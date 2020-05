8 shares







Algo tan complejo es imposible ser resuelto de forma simple. Dos décadas de concesión de un servicio público en manos privadas presenta, al final de un largo ciclo, una conclusión elocuente: prestación deficitaria, descontrol y consecuencias millonarias.

Consorcio Trébol facturó todo, como servicio perfecto, por el beneplácito de los gobiernos que «desistieron» de ejercer una facultad indelegable: el control. Aún así la misma no se extingue y, legítimamente, el actual Departamento Ejecutivo puede alterar las ecuaciones. Una vez más (periodísticamente), la Intendenta posee las herramientas y el tiempo (que nos separa hasta el mes de noviembre), para exhibir que el sistema creado POR DÍA / POR CUADRA es inviable, operativa y económicamente. Las multas y descuentos deben correr en forma paralela a la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU), que en la noche de ayer no sólo tuvo una ampliación de la ordenanza VIGENTE sino que puso una fecha de continuidad en el debate: el pliego de la basura domiciliaria, punto de conflicto de intereses que no está saldado.

Mariel Fernández, en campaña y como Intendenta, mantiene un principio político, económico y social: cada peso que se recauda u obtiene va al pueblo.

Tal vez queda perdido en los análisis un movimiento que cimenta el proyecto: la Municipalización del SAE resultó un golpe estratégico a UNA CAJA. La conjetura impone agregado: un cuerpo colegiado interviene, la mayoría gobierna y la minoría no pierde facultades ni competencia. Dicho de otro modo, sin caer en el arte de interpretar, no es una mano sino varias que analizan el deber ser que siempre tiene dinámica.

El servicio de recolección, ¿No es la Gran Caja y Consorcio Trébol todo un símbolo?

Con independencia del sentido estratégico de la participación real de COOPERATIVAS y las posibilidades CONCRETAS de entrar plenamente a prestar un SERVICIO PÚBLICO, hay un eje que la hermenéutica del oficialismo y la oposición tocan de modo elíptico y que es, ni más ni menos, que lo hablado y nunca explorado en toda la profundidad: LA CAJA.

El oficialismo legislativo buscó, por todos los medios posibles, consagrar un dictamen sobre PGIRSU que tendía a dejar en manos del Departamento Ejecutivo la construcción de convenios en torno a todo el sistema de basura. Facultar al Ejecutivo aquello que éste pidió en el mes de diciembre en el paquete de la GRAN EMERGENCIA. Los CONVENIOS resultan un intento explícito de reducir la poca facultad que el Concejo Deliberante aún tiene.

Como de ejemplos también trata cada asunto público, si todo convenio debe pasar por el Honorable Cuerpo para que éste no sea una escribanía, a todos /as se les pasó que a más de dos meses de «municipalizarse el Servicio Alimentario Escolar» el convenio no fue homologado por los concejales /as porque la Intendenta no lo giró. Anexo: el Boletín Oficial no está actualizado, tampoco allí está el Convenio SAE.

TEMA ABIERTO ¿QUIEN LEVANTARÁ LA BASURA?

A fuerza de respetar los procesos históricos, el actual pliego de la basura domiciliaria, votado por unanimidad en el año 2014, construye la zona o área pública (Cuartel V, parte de Francisco Álvarez y Moreno Sur). Quedó expresado que el radio en manos del Estado podía ampliarse. El contrato tiene un plan de concientización de residuos domiciliarios (separación en origen), colocación de receptáculos de la basura en zonas donde el camión no puede ingresar ni transitar; una auditoria externa que evalué el cumplimiento del convenio. Tres pequeñas políticas públicas que debía financiar completamente LA EMPRESA y que no cumplió debido a que ¿la POLÍTICA se olvidó de exigirla? ¿Por qué ocurrió si esos puntos, como otros, fueron los que construyeron el voto unánime del arco político en el año 2014?

