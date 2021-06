«Queremos ser la voz de todos /as que hoy no somos escuchados en Moreno»

El «Mariscal» está en la cancha. José Luis Barreiro, ex presidente del Concejo Deliberante y precandidato a la Intendencia en 2019, es uno de los dirigentes que toma fuerza, carrera e impulso hacia las elecciones de medio término (septiembre de este año) plantando la bandera de INTERNA y PASO. El bloque que contiene organizaciones partidarias, sociales y eclesiásticas con el nombre La Esperanza de Todos, muestra y exhibe la «confrontación» hacia el gobierno de Mariel Fernández: «Hace varios meses que venimos charlando con varios dirigentes jóvenes que plantean una alternativa política para que los vecinos de Moreno no sean presos de la mala denominación de la lápicera. Eso hace que reflexionemos en el trabajo diario y podamos poner en valor la voz de muchos morenenses que no la tienen, que son los que mantienen solidariamente Moreno de pie. Son los que trabajan, los que están todos los días manteniendo la economía informal, los que están en los comedores, en los merenderos, en los clubes deportivos. La parte espiritual, los pastores, las iglesias. Me parece que hay que representar la idea para que las voces de todos puedan ser escuchadas»

Esta propuesta que insisto, tiene luz pública a partir de hoy ¿qué diagnóstico realizó del gobierno de Mariel Fernández en clave de gestión y unidad?

Está claro que tomó la decisión de cerrarse, cada una de las frases que ella autorizó cuando tuvo un diagnóstico de la política o de la sociedad fue NO. Cuando la primera frase fue “la lápicera la tengo yo y nadie que vaya en mi lista puede votar en contra de algo que yo proponga”. La segunda fue cuando cada uno de los vecinos reclamaban por la instalación de la planta de residuos, dijo: “la planta de residuos se hace igual”. Cuando tomó la decisión de sacar un Secretario con historia (Coco Lombardi) de Moreno dijo “se va porque yo soy la Intendenta”. Y cada uno de esos gestos van marcando un no diálogo, una no apertura al diálogo y las construcciones políticas y sociales son a través del diálogo y eso es el ejemplo de lo que le da. Y después de un año y medio con el 80% de peronismo fuera de la estructura y de la discusión política de Moreno está claro que alguien tenía que decir “al no diálogo tiene que haber algo que se construya con diálogo” y por eso este espacio tomó la decisión de no hacerlo con nombres propios sino con el nombre de un espacio que pueda contener a la sociedad y desde ahí marcar que no hay una sola opción dentro del Frente de Todos y que el que no esté de acuerdo con la forma y la práctica que tiene el gobierno local hoy puede depositar su construcción política, su palabra, su pensamiento y su acción diaria en otro espacio político que también cuida los votos de Alberto y de Cristina.

AUDIO 1 BARREIRO

La lápicera que no es de Mariel Fernández, puede ser que la frase explícita sea de la Intendenta pero siempre quien gobierna tiene la lápicera, pero esa pluma, y lo dijo Walter Festa, hablando de lo que fue la PASO del año 2019 se arregla en un grupo cerrado de mesa chica. ¿Con quiénes ustedes están hablando de la mesa chica que decidirá si Moreno tiene Primarias o no dentro del Frente de Todos? ¿Quién los acompaña en esto?

Está claro que en el 2015 no podía pasar y pasó, hubo PASO. Está claro que en el 2019 no podía pasar y hubo PASO. Y estaba claro que en ese momento a todos los intendentes le levantaban la mano y les decían «sos el único»’ y después terminó habiendo PASO. Nosotros creemos que la construcción está sobre cualquier estructura partidaria y eso está abierto. Lo dice Cristina, los funcionarios que no funcionan, el que no tenga espíritu de revolución que deje de ser funcionario y trabaje de otra cosa, entonces ese es el camino, y venimos a planteárselo a la sociedad. Nosotros creemos que esto no es solamente enmarcado en una cuestión del 2021, sino construir una filosofía política que pueda pensar un nuevo Moreno. Ese nuevo Moreno tiene que estar relacionado con todos cuadros jóvenes que puedan abrazar al peronismo histórico construyendo una alternativa política para poder gobernar 23, 24, 25 y que los vecinos se sientan representados por la acción política. Entonces la verdad que querer ser bendecido, cada vez que fueron bendecidos al pueblo le fue mal. Me parece que nosotros no esperamos ser bendecidos sino construimos para trabajar y ser una alternativa. Siempre hay métodos para poder jugar una PASO, nosotros tenemos la valentía de decir que somos del Frente de Todos, que queremos construcción totalmente diferente a la que se viene dando y queremos darle voz a cada uno de los vecinos y vecinas que no la tienen. Esa es la meta de la construcción política, es un espacio que va a superar el 21 y que va a construir políticamente en una nueva filosofía de hacer política.

