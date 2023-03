«Quiero para mis hijos una escuela digna, que no haya ningún faltante de nada»

Minutos antes de la salida escolar, Anabella se planta frente a la puerta de ingreso de la Escuela Secundaria Técnica N° 4 del barrio Cortejarena. Es martes al mediodía, cuando los /as trabajadores /as auxiliares colocan un mesa para repartir dos manzanas pequeñas por pibe /a y un sándwich que no se puede llamar de milanesa (de pollo).

«Acá las aulas no tienen aire acondicionado y los ventiladores no funcionan. Incluso de las aulas modulares se robaron los aires y también las cámaras. Nos pidieron que madres y padres hagamos un gabinete para ir a la Municipalidad a reclamar», explica la madre de esa comunidad educativa, y agrega: «Quiero para mis hijos escuelas dignas, que no haya ningún faltante de nada. Los problemas siempre aparecen en el comienzo de clases, pero existe un inconveniente mayor porque hay un curso con 80 pibes /as en 6° Año y 95 en Séptimo Año, que por supuesto deben rotar. Los nenes que estuvieron el año pasado en 5° Año Turno Tarde aún no comenzaron sus clases»