Ayer por la tarde, 23 concejales dieron curso al DEBATE. En la Plaza Mariano Moreno los trabajadores de Consorcio Trébol, todos afiliados al gremio CAMIONEROS hicieron la vigilia (si había acuerdo entre Mariel Fernández y Pablo Moyano, el hijo de Don Hugo, habilitó la movilización POR LAS DUDAS).

El miembro informante del Oficialismo fue Lucas Franco, encargado de fundamentar la conceptualización y la interpretación:

En el 2019 este cuerpo con algunos/as de los que estamos acá sancionó una ordenanza que avanzaba en el marco normativo para la gestión integral. Me parece importante el debate alrededor de esta instancia de ampliación de ese marco normativo respetándolo como norma originaria, a los fines de lograr una correcta hermenéutica. Tuvimos a los funcionarios dando su mirada respecto de la propuesta GIRSU en este ámbito físico para quienes pudimos presenciarlo, tuvimos muchas instancias de debate y tenemos la participación de los representantes de los trabajadores vinculados a la recolección de residuos. Si esa formulación generó la duda en algún ámbito de si podía significar una avance sobre los derechos conquistados de los trabajadores y sus representaciones sindicales, en buena hora un grupo de legisladores/as pudo entablar la relación para que podamos en este cuerpo públicamente debatir la expresa voluntad de quienes defendemos el proyecto de nuestra Intendenta de no avanzar un centímetro por sobre derechos conquistados. Quiero plantear la necesidad de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y tiene que ver con ampliar la base normativa con la conceptualización, por ejemplo, el ámbito de los mayores generadores de residuos para que la estrategia de la gestión integral pueda incluirlos. Empezar a pensar programas de capacitación y concientización en una etapa donde nuestra sociedad está en su mayoría en su casa, es un momento preciso para avanzar esa estrategia, tomando de base la ordenanza que ya está vigente por este cuerpo. Hubo una intervención de la concejal Asseff sobre la información, en este caso con todo el esfuerzo del Poder Ejecutivo y de este cuerpo Legislativo, estuvieron avocados a que toda la información de la que disponemos esté al alcance de todos, por eso la citación a todos los funcionarios para que expliquen cómo se avanza en el programa. Se conceptualiza un poco más puntualmente la función de este cuerpo de controlar los avances del programa, la idea de permanentemente convalidar la ejecución del programa y la capacidad de reducción de los residuos por la separación en origen, y la capacidad de nuestra sociedad de cuidar la casa común. Hace más de un mes y medio que está circulando en nuestros ámbitos de debate este proyecto y hace muchos años de trayectoria, trabajo y esfuerzo de pensar cada uno de los que estamos acá. Llegó a este cuerpo, por una definición política del Poder Ejecutivo local de empezar a desarrollar el programa GIRSU, entendió el cuerpo que hay una normativa vigente y estamos dispuestos a debatir que es lo que se debiera incluir a la normativa previa. La reunión del Secretario General de Camioneros con nuestra Intendenta es importante y tiene que ver también con la preocupación de un grupo de concejales/as que fue oportunamente a escuchar la posición del gremio y plantear la interpretación propia. Estamos hablando de la implementación de un programa no del servicio de recolección.

Como Jefa de Bloque de Juntos por el Cambio, Claudia Asseff introduce una moción que, varios minutos después, rompe la estrategia del oficialismo. Con tantos años sentada en la banca y la experiencia que eso otorga, la líder vecinalista expuso:

