en la Feria de Las Flores hace falta una plaza o hace falta un hospital. ¿Le consultaron a los vecinos de Trujui qué es lo que necesitan? ¿Le consultaron a los vecinos de La Reja Grande si quiere una planta de residuos sólidos urbanos que es de transferencia enfrente de las puertas de sus casas? Yo creo que no. Nosotros estamos en contra de eso y ese el freno que nosotros vamos a poner.

¿Alcanza desde la visión que puede tener un gobierno como el de Mariel, dar respuestas en materia de obras públicas, del asfaltado de calles, incluso el parque Las Flores, incluso el polideportivo? Y puedo seguir, porque la batería de medidas que se anuncian y se ejecutan son importantes, como nunca antes había ocurrido.

Hay que tener en cuenta que las obras son provinciales y son nacionales. Con el presupuesto del municipio no se está haciendo nada, solamente alcanza para pagar sueldos. Al momento de que las cosas estén claras y las reglas estén sobre la mesa, esconden. Ahí justo escuché a uno de los concejales de Juntos por el Cambio, hablar sobre el recital de Nicki Nicole, no se sabe bien cuánto, y si es esa prioridad ¿no? Tenemos un contexto nacional que no acompaña, está muy complicado el panorama a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a ser de Moreno si tenemos un gobierno como lo tuvimos desde el 2015 al 2019? ¿Vamos a seguir en el abandono? Es una pregunta que hay que poner en una mesa de discusión, donde el peronismo se tiene que poner al hombro estas cuestiones centrales. Ahora, si nosotros vamos a depender de las obras que nos manden de la Nación y la Provincia ¿qué sucederá si eso se corta? Y más aún se acentúa porque desde que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía hubo una batería de medidas donde se recortaron los presupuestos en los ministerios. ¿Qué va a pasar en Moreno?