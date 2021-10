Quiere que florezca el Basta Mariel

Trabaja y levanta el estandarte que cree percibir de la gente. Por momentos ella camina por momentos sola sin perder el horizonte llamado Juntos. Por valoración de campaña, con signos y símbolos, Florencia Asseff asume el compromiso, como mujer y referente de la política, de desafiar la figura de la Intendenta de Moreno:

¿Cuándo pensaron el Basta Mariel o qué situaciones llevaron a decir Basta y hacer con eso una insignia de campaña?

Este Basta Mariel es la expresión, de lo que siente el vecino de Moreno. Esto surge de una reiteración de reuniones y de visitas en distintos puntos de Moreno y en cada reunión, se reitera este mensaje, es basta. Basta a lo que está sucediendo, basta a no ser escuchados, basta a no tener respuesta.

En esas reuniones, ¿en dónde está la crítica que lleva al basta? No quiero más, no me importa lo que haga, supongo que ahí está situada la palabra y el sentido y el contenido del concepto del basta

Si claro, en principio creo que es importante que destaquemos lo siguiente, el morenense lo que quiere es trabajar y vivir en paz. Si tenemos en claro esto que parece muy simple pero que a la vez es muy importante y que hace tantos años que en Moreno no lo podemos hacer, ahí se van despejando todas las dudas y todas las complejidades. ¿Qué es lo que quiere la gente? Cortar con el abandono, tener respuesta por parte del municipio, cortar con esta racha y particularmente estos dos años de un gobierno que ha demostrado ser inoperante en muchos sentidos, que no puede dar respuesta a problemáticas simples y ni hablar de problemas estructurales que aquejan a quienes vivimos en Moreno hace muchos años.

Esto es lo que vos tomás de los vecinos y vecinas, le pregunto a la dirigente, a la persona que puede acceder al Concejo Deliberante, ¿por qué vos le decís Basta a Mariel Fernández?

En principio es este Basta a la persecución de quienes pensamos distinto, de que nos tilden como el enemigo, no podamos expresarnos libremente en muchos sentidos, de que no nos permitan hacer un debate acerca de cómo podemos trabajar por este Moreno que queremos. Es importante que la gente sea escuchada por fin y que este reclamo de la gente que siente que Moreno nunca avanza, siempre queda olvidado. Sin ir más lejos hace poco vecinos de Cuartel V se expresaron en contra de la instalación de una cárcel, pintaron paredones, colgaron pasacalles y estos fueron cortados y las paredes pintadas por arriba, esto es callar a la expresión popular, entonces no podemos seguir dándole la espalda a lo que pide la gente.

Ya que hablaste de la cárcel, ¿qué opinión tenés vos sobre ese proyecto?

Es importante que destaquemos que la instalación de una cárcel dentro de Moreno no nos va a traer más seguridad, lo que Moreno necesita es que se tomen medidas para combatir el delito. Si esto no es prioridad para la agenda política, no se va a solucionar. Parece que es mala palabra hablar de tomar medidas para aumentar la seguridad en el distrito, parece que fuese un debate ideológico respecto a no utilizar la palabra, la negamos, y no es una sensación, todos lo vivimos en carne propia, tenemos hechos de inseguridad. De hecho en las reuniones y en cada reunión vecinal es lo que más nos destacan, la inseguridad que no para, que no frena.

Mariel, primer mujer intendenta, ¿no se le exige más que a un hombre? ¿Que ella debe resolver lo que no se hizo en 26 años? Una pregunta con perspectiva de género que te hago

No me parece que sea una cuestión de género, el único problema que tiene Moreno no son las calles, si son principales pero hay determinadas cuestiones que se pueden solucionar con una planificación. Ordenar la planta municipal, darle funciones para que organicen las cosas. Sin ir más lejos colocar una luminaria no es una gran complejidad, requiere un gran presupuesto, un gran costo y se puede realizar, es una de las cuestiones más básicas y elementales que nos piden los vecinos, que no tienen luz, entonces, si vamos a debatir que necesitamos tomar medidas para que haya más seguridad en el distrito primero tenemos que ver que está iluminado. Obviamente asfaltar Moreno es muy importante, la gente lo pide, y ni hablemos de lo inaccesible de las calles, que la gente se inunda, que pierden sus bienes porque se inundan sus casas, es muy grave, pero a veces se puede arrancar tapando un pozo, liberando calles que están anegadas completamente, donde no hay movilidad, poniendo una luminaria y solucionando otras cuestiones como el recorrido del colectivo que también altera estas cuestiones.

En el Basta Mariel, de qué manera tras eso que es tan fuerte, luego se llama al dialogo con el oficialismo si es basta, ¿cómo hacen?

En principio sabemos que el consenso no ha estado presente dentro del accionar político de esta línea de gobierno, así que obviamente que nos encantaría el día de mañana poder sentarnos y dar las discusiones que Moreno precisa. Se necesita que dejemos el partidismo de lado y discutamos, si el gobierno actual ignora que esto es la expresión de una gran porción de la sociedad de Moreno entonces no puede cambiar las cosas que se necesita.

Ya con la campaña y casi a un mes de las elecciones, lo que ustedes están midiendo, de esa sensación térmica que puede aparecer, ¿van arriba y el gobierno baja o el gobierno gana pero no por mucho?

Yo creo que, por toda la sensación que nos transmite la gente que es el termómetro de la calle que es el más importante, el porcentaje va a ser superior a las P.A.S.O y esperamos acercarnos al porcentaje que necesitamos para ganar

No arriesgas un número ni un porcentaje

No porque siempre hay que respetar la elección y la libertad de la gente.

