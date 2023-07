«Quiero estar en el Concejo Deliberante para denunciar los chanchullos y defender a quienes no tienen voz»

Una de las dos listas del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT -U) lleva en la cima de la oferta electoral a dos mujeres. Lorena Pereira, docente, actual concejala del PO, precandidata a la Intendencia. Como primer pre candidata a concejala María Garbino, trabajadora estatal, cuadro del MST. Es ella quien considera que la presencia territorial y la lucha contra el ajuste visibilizada en las calles.

Ganar la interna no solo está en los planes sino que integra un plano de seguridad. Garbino afirmó que «quiere llegar al Concejo Deliberante para denunciar los chanchullos y defender a sus compañeros /as que hoy no tienen voz»: