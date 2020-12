0 shares







PALABRAS Y DEFINICIONES DEL EX INTENDENTE DE MORENO / PARTE I –

Walter Alejandro Festa ejerció el poder municipal en el período 2015 – 2019. Ahora, sentado en el patio de la Casa del Partido Justicialista, escucha preguntas, consultas, sobre su presente y futuro político. Admite que este año fue de transición, reacomodarse pero, puntualizó, de oportunidad de estar con su familia, sin tantos relojes de la agenda política. El poder es efímero, circunstancial, por eso no hay tantos llamados como cuando estaba en el sillón de Asconapé:

¿No se fragmentó el festismo? Es una cuestión lógica, cuando se pierde el poder algunos que acompañaban, que no eran del núcleo duro, encuentran en el nuevo gobierno las posibilidades de reconstruir, de seguir un camino, también pasó en el 2015 y sucede en 2019

Si, el festismo, yo considero a los propios que construí como dirigente, ¿existe el festismmo? Para mí no, pero si vos le ponés festismo a esto, la verdad que esos nuevos dirigentes que hoy están, que vemos promocionar, hemos descubierto y cuando digo descubrir no es que eran dirigentes políticos sino que eran jóvenes nuevos que por diferentes motivos habían llegado al lado nuestro, y primero lo que hice fue que se convencieran de que la política era algo bueno, luego algunos fueron dándose cuenta que podían llegar a ser dirigentes y hoy por suerte tenemos un abanico de dirigentes que hemos visto nosotros en esta escuela, cosa que sigo haciéndolo con nuevos jóvenes. Me gusta más trabajar con aquellos que no son políticos para que no tengan el vicio de la política que día a día te da, hablo de que sean más naturales a la hora de salir a hablar y predicar lo que es el sentido de la política. Después, si vos hablás del peronismo que estuvo a lado mío, si ese peronismo va y viene y le va a pasar a Mariel esto, también van y vienen, algunos van otros vienen, la verdad que esos a mí no me defraudaron, yo sabía que era así».

Eso es pragmatismo del peronismo

Si, en algunos casos uno los entiende porque yo me imagino que deben pensar, no pensar en el futuro, pero si pensar en el morfi del día a día, en otros casos es la practicidad de los dirigentes de la primera línea y de reacomodarse, bueno está en los genes de cada uno. En nuestro nos fuimos, perdimos, nos atacaron de todos lados y nos mantenemos al margen. Con la Intendenta no por nada, la estamos acompañando con los concejales en algunas votaciones que consideramos que tenemos que estar de acuerdo pero le tenemos que dar tiempo, tiene un año de gestión, le faltan tres años más, en algunas cosas estuvimos de acuerdo en otras no pero hay que darle tiempo. Yo he sido Intendente y sé lo que significa el fin de año de gestión, acomodarse, por ahí lo que ella a hecho es por ahí darle esa amplitud del peronismo, algunos de acomodaron y otros están afuera.

Dentro de lo que es acompañar, a mí me sorprendió mucho la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019, último año de su gestión. Previo a ese momento había voces lapidarias que iban a mostrar cuanto había robado Festa, y en la sesión no hubo casi nada, eso quiere decir que no había nado o usted la hizo bien. En la apertura de sesiones de 2020 la Intendenta dijo «encontré un municipio devastado y privatizado»’ lo cuál es discutible la figura de privatización porque hoy en parte sigue, no esta el Trébol pero si una empresa de Moyano, hay un aspecto concesionado, pero ella fue categórica

Si, ha hecho un relato interesante y también es cierto que fue como vos decías, en principio en la Rendición de Cuentas no hubo lo que se decía y acá no hubo ningún acuerdo, mis concejales estaban dispuestos a defender si había ataque pero ni siquiera eso, no leyeron bien o como decís vos de todo lo que se dijo no había nada

O no buscaron

Sé que han buscado porque sabía que iban a ver, pero evidentemente yo tenía la conciencia tranquila

No se acordó con Coco Lombardi porque ahí aparece la figura ya como Secretario General

No, que se va acordar, nosotros no acordamos nada, no somo combativos pero tampoco somos de ir a acordar tenemos una posición tomada, nosotros a la Intendenta le queremos ganar.

AUDIO 1 FEST

¿Ganar?

Nosotros somos claros, esta es nuestra posición, somos críticos y en algunas cuestiones como somos parte del Frente de Todos vamos a acompañar a la Intendenta del Frente de Todos, pero no vamos a pedir un cargo, una Dirección, una Secretaria, no vamos a pedir nada y ella lo tiene claro, lo he hablado con ella por teléfono

Tampoco creo que ella lo ofrezca ¿o sí?