Lo que quiero poner en evidencia es que el dictamen de la Comisión de Legales está mal redactado, no se puede hacer una modificación global de una ordenanza que ya está en vigencia, hay otros caminos por para hacerlo como tocar el articulado y hacer las modificaciones. ¿Qué pasó con la ordenanza que se aprobó el año pasado? ¿Qué pasó este año que no se trajo al debate inicial? El papel y la norma es lo que dicta la reglamentación o implementación de la misma, no puede haber supuestos, intencionalidades, falta información. Cuando vemos la rendición de cuentas todo lo que tiene que ver con la empresa de recolección está en el Tribunal de Cuentas, cosa que hace mucho está pasando. El año pasado en octubre previendo la situación de incompetencia económica que tenía el distrito para llevar adelante una municipalización en la recolección de residuos y ante el vencimiento del contrato de la empresa prestadora, solicitamos que se haga una prórroga para ganar tiempo para hacer un nuevo llamado licitatorio lo que no ocurrió ni está ocurriendo. Voy a mocionar para que este cuerpo vote que, para dentro de un mes como máximo, el Poder Ejecutivo nos presente un nuevo proyecto de licitación. Sabemos que el residuo domiciliario no se puede recolectar de manera informal. En el proyecto GIRSU que se presenta se están dando facultades al Ejecutivo que no tendríamos ni siquiera nosotros que votar. No estaba claro lo que hace al servicio de recolección domiciliario, por ejemplo las personas jurídicas que se están implementado, hay articulados que están viciados en la conformación y gracias a que fuimos al Sindicato de Camioneros, fuimos a la fuente para poder ampliar la reglamentación y no desafectar a los trabajadores de la empresa que va a caducar. Estamos en tiempo que nos corren porque las licitaciones no son de un día para el otro. La municipalización del servicio en Moreno en Cuartel V y Francisco Álvarez no sabemos cuándo recolecta, cuánto vuelca, he pedido informes respecto de cuántas toneladas se vuelcan en el CEAMSE y cuál es la deuda real con él. Si se quería hacer un sistema mixto se debería haber hecho de otra forma, para los trabajadores informales o las cooperativas que están en el expediente, la planta que dicen que hay no existe, la única que está es de la cooperativa Ayelén (del Movimiento Evita) y no se puede ser arte y parte, porque el funcionario que presenta el proyecto es parte de la cooperativa y eso es infringir la ley de Contabilidad pública. Queremos garantizar que este tema tenga un llamado a licitación por parte del Ejecutivo, sino tendríamos nosotros que hacer la presentación de un pliego para que cuando termine la empresa los ciudadanos de Moreno tengan asegurados, con los trabajadores a la vista de hoy, la recolección de residuos domiciliarios.

«Soy sindicalista antes de llegar a ocupar una banca», definió la concejal Álvarez. En uso de la palabra ratificó esa política sin romper con otros temas que acuerda con el Departamento Ejecutivo:

Soy sindicalista, al ver el proyecto que me presentaron, es obvio que voy a defender los puestos laborales de los 225 trabajadores, por eso acudí a la reunión que se hizo en el Sindicato de Camioneros donde las partes explicamos la situación. Siempre que se habla en una ordenanza o proyecto de los compañeros/as trabajadores, la que está hablando va a defenderlos sin importar los costos políticos. Hay un compromiso por parte del Ejecutivo de eliminar el articulado donde se habla de esto y seguir en la que fuera la próxima empresa, sea cual sea, se va a respetar los 225 trabajadores en el nuevo contrato más el convenio colectivo de trabajo de Camioneros y las condiciones laborales. En el dictamen se dice que es modificación pero en realidad es una ampliación. Hay diversos artículos que hay que rever. Acompaño el pedido que hizo el sindicato de Camioneros de sacar los articulados y la ampliación en la redacción de algunos puntos, lo que no implica que no acompañe el proyecto presentado por este gobierno.

El Delfín García asumió que su conducción es Don Hugo Antonio Moyano. Breve intervención pero concisa:

No se avasalla ningún convenio laboral, se respeta lo estipulado de un gran gremio con todos sus beneficios, las conquistas impresionantes a través de años de lucha, eso es intocable. Puede el gremio avisar que los derechos de los trabajadores están a resguardo, acá no se discute precarización laboral, entramos en una parte del debate donde cada fuerza política quiere incidir en la ampliación de una reforma.

