LA APROBACIÓN DEL PLIEGO DE LA BASURA –

Mujer peronista y sindicalista, concejal de COPEBO que hoy está en el Frente de Todos. Una de las legisladoras que asumió una posición irreductible en defensa de los puestos de trabajo de quienes trabajan (hasta noviembre) en Consorcio Trébol. Karina Álvarez dejó en claro en la sala de sesiones del Teatro Leopoldo Marechal su integración al oficialismo sin dejar en el camino su identidad… sindical: «Es un debate que se vino realizando y hubo modificaciones de los distintos actores esto ¿a qué nos lleva? A que nos dieron participación a todos y todas, en el bloque de Frente de Todos conformado además por distintos espacios, una soy yo quien les hablo, y nos permitieron a todos aportar las modificaciones que creíamos necesarias, también hubo compañeros de otro espacio que hicieron su aporte. Nos quedaron unas cosas por resolver que como dijo mi compañero en el próximo expediente ahí se verán si quedan más clara, ¿esto a que me lleva? A que yo voy a acompañar este proyecto porque esto va a quedar en la historia y la que está acá presente, sentada, fue la que durante los dos años anteriores presentó pedidos de informe de la empresa por ineficiencia en la recolección de basura, fue la que en la banca dijo que no estaba de acuerdo con esa empresa y que no le importaba quien venga a hacer la recolección pero que iba a acompañar el nuevo proyecto. Por eso es que quiero expresar que acompaño al Ejecutivo en esta historia, como dice que se va a marcar, y juntos vamos a ver los errores porque no somos perfectos y obviamente que van a faltar cosas y que se va a fallar en muchas otras pero para eso estamos nosotros para legislar. En cuanto a lo que represento que es la rama sindical lo que se hizo en la sesión anterior fue conservar los puestos laborales de 260 trabajadores que a su vez son 260 familias, y eso es lo que voy a seguir haciendo por lo que represento cuidar los puestos laborales. Eso es lo que quería decir porque apoyo a este proyecto, porque acompaño al Ejecutivo en esta iniciativa y que felicito por poder hacer oportuno en esta ocasión que se casi municipalice el sistema de recolección de basura«