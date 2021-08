«Quiero encarnar una propuesta política con proyección de poder, de futuro, eso es más importante que una candidatura»

Abran PASO y ya está caminando Julián Cigna, cabeza de lista de una de las tres propuesta de Juntos ofrecerá en el mes de septiembre. Con 30 años de edad y un paso por la Jefatura de PAMI, el abogado Cigna podrá ser un efecto político si la disputa trasciende el hecho electoral. En sus palabras, la interna es una oportunidad para «componer una propuesta que haga los cimientos de una fuerza con verdaderas ambición de poder y que, en su andar, reduzca y supere la grieta como nuevo paradigma generacional.

«Creo que lo que se logró es una construcción de una lista de unidad. Una construcción de una lista joven, competitiva, plural. Que creo que es nuestra principal fortaleza a la hora de construir y trabajar el territorio y de hacer una propuesta para la ciudadanía en general», explica Cigna:

¿Una lista de unidad habiendo tres listas?

No, una lista de unidad dentro del espacio de Manes con distintas pertenencias, con distintas miradas, con distintas procedencias. Pero creo que estamos muy contentos y conformes de los resultados que se han dado, y creo que eso es lo que nos va a dar fortaleza.

¿Coincidieron éstas búsquedas de la renovación entre lo que pretendía Joaquín De La Torre y lo que sostiene el Dr. Aníbal Asseff?

Sí, creo que en realidad más allá de las pretensiones de los dos enormes dirigentes que haz nombrado, me parece que es entender lo que está reclamando la ciudadanía.

¿Qué reclama la ciudadanía?

Un recambio generacional, una propuesta moderna. Y también lo que nosotros proponemos a esa ciudadanía, a partir de la escucha que hicimos, es volver a discutir la dimensión trascendental de la política, a plantear que la política es para transformar, no por los cargos mismos. Y en ese trabajo creo que, más allá de esa dimensión transcendental, está la construcción electoral. Y en eso creo que hemos hecho un buen trabajo.

¿Cómo lograste ser el número 1 de la lista? ¿Lo peleaste o fuiste llevándolo en una clave de conducción?

No, es un consenso, una lista de consenso. A partir de las pretenciones de los distintos dirigentes que intervinieron, de los distintos militantes, de los compañeros, amigos radicales, vecinos, participativos. Y en eso me honraron realmente con esta candidatura.

¿Y cuál es el desafío si querés para esta lista de unidad o para un joven de 30 años que viene diciendo hace mucho tiempo que para ser dirigentes hay que empezar hoy, no esperar un acontecimiento electoral? Se da una sinergia entre lo que venías diciendo y el hecho que encabeces una lista

Cuando el desafío es hacer una construcción que sea superior a las partes que la componen, ésta palabra que vos decís sinergia, la define bien. Creo que va a ser nuestra, o que es la fortaleza de nuestra propuesta. No segmentarnos a una posición, sino tener distintas posiciones dentro de una unidad. Una unidad que, como dice la frase, la unidad hasta que duela.

Vos sos peronista, Florencia Asseff el vecinalismo PRO, Juan Fernández Unión Cívica Radical, ¿allí está conceptualizada la unidad, sería esto?

Sí, yo soy peronista pero comprendo que soy una síntesis de las distintas vertientes que impulsan esta propuesta y que creo que, si comprendemos, de nuevo yo insisto mucho y soy reiterativo, la dimensión trascendental de la política, ordena todo más allá de las pertenencias individuales. Yo quiero encarnar una propuesta política con proyección de poder, de futuro, eso es más importante que una candidatura individual.

La trascendencia es, lo dijo Joaquín de La Torre, que el lomo duela, rasparse mucho, la incomodidad. ¿Qué incomodidad tiene la interna de Juntos? ¿Con Cóppola y Naya?

No, creo que está dentro de los marcos, yo no tengo incomodidades. Estoy muy cómodo en las posiciones que estamos, no reniego de la propuesta y de la interna porque va a definir liderazgos y vamos a salir fortalecidos de esta contienda.

¿Ganan?

La gente lo decidirá. Yo creo que sí, que tenemos el resultado de esta propuesta que hicimos.