Giselle Agostinelli abordó todos los matices posibles sin reservar críticas al manejo y forma que viene desarrollando el bloque oficialista:

Creo que por estar apurados en sacar un proyecto no se sabe bien que quisieron sacar. Tiene mucha incoherencia el dictamen. ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Cuál fue el trabajo de la Comisión? ¿Decir que otra comisión va a redactar las modificaciones y votar afirmativamente algo que nadie sabe que se vota? El apuro los llevó puestos y pretenden que el resto firme un papel en blanco, por mi experiencia no firmo papeles en blanco. No se trata solamente de lo que algunos quieren simplificar diciendo que solamente se vota la ampliación de la ordenanza GIRSU. (lectura de artículos 6-7-8) no solo seguimos facultando al Poder Ejecutivo con superpoderes sino que damos por sentado que la tarea de recolección de residuos será hecha por cooperativas, sin embargo, nada sabemos aún de la modalidad o el marco normativo en que van a hacerlo. (lectura de artículos 9-10) ¿El área que debiera auditarlos es la que se encarga de definir las funciones, los programas y los contratos y después se controlan? Es raro, quiero creer que esta coordinación no va a tener vínculos con las supuestas cooperativas que van a trabajar, sería el colmo de los colmos. La ordenanza busca regular y planificar la recolección de residuos sólidos urbanos, en general, pero sobre todo están incluidos los residuos domiciliarios, aunque algunos decían que no se trataba de eso. Todo se resume a una resolución fundada, venimos de artículos que ceden facultades como la definición de tasas y convenios al Departamento Ejecutivo que solo debe informar a este cuerpo porque puede establecer de forma unilateral la recolección menoscabando la virtud de este cuerpo y su pluralidad de voces, lo que genera el debate. Ayer hablaban y decían que eso era importante porque se llevaba el 20% de la recaudación, que había que debatir de cara a la sociedad y hacer parte a la comunidad del debate y vemos como en medias tintas se quiere sacar a las apuradas. Hoy es una resolución fundada la que va a definir quién y cómo va a ser la recolección de residuos. ¿La gestión coordinada qué significa? ¿Recoleccion y tratamiento? ¿De qué planta están hablando, de la que no funciona y la que todos los informes dicen que es una perdida? Cuando tuvimos la reunión dijeron que iban a presentar los informes diciendo de donde iban a sacar la plata para ponerla en marcha y todavía no los tenemos. Nosotros estamos votando algo que no existe. Hay una decisión tomada con una inclinación evidente, quiero citar el articulo 5 que establece el plazo máximo de 120 días para implementar la separación de origen y su recolección diferenciada. Me pregunto ¿por que todavía nos quieren hacer creer que una cosa no tiene que ver con la otra, que no está definiendo el futuro de Moreno, que no se trata de precarización laboral cuando los trabajadores municipales que hacen la recolección de la Zona 3 ya bastante precarizados están. He escuchado, a muchos de los que defienden este proyecto que trae la precarización laboral criticar la reforma de Macri y sostener que el sistema capitalista se sostiene sobre la precariedad de millones y ahora veo como ellos mismos son los que se aprovechan de esa gente que está en la precarizacion y llevando todo el sistema a ellos, quizás sea porque es más fácil aceptar la precarización laboral cuando ya están marginados. Nosotros tuvimos una reunión y fue una exposición donde pudimos hacer preguntas pero a mí me generó más dudas y temores de los que tenía, en esa reunión yo pregunté si iban a municipalizar y bajo que sistema, me dijeron que no sabían. Pedí proyecciones económicas, etapas, propuestas de implementación, metodologías, evaluación de como se componen los residuos sólidos urbanos y seguimos con muchas incertidumbres. No se puede dar una discusión sobre incertidumbres. No está claro dónde quieren llevar a Moreno pero este proyecto otorga amplias facultades al Municipio para realizar convenios con cooperativas, generar flexibilidad no solo en el servicio y los derechos laborales, es claro que no se va por las vías de transparencia, seriedad e institucionalidad, por eso desde esta banca y espacio sostenemos que es una cuestión que hay que discutir y evaluar seriamente con los tiempos y la información real, no sobre hipotéticos. Sino, al igual que en todos estos años, vamos a seguir siendo rehenes de las políticas y decisiones de unos pocos. Se habló de que la ordenanza sancionada no la había puesto en vigencia la gestión anterior y claramente no la habrá empezado a aplicar porque se votó en septiembre y en octubre habían perdido las elecciones. Cuando ingresaron en diciembre ya la deberían haber puesto en funcionamiento porque es una política y filosofía que vienen predicando hace mucho tiempo, me gustaría ver la proyección que pedí sobre como lo vienen llevando adelante las etapas y cómo van a hacer para poner en funcionamiento este tratamiento en 120 días.

