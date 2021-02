8 shares







Por Brenda Giménez –

Los parques agroecológicos, una nueva propuesta del gobierno municipal, un eje que marca su agenda. A mediados de octubre 2020 se inauguraban los primeros en Cuartel V y Trujui, abriendo paso a lo que está enmarcado dentro de la economía popular.

Sobre la calle Paraguay entre Los Olmos y Pedro de Mendoza, parcela 250, barrio de Villa Malaver, se encuentra uno de los parques agroecológicos, donde están trabajando tres familias de productores (verduras orgánicas). A meses de su puesta en funcionamiento, lo que debería ser solo trabajo se convierte en la subsistencia y lucha por el mismo: algo así como unos 600 metros de basura anegan las calles y el parque agroecológico.

El problema revive una demanda socio histórica de los vecinos: la ausencia de recolectores de basura por la zona llama a los carreros, que se la rebuscan día a día. Pasan por las casas, levantando los residuos domésticos a cambio de un “pago a voluntad”, arrojan y queman estos desechos en lo que debería ser un espacio limpio, libre de químicos, humo y basura.

Las autoridades municipales aún no se han pronunciado, los vecinos reclaman acciones concretas para que no afecte su cosecha y/o producción; la base aérea cercana realizó la denuncia a nivel federal, pero aún siguen rodeados de residuos y roedores, esperando una respuesta y ejecución que no afecte la fuente de ingreso económico pero también su salud.