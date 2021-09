¿Quién se quedó con los 2800 Kilos de mozzarella o una carga valuada en más de 1 millón de pesos?

Todo está guardado en la memoria, entonces vuelve aquel procedimiento que en la gestión anterior derivó en escándalo público, luego subsanado por el pago de la mercadería decomisada. Cajas de vino que nunca fueron al CEAMSE para su desnaturalización:

El pasado 5 de agosto la Dirección de Bromatología, a cargo de Carlos Véliz y Tamara Medina, actúan, proceden y registran. Procedimiento en Avenida Néstor Kirchner, entre Quiroga y Quilmes.

Un camión conducido por Maximiliano Benz, llevaba 2.800 kilos de mozzarella. La unidad no tenía la VTV y el seguro, pero además carecía de remitos o facturas que avalan la procedencia de la mercadería. Se labran las actas informándose que el camión era llevado al corralón. Una hora después llega al lugar el propietario de la mercadería, Emiliano Moncayo, que tiene domicilio en José C. Paz. Exhibe la documentación para recuperar lo retenido y que, consta en el acta, estaba en muy buen estado, punto vital por una razón excluyente:

1- El decomiso solo puede ratificarlo el Juez de Faltas que interviene.

Cuando Moncayo se presenta en el corralón constata que los 1.000 kilos de queso ya no estaban. Sorprendido viaja urgente hasta las oficinas de Bromatología para recuperar una carga valuada en aproximadamente 1 millón de pesos. En ese lugar, habría sido el Director Carlos Véliz que le informa que los alimentos frescos habían sido decomisados. Aquí se abre una panorama no solo administrativo sino judicial inquietante: el decomiso no es facultad de un funcionario ejecutivo sino del Juez de Faltas que interviene en la causa.

La denuncia y reclamo del comerciante ya tiene número y nota de entrada con un rótulo: «Solicita que se le devuelva la mercadería secuestrada por Dirección de Tránsito y Bromatología del Municipio de Moreno».

Pasó más de un mes del procedimiento y las preguntas son: ¿por qué se decomisó un lote de 2800 kilos de mozzarella sin que intervenga y convalide un Juez? ¿Quién o quiénes dieron la orden? ¿Lo avaló alguna autoridad superior? ¿Dónde fueron a parar los 2800 kilos de mozzarella una hora después que se inició el procedimiento?

El perjuicio económico al comerciante, tomando valores de mercado, es de 1 millón de pesos

Existe una posibilidad que es versión: el lote de queso ingresó en Desarrollo Comunitario, Secretaría a cargo de Noelia Saavedra, y se habría distribuido en comedores barriales.

AMPLIAREMOS