No me importa que lo ofrezca, tampoco está en nosotros recibir ese llamado, no estamos esperando que nos llame la Intendenta, tenemos una idea para adelante, tenemos un proyecto para adelante, tenemos un camino para adelante y este año ha sido un año de pandemia donde todo el peronismo, los dirigentes del peronismo, han actuado un poquito menor de lo que se venía haciendo. Hay una interna que quedó abierta el resultado de la interna fue muy parejo, por lo menos los cuatro primeros lugares, hay una Intendenta que ganó con el 60% de los votos del Frente de Todos, no es que los votos son de ella, por eso yo creo que si quiere hacer un relato con este tema, 60% de los votos fue la suma de todo el Frente de Todos, la suma de Alberto, de Cristina, de Axel y la suma de todos los otros que en la interna hemos ayudado que gane el Frente de Todos porque queríamos que se vaya Macri

Volviendo a la Rendición de Cuentas

La verdad que a mí me interesa la mirada política pero más me interesa la mirada del Tribunal de Cuentas, recordá que nosotros cuando analizamos el último año de Mariano West fue rechazada, pero luego viene el Tribunal de Cuentas y da el informe de lo que había pasado, lo que habían encontrado los concejales, se había pagado una obra dos veces a una empresa que no era de infraestructura o construcción sino que era una carnicería de Moreno, eso sí es preocupante. Yo sostengo que nunca le pedí a mis funcionarios algo raro, obviamente que hemos sido muy meticulosos en estas cuestiones y la conciencia la tengo bien tranquila para dar las explicaciones que haya que dar, entonces el que ‘Festa se robó todo’…

Usted lo escuchó y fue más fuerte después que dejó el gobierno

¿Cómo es que se robó todo Festa? Que se piensan que la municipalidad es una tesorería que va y saca plata y se la lleva, no entiendo

También escuché como explica Festa que vive en un country

¿Cómo lo explico? Yo vivo desde el 2011 en un country, yo vivía en La Reja, me entran a robar cuando yo estaba en pareja con la mamá de mis nenes y desde el 2011 fui alquilando en diferentes lugares. No tengo casa todavía, alquilé en el Banco Provincia, en El Casco, La Tradición. Que tengo vehículos, camioneta 0km tengo desde 2009 y sabés como la hizo Festa, también robó si era empleado municipal, la compré tras vender un Renault Laguna, sacamos dos créditos con quien era mi pareja y la compramos. Teníamos camioneta 0km y alquilábamos la casa…

Y actualmente, ¿alquilan la casa en el country o la compraron?

Es alquilada pero queremos empezar a construir, difícil hacerlo a como estás las cosas, está complicado hacerlo

AUDIO 2 FESTA

A veces se va sobre lo simple y se pierde de vista lo complejo que es lo que termina resolviendo una persona o hasta la política misma, las causas judiciales, estamos en diciembre ¿pasó algo? Son dos causas una por enriquecimiento ilícito y la otra vinculada con planes sociales, incluso allí está el Secretario General del Movimiento Octubres Gastón Harispe

Con el tema del movimiento Octubres no tenemos nada que ver, solamente lo que se habla de tres bajas y tres altas, donde trabajaban, yo tengo que darle esa respuesta, ya lo hicimos, no sé que pasará. Ahora con la de enriquecimiento ilícito nunca fui notificado, informado por lo que ustedes me cuentan, obviamente que también tenemos nuestra llegada y sabemos que está…

Son dos causas vivas, están activas

Son dos causas vivas, una es la que te conté del Movimiento Octubres y la otra es un llamado telefónico anónimo en plena campaña política diciendo ‘Walter Festa está construyendo dos casas en la costa’ y en base a esa cuestión se arma, podría haber sido cualquier persona de la política o alguien, como también hubo una carta el día viernes antes de la elección utilizando a mi familia, a la mamá de mis nenes y a mis hijos para pegarme, eso viene solo de una cabeza y yo sé quien es

¿Mariano West?

No, yo no voy a nombrar a nadie, solamente una cabeza como esa puede pensar todo ese armado. Me puse a disposición de la justicia y obviamente al abogado que tengo, le pedí que agilice todos los medios porque quiero hacer política, mostrar el papel de que no tenemos nada de todo lo que se dijo, quiero que me llamen y que busquen si soy inocente o culpable, si llegó a ser inocente como uno cree que va a pasar, le pediré a todos que hablaron de mi que se retracten.