JUSTICIA POR LUDMILA MARCHA A LA FISCALÍA

Por Brenda Giménez /

La institución se cuida y resguarda. La presencia de la Policía en servicio, presta a responder a los mandos y directivas, rodea el edificio del Ministerio Público Fiscal.

Van llegando las columnas de organizaciones, militantes, mujeres que gritarán Ni Una Menos, en este año donde ya son ocho los femicidios en el distrito.

Leandro Pretti, padre de la niña de 14 años, sentencia: «No tengo miedo de venir a pelear a la justicia, ya no le tengo miedo a nada porque me quitaron a mi hija. Si me quieren condenar a mí me hacen un favor. Estamos aquí porque queremos que el fiscal (Soñora) indague a todos los culpables, el que estuvo ahí, al vecino. Todavía no me entregaron el teléfono de mi hija, deben encontrarse porque es una prueba fundamental ya que ahí puede haber muchas evidencias. Cortaré las calles, la ruta y las vías porque quiero justicia, y también quiero que me dejen ver la causa».

Este no es un femicidio más porque es tu hija, una nena de 14 años

Totalmente. Siempre pensé como lógico que se van tus padres primero pero nunca un hijo /a.

Dónde está el supuesto femicida de tu hija

Eso también quiero saber ya que hay diferentes versiones de donde está detenido, decían en La Reja y luego en Virrey del Pino, lo cual es totalmente mentira. Voy a recorrer todos los canales, no voy a parar hasta obtener justicia. Estoy destrozado, toda la familia está así, pero voy a seguir adelante porque me quitaron a mi única hija. Estuve detenido más de un año sin haber hecho nada y lo hizo este fiscal que ahora tiene la causa de mi hija. Quiero cadena perpetua para Jerez, si no es así voy a recorrer todos los penales hasta encontrarlo a ese tipo.