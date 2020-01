0 shares







A UN AÑO DEL CRIMEN DE NICOLÁS PELAYES –

Este Conurbano no es insondable porque hay fondos que son tocados. Pero en otra definición de esa palabra se desprende que es «misterioso o impenetrable». Era la noche del domingo 20 de enero de 2019 cuando la crónica oficial – policial da cuenta de una persecución, luego un tiroteo que deja a un policía vestido de civil con un balazo en la cabeza. Nicolás Pelayes es a quien rápidamente se le adjudica la autoría del evento. Ingresa al Mariano y Luciano de la Vega con una herida de bala pero sin riesgo de vida. Varias horas después se le notifica a Yésica Pelayes la muerte de su hijo:

La historia no creció como noticia de relevancia nacional. Yésica salió a la calle desde su humilde vivienda en Las Catonas. La policía y el Hospital, dos instituciones involucradas en el proceso y desenlace. La Gremial de Abogados en la figura de militancia y compromiso del Dr. Eduardo Soares asume la defensa por Nicolás y su familia. Un título periodístico define el hecho:

A un año de la muerte de Nicolás todo se reactiva. Yésica observa la llegada de amigos y familiares al Centro de Formación que está en el ingreso a Las Catonas. En el muro se extiende la bandera con el nombre propio y la palabra justicia. El sonido está preparado para la radio abierta. Esa madre que está de pie entrega el testimonio que duele hasta la rabia: «Hasta ahora no hay nadie preso, ni policías ni médicos. No hay imputados. La causa está avanzando aunque faltan pericias que vengan de La Plata y que hasta el momento no nos la quieren entregar. La causa pasó de muerte dudosa a homicidio culposo, lo que falta es determinar la complicidad de médicos, enfermeros y policías que estuvieron esa noche en la guardia donde asesinaron a mi hijo».

Y esta reconstrucción la hacés vos, tu familia y la Gremial de Abogados

Así es, pero está la gente de Gatillo Fácil y Ni un Pibe Menos, todos me están ayudando para que por lo menos alguien vaya preso ya que no hay nadie imputado del asesinato feroz que sufrió mi hijo.

Desde el comienzo sostuviste que a Nicolás lo matan porque ve que una mujer policía dispara y hiere a un compañero de ella que estaba vestido de civil

Hay videos y testigos que demuestran que a mi hijo lo asesinó la policía con la complicidad del Hospital de Moreno.

¿Cómo esperar justicia a un año del crimen de tu hijo?

Busco eso. Es duro porque hay días o semanas que no quiero levantarme ni trabajar pero me sostiene mis otros hijos, mi familia, la gente que quiere a Nico. Yo quiero que estén presos los que torturaron, abandonaron y mataron a mi hijo.

¿La Municipalidad de Moreno te ayudó dándote un lugar?

Sí. Alejandro Roger fue una de las personas que estuvo a mi lado porque justo al mes del asesinato de Nicolás nació mi nieto y él nos brindó contención junto con todo su gabinete. Cuando matan a mi hijo estaba sin trabajo y me dieron un laburo en la Dirección de Derechos Humanos, tengo que agradecer a Emiliano Quinteros (ex Director de Derechos Humanos). Sigo en el lugar donde puedo seguir la lucha de mi hijo.

Bueno se contempló tu situación ya que ingresaste a la Municipalidad a mediados del año 2019

Sí, por suerte sigo encontrando gente que me ayuda. Lo mio no es político y destaco que me siguen conteniendo y ayudando, incluso esta actividad la hacemos gracias a la nueva gestión que facilitó el sonido para la radio abierta y los elementos para hacer un mural.

¿En dónde estará el mural?

En el Centro de Formación Profesional. Hoy haremos un graffiti con su nombre y el pedido de justicia. Luego, el 14 de marzo, se hará una marcha porque ese día Nico cumpliría 20 años. Dejame decirte que nunca tuve miedo y eso le transmito a las familias que atraviesan situaciones como la nuestra, tiene que pelear y gritar porque ellos no son dueños de torturar y asesinar a nadie.