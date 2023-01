Está ubicada en su banca como concejala y presidenta de uno de los dos bloques de Juntos por el Cambio. Se encuentra en el armado de Joaquín de la Torre y Patricia Bullrich. En este 2023 Gisele Agostinelli presentará credenciales para pelear la interna y luchar por la Intendencia de Moreno: «Quiero ser Intendenta de Moreno y voy a pelear por eso ya que venimos trabajando hace bastante tiempo, construyéndolo en equipo junto a Joaquín de la Torre y Patricia Bullrich. Nosotros queremos presentar una propuesta de cara al vecino».

¿Por qué esa propuesta sería disruptiva a la que se denomina la histórica oposición? ¿A qué le tendrías que ganar en una interna?

En una primera instancia ganar a esa construcción opositora que no nos parece la adecuada, hoy representada en el asseffismo. Pero claramente nuestro proyecto es mayor porque tanto Joaquín como Patricia no solo representan el coraje sino la experiencia. Cuando mirás San Miguel comprobás que las políticas públicas, verdaderas y eficaces, se puede cambiar la realidad de la gente. En Moreno el gobierno de Mariel Fernández no tiene políticas públicas para mejorar la situación de todos los vecinos, es una curita ante una fractura expuesta.

Hablaste del asseffismo, ¿y el coppolismo? Lo digo porque Leonardo Cóppola también pelea por la intendencia y vos arrancaste con él

Yo vengo de ahí, el coppolismo como decís, pero en un momento consideré que mi camino iba por otro lugar cuando entendí que mis pensamientos y posturas estaban en otra sintonía, es decir, aquello (de Cóppola) era una relación de trabajo y acuerdo con el asseffismo y no me sentía cómoda en ese lugar porque creo que la política es distinta, que la política de la oposición tiene que ser diferente. No hubo ninguna pelea con Leo (Cóppola) solo decidí tomar otro camino. Desde ese lugar me empecé a construir, entendiendo que nada se hace solo /a, que debe ser en conjunto y en equipo con determinados valores y pensamientos. Para mí la institucionalidad está de los dos lados del mostrador, no puedo juzgar al otro sin juzgarme a mí misma, no puedo decir que el otro no la respeta si yo no predico con el ejemplo. Creo que están dadas las condiciones para ganar a nivel nacional, provincial y local. Si bien Moreno es netamente peronista, no sé si el actual gobierno representa al peronismo.