Recuerdo el 2017 que querías una interna y después alcanzaste un acuerdo con Walter Festa. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo con la intendenta Mariel Fernández o esta Esperanza de Todos ha cerrado esa posibilidad?

No, hay cosas que están claras. La construcción política más allá del 21, nadie está buscando métodos de relacionarse con ella bajo ningún acuerdo porque nosotros lo que queremos es poder representar a los vecinos y vecinas de Moreno que están mal, que la pasan mal y que no tienen muchas veces una respuesta ni son escuchados, entonces queremos ser la voz de todos los que hoy no somos escuchados en Moreno»

AUDIO 2 BARREIRO

La gestión de Mariel Fernández y por la propensión que tiene de buscar ayuda, consiguió recursos extraordinarios ¿ustedes ven que esos recursos están bien aplicados, que se ve la gestión en los barrios, en los territorios más allá de la apertura o a cerrazón con lo que se llama una parte del peronismo?

Yo lo que veo es que los recursos municipales son muchos, que la Nación y la Provincia han derivado muchos recursos para Moreno y que la verdad que cuando nuestros vecinos y vecinas transitan la calle no lo ven. Y lo que se va a poner en valor ahora y lo que la gente tiene que elegir es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es lo que se pone en discusión en cada uno de los procesos electorales que atraviesa nuestra Patria y Moreno, entonces, hay muchos ítem que uno puede marcar para decir ‘yo estoy totalmente en contra’. La verdad que nosotros lo que decimos es no venimos a trabajar una construcción de destrucción sobre ella. Después está claro, los vecinos van a poner en valor si fueron escuchados o no fueron escuchados, si está bien gastar en un arbolito de navidad un millón pesos o no está bien gastar un millón de pesos. En cerrar una paritaria diciendo que los gremios son parte de la paritaria y hoy hay comunicados oficiales por todos lados que todos los gremios dicen que no son parte de ese acuerdo paritario. Esa es la falta de diálogo que está faltando en nuestro distrito y es lo que marca que hay que hacer una construcción política diferente.

AUDIO 3 BARREIRO

Reconquista es el Peronismo que vuelve a enamorar porque esa fuerza se alejó de los territorios y los barrios, es casi una sentencia del nuevo oficialismo y un desafío abierto a quienes son también el peronismo

Yo te lo describo al revés, como lo veo yo al ámbito morenense, lo veo de esta forma: hay un peronismo del Pasado, hay un Ausente y que nadie se animó a construir el Presente. Nosotros sobre ese peronismo del pasado no queremos trabajar y sentar fuerzas ahí, queremos construir un presente. Y está claro que en el vivir de los vecinos el ausente se lo vio en lo local. Hay en cada una de las publicaciones que uno lee o en cada una de las acciones que uno escucha del vecino habla como que la Intendenta no está o que la Intendenta no es parte de una acción presente. En La Esperanza de Todos hay casi 100 instituciones de Moreno que nos acompañen, que la vamos a estar caminando semana a semana. Día a día para estar comunicándole, y construyendo una idea con ellos. Responder la pregunta no me genera nada positivo. Me genera algo positivo construir con esas 100 organizaciones vecinales que no tienen representatividad hoy en Moreno.

Si arriba que tienen una lápicera mayor que en lo local, pero en lo local siempre los intendentes han definido propuestas con mayor o menor diálogo, pero si no hay Primarias, si la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner es que en donde gobierna el Frente de todos no hay PASO ¿qué harán?

Yo creo que hay un espíritu en el peronismo que no está contenido ni en Frente Renovador ni en La Cámpora, ni en algunos otros sectores que se sienten totalmente conducidos por Cristina. Esto que hacemos nosotros acá se va a empezar a replicar en otros distritos. La unidad del movimiento se va a dar si hay competitividad en las PASO, eso puede dar unidad. Y después tendrán que expresar esa unidad, o sea que, no hay una preocupación de qué va a pasar arriba. Creo que lo que se viene gestando en el peronismo, en el campo nacional y popular sobrepasa las decisiones personales.

Yo puedo leer esta respuesta final tuya que, no sé qué es lo que piensan arriba pero si abajo hay mucho ruido, mucho movimiento, van a tener que abrir la interna ¿sería así?

Pero es casi poner en defensa, es autodefensivo. Si nosotros tenemos una parte de la sociedad que no está pensando cómo se pensaba en el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 2011, va cambiando… la pandemia aceleró todo y hace que, esas cosas que antes eran tan fácil como decir ‘no puede haber PASO’, hoy para generar representatividad dentro del espacio político tiene que haber PASO.