¿Cómo piensan ustedes la campaña en la diferenciación? Juntos tiene tres listas

Creo que si hay algo que tenemos que hacer entre las tres listas, es comprender que podemos componer una y sumar a la composición, y al crecimiento de la propuesta opositora en el distrito. Creo que no tiene porque ser una campaña de enfrentamiento sino, una campaña de debate y exponer y exponernos frente a la ciudadanía, convocando a la participación y entendiendo que la única forma de que eso de generar un proceso virtuoso es que la ciudadanía se involucre. Convocar a la participación.

¿Lo virtuoso es que la oposición deje el lugar que ha tenido en los últimos 20 años?

Claro, hay que renovar la oposición y hay que renovar el oficialismo. Y hay que ser oficialismo. Nosotros tenemos una clara vocación de poder, de gobernar por esta cuestión de poder transformar la realidad del pueblo y creo que, tenemos la clara vocación de ser gobierno en el 23.

¿Te sentís afectado cuando dicen Cigna es la derecha?

No, me parece que está acotado a una falta de análisis real. Yo me preguntaría si la derecha es la que hizo que Cuartel V viva en las situaciones que está. La derecha es la que hace que la clase trabajadora esté expuesta a la situación en la que viven, a la inseguridad, a la falta de infraestructura, la falta de educación. Eso es la derecha en el sentido peyorativo, ni ideológico.

Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner el día que presentó la lista, que no hay tiempo para el marketing. Este oficialismo que gobierna a nivel nacional, provincial y local no tiene mucho para ofrecer, creo que tiene más para mostrar el gobierno local por el volumen de dinero que ha llegado, y que Moreno salga del estado oprobioso en el que vive hace tanto tiempo. Pero me interesó que Cristina Fernández de Kirchner dijiese no es tiempo para marketing, ¿cuáles son los ejes que se tienen que debatir en Moreno?

Esencialmente yo creo que tenemos que salir de la concepción de que Moreno es un distrito pobre, que es un distrito empobrecido, o la condición de que es un distrito inviable. La cosa de entender que el gobierno o que el Estado municipal es viable en función de lo que aporten o lo asistencialicen los gobiernos superiores, provincial y nacional. Yo creo que el intendente tiene que ser capaz de construir un proyecto para el distrito, y llevarlo a cabo. Que cambie la matriz productiva y económica del distrito. Es decir, no podemos seguir siendo dependientes de los aportes de los estados superiores. Porque así como en el 2017 con Marcos Peña pagabas los sueldos, en la gestión de Macri, hoy sin los aportes nacionales, provinciales, Mariel no pagaría los sueldos. Me parece que la clave es esa, poder cambiar la matriz productiva, económica del distrito teniendo claro que la única forma de transformar la realidad de la gente y de redistribuir la riqueza es a partir del trabajo y del estudio. Con lo cual teniendo un Estado que ponga en condición de estudiante o trabajador al pueblo, a la gente y también que sea concebir el rol del estado municipal como un dinamizador dentro de la economía local y que sea quien dé las pautas y que sea quien coordine las fuerzas productivas del distrito entre el privado y el Estado, los trabajadores y el pueblo.

¿Qué tiene la asistencia directa en un mundo como el que estamos viviendo donde hay un 40 por ciento de la población afuera? ¿Qué diferencia hay entre la asistencia directa y lo que es la verdadera política cooperativa?

Tocaste temas que pueden llegar a llevar un montón de tiempo en comentarlos, en debatirlos. Me parece que en principio, la comprensión del trabajo y del sujeto social del trabajador como sujeto a reivindicar, a cuidar, es esencial para devolverle la dignidad al pueblo.

Hay que recuperar el concepto…

Hay que recuperar el concepto. Hay que reivindicarlo al concepto también. Hay que discutir y entender qué es lo que queremos ser, al menos yo como propuesta política. Si la representación de la clase media trabajadora del trabajador u otros sectores sociales. Que yo no digo que nosotros como propuesta no tenemos que contener a otros sectores, pero sí debemos comprender que el piso de dignidad, la base de la dignidad es el trabajo y el estudio. Y con respecto al cooperativismo, yo vengo del sector, yo participo en cooperativas en otros ámbitos, y creo que son dos concepciones distintas. Cuando ellos hablan de la economía popular, la economía popular es la del pueblo, no es el programa del Estado para subsistir. Y cuando hablamos de cooperativismo, el concepto de cooperativismo es una herramienta muy valiosa para lograr que la gente tenga trabajo, que la gente tenga servicios en el interior. Y el concepto que a veces se tiene de este cooperativismo asistencializado es una ambulancia de los que se caen del sistema.