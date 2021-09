Quieren vivir sin basura

En el Barrio “Cuatro Vientos” los vecinos /as reclaman que en el potrero la Municipalidad arroja basura. Éste es el único lugar donde los chicos pueden jugar al aire libre ya que en el barrio no hay plazas. Para mantener el lugar los chicos consiguen máquinas y cortan el pasto. “De un tiempo a esta parte el municipio con camiones empezó tirando ramas diciendo que iban a juntar una cooperativa, y que iban a traer la chipeadora para hacer aserrín. Eso hace 6 meses y nunca vino nadie. Empezaron tirando ramas y luego bolsas de basura”, comenta a Desalambrar una de las vecinas.

Hace un tiempo subieron la denuncia a Facebook a través de un video donde muestran que un camión de la municipalidad está arrojando basura. Es fácil identificar quienes son los involucrados ya que las bolsas de consorcio dicen Municipalidad de Moreno. A raíz de este video se accionó e impidió que viniera un conteiner con más basura. Pero los camiones hoy en día siguen tirando escombros y basura en el predio.

En época de pandemia las familias utilizaban el potrero para que los niños jueguen. “Ahora caen dos gotas y se transforma en lago porque lo arruinaron los camiones. Los camiones se metían acá. Los chicos que estaban en la cancha se pusieron a discutir con los camioneros, porque no querían que pasen porque les arruina la cancha, pero a ellos no les importó nada”, relata otra vecina del barrio.

Los vecinos /as decidieron cortar las calles principales o aquellas que están mejoradas, para que el peso de los camiones con la tierra no arruine lo poco de buena calle que les queda. Muchas están detonadas y anteriormente los autos podían circular. Una de las vecinas señala, “hacer política no significa que uno se crea dueña del barrio, uno tiene que consensuar con los vecinos o preguntarle a los vecinos qué les parece. Pero acá hay gente que hace política que se piensa que porque hace política es dueña de todo el barrio, y ellos hacen lo que quieren y nadie les dice nada”.

Una de las calles cortadas es Andino entre Gálvez y Joaquín V. González, otra vecina comenta “vienen los camiones, pasan las máquinas, y están haciendo pelota las calles. Y eso lo pagamos nosotros, hace veinte años atrás. Tuvimos que pagar diez pesos por semana al asfalto ese. Teníamos que pagar el asfalto. ¿Y ahora qué pasa con los camiones que están rompiendo todo? El sábado vino un patrullero, porque tenemos cortado, pero a los autos los dejamos pasar. Lo que no dejamos pasar es a los camiones. Vino un patrullero y nos dijo que no podíamos cortar la calle porque sino nos iban a hacer una causa por cortar la calle, vino el patrullero y nos sacó todo. Solamente cerramos 100 metros lo que es Andino y Gálvez porque está todo roto el asfalto, no se puede pasar.”

El reclamo no solamente es por el potrero en donde la municipalidad arroja basura sin importarle que muchos chicos utilizan ese espacio para jugar, sino que también por las calles que lo rodean. Los colectivos no transitan por la zona, nadie escucha los reclamos vecinales ¿y los arreglos, para cuándo?