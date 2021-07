«Quiero que Demián Naya encabece la lista en Moreno y trabajaremos para que así sea»

Hoy al mediodía el ex Ministro de Seguridad provincial y actual diputado nacional (presidente de bloque) de Juntos por el Cambio, participó de la apertura de un local partidario junto al joven Demián Naya en la localidad de Paso del Rey. Luego de charlar con los /as vecinos /as invitados /as al convite, Cristian Ritondo mantuvo un contacto telefónico con Desalambrar sobre la interna del frente Juntos y sin dudarlo dijo que quiere que Naya encabece la lista de la oposición en Moreno: «Para mí es una persona, un joven muy comprometido con la política que se anima al desarrollo territorial y venir a dar la pelea. Es un excelente candidato para Moreno, es innovador, es joven, le gusta la militancia, es de los que toca timbre, que lo van a ver en la calle. Estoy muy contento de que se anime a esta patriada, por eso lo acompaño desde el primer momento que tomó esta decisión».

Si lo acompañás, traducímelo porque estamos a una semana que se cierren las listas. ¿Qué puede pasar en Moreno? Lo pregunto porque conocés al Dr. Asseff, uno de los referentes del PRO

Yo quiero que Demián encabece la lista en Moreno y trabajaremos para que así sea…

¿Para que encabece la lista?

Sin duda, por lo menos la que representa a Juventud Protagonista, La Territorial y a distintos sectores dentro del PRO.

¿Creés necesario que en Moreno la oposición tiene que ir a una interna para fortalecer un programa y un proyecto que no sea únicamente aspirar a tener más bancas?

La PASO es una herramienta necesaria para dirimir liderazgos y que nazcan nuevos liderazgos. Si tiene que haber PASO no tiene que asustar a nadie, permitirá discutir quién cree la sociedad representa mejor a este espacio. En base a eso iremos con los mejores candidatos en un proceso de renovación de Juntos y del PRO en la provincia de Buenos Aires.