La joven concejal del nuevo oficialismo, Josefina Díaz Ciarlo, puso en carpeta el debate histórico que engloba el tema de la basura:

«Nunca tuvimos la voluntad de pensar un servicio precarizado, no estamos discutiendo un servicio existente porque si no estaríamos hablando de precarización y responsabilizando a los compañeros de la problemática de Moreno. Estamos hablando de la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de una problemática existente en nuestro distrito y esa no la generan los vecinos con los residuos domiciliarios, sino que la genera el Estado que no generó las herramientas para solucionarlo. Cuando debatimos las modificaciones y agregados que queremos hacerle a la ordenanza 6185 lo que estamos debatiendo es el plan de gestión que implica el tratamiento e involucrar a la totalidad de las personas que están involucradas en él, sino estamos de vuelta haciendo cargo de la problemática a quienes hoy hacen mucho esfuerzo por nuestro Municipio. En buena hora discutimos una ordenanza que plantea una nueva mirada sobre el tratamiento de los residuos y nos hacemos cargo que como Estado estamos contaminando y condenando a los vecinos a vivir bajo la basura.

El debate lanzado con las cartas en la mesa, cada bloque en posición, auguraba horas muy largas. Sin embargo Claudia Asseff regresa a su moción, incorporada en la primer discurso, y solicita a la Presidencia que se vote la elaboración de un nuevo pliego de bases y condiciones para llamar a licitación, lo que rompe el mapa de los convenios. Araceli Bellota acepta la moción y las manos definen. Se cuentan nueve (9) votos a favor y ocho (8) en contra.

Qué ocurrió para que de 23 concejales que tuvo la sesión en su inicio solo voten 17 en ese momento clave, de acuerdo a la suma de la Presidencia:

Las fotos que pueden capturarse de la transmisión demuestran que el oficialismo perdió con nueve votos y la oposición con once votos:

A FAVOR DE ARMAR UN PLIEGO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (11) Juntos por el Cambio: el bloque completo Asseff, García, Agostinelli, Aguilar, Fábregas, Cais, Ricart y Brancato

Moreno de Todos en Frente de Todos: Chiqué, Hernández, Vendrell



*En la foto y filmación Karina Álvarez no levanta la mano pero asegura a Desalambrar que está a favor de un pliego

A FAVOR DE NO ARMAR UN PLIEGO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (9) Frente de Todos: Franco, Rosemberg, Díaz Ciarlo, Gil, Cíccolo, Gaona, Pereyra, Bellota

Frente Renovador en Frente de Todos: Andrés Destéfano



*En la foto y filmación Karina Álvarez no levanta la mano pero asegura a Desalambrar que está a favor de un pliego

Ausentes en el momento de la votación Marcelo Cosme (se retiró luego de tratar y aprobar la no citación de la Secretaría de Salud)

Martín Fraiz

El debate, los posicionamientos, una empresa o una o varias cooperativas; la contratación, el pago, será por toneladas de basura o continúa DÍA X CUADRA Es una lucha real con intereses concretos… ingredientes que se cocinan en la olla que alimenta el ejercicio de parlamentar.

En el histórico MIENTRAS TANTO existe un gobierno que debe controlar el cumplimiento del contrato, aplicar el poder de policía y desarrollar el Plan GIRSU porque lo ideológico manda.