GRADUALIDAD MIRANDO LA ACTUAL CIRCULACIÓN –

Consulta a un antiguo comerciante de Moreno Centro ¿cómo hace para laburar en un aislamiento que se mantiene?. Explica la toma de préstamos a tasa baja o adecuada (para cubrir marzo), y el subsidio del gobierno nacional como ayuda en el pago de salarios (mes de abril). Luego se pregunta, ¿por qué un comercio que no está dentro de actividad esencial no puede atender al público en una zona donde la circulación es permanente y masiva en ciertos horarios? ¿Por qué, armando protocolos seguros, no podría atender si el cálculo de posibles compradores es medido o bajo?

Abajo, en lo que suele llamarse Conurbano profundo, no es un falso dilema falso aquello de salud o economía. Ocurre que aún con todos los condicionamientos previos a COVID -19, la cuarentena funciona y en términos casi absolutos hay consenso. Pero la necesidad de producir, activar la rueda sin vulnerar protocolos, comienza a tener visibilidad.

Salvador Femenía, Presidente de UCEP y miembro de CAME, ofrece una opinión vinculante:

Si se aplicasen protocolos sanitarios y medidas de resguardo ¿no podrían abrirse otros comercios/locales que no tengan que ver con lo esencial pero si para evitar el cierre de una pequeña empresa?

Todos estamos completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, nosotros tenemos y sabemos el día a día de las empresas, sean comercios o industrias, no solo de Moreno sino de la Provincia de Buenos Aires y el país. En CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) intercambiamos todos los días los protocolos, es muy difícil de asimilar porque cada ciudad y región ya que son distintas a otra por cuestiones de densidad poblacional. Sabemos la angustia que pasa el comercio y la industria, en ese sentido le mandamos una carta al Municipio y estamos en contacto, tratando de gestionar bien la situación de comunicación del Municipio y la actuación de los inspectores en la calle por un lado y por otro la instalación de protocolos para algunos comercios que podrían abrir con horarios restringidos. De una forma u otra, por otros motivos por situaciones que no atañen a la pandemia, hay mucha circulación de gente, por cuestión de informalidad, porque en los barrios no se puede comprar con tarjeta de débito y tiene que venir al centro a buscar plata a los bancos. Hay circulación por esas circunstancias que ponen en evidencia que la informalidad pega fuerte en situaciones como estas. Consideramos que hay rubros que deberían estar abiertos, no digo todos porque con la aglomeración de gente no podrían funcionar, pero si los comercios y apoyamos la medida, la hemos fomentado y articulado con Municipio para armar protocolos. Hemos incitado a comerciantes a que armen sus protocolos, hablen con los comercios qué posibilidades hay de hacerlo. Hay rubros que sin ser esenciales son necesarios para la vida diaria, algunos insumos que no se comen pero son esenciales para el funcionamiento de los hogares, cuestiones de salud o aparatos electrónicos relacionados a ella, todo rubro tiene algo importante.

Lo que me está diciendo es que el nivel de circulación que hay en el centro de Moreno no se acrecentaría por que abran algunos comercios

Creo que regulando bien, veo que la circulación en el centro de Moreno en la parte neurálgica tiene un pico definido de horario donde hay mucha circulación de gente, tenemos que tratar de que sea antes o después de esos horarios para no agregar más circulación de gente a la que hay. Los bancos en una cuadra y media aportan un movimiento muy grande todos los días, creo que se podrían agregar con todos los cuidados que hagan falta, con la responsabilidad, hay que apelar a ella. Tenemos el factor importante de que la gente no se quiere contagiar y ha aprendido a manejarse con esta pandemia, creo que todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad que aplica en la vida cotidiana por lo que creo que sería manejable.

Cuáles son los rubros que, según ustedes, estarían en condiciones de abrir por las circunstancias que menciona y porque dijo algo, que en figura metafórica es interesante, “hay cuestiones esenciales que no se comen”, el trabajo es esencial

Si, el trabajo es esencial. Creo que, según la normativa de la Provincia de Buenos Aires que habilitaría la construcción privada, que obviamente va a tener un protocolo, donde había 20 trabajadores tendrá que haber 10, no sé, habrá que adecuar las circunstancias pero no va a ser igual que antes. Se podría abrir alternativamente casas de ropa, zapaterías, tenemos la convicción de que, lamentablemente, si abrís una zapatería no se va a llenar de gente, al igual que las casas de ropa. Escalonadamente creo que todos los rubros de comercio y algunas industrias podrían tener un protocolo para trabajar. Creo que no se va a solucionar la situación que aqueja a todo el mundo que es la falta de generación de recursos, pero es un camino que alivia un poco las ansiedades y ayuda a poner la rueda un poquito en movimiento.

Sostener el cierre deriva en aperturas que generan multas por incumplimiento, quiero decir, un ingreso CERO genera acciones que pueden vulnerar la ley pero domina la desesperación y la necesidad

Lo que hemos propuesto nosotros a la Municipalidad es que, sin romper el cerco de la ley que significa el decreto, sin forzar la legalidad, se podrían llegar a generar protocolos para que los comerciantes no abran por su cuenta. Prefiero ser un poco más flexible y tener un protocolo con autoridad de aplicación que pueda aprobar a decir “abro porque no me queda otra” y queda fuera de control. Prefiero que sea dentro del marco de la legalidad, estirando un poco la cuerda pero que se pueda hacer, creo que con trabajo responsable se puede hacer, no te digo todos juntos, pero si escalonadamente.

Las multas a las que hacía referencia, ¿cómo las encuadra? ¿Qué lectura hace de las mismas?

Ninguna lectura, se han aplicado multas y creo que no deberían haberse aplicado por ese lado. Si un comercio no puede abrir y no abre, abre y va una vez en la semana habrá que aplicar una multa, pero en esta emergencia y con lo que está en juego económicamente acá y en adelante, habrá que aplicar mecanismos más disuasivos que lesivos para la economía. Quien tiene problemas para pagar alquiler, pactar con el locador, generando deudas con los servicios, ponerle una multa que es por imposición del gobierno nacional y provincial de 80 o 90 mil pesos es mucha plata para un comerciante. Creo que no se logra nada